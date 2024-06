Waarom de nieuwe Volkswagen Golf R je laat huilen

Nieuws

Voor spanning, sensatie en performance moet je niet bij de alledaagse Volkswagen Golf zijn. Gelukkig hebben de Duitsers sinds 2002 een Golf R in hun gamma, die uit wilder hout gesneden is. Volkswagen presenteert met de Golf R 8.5 de nieuwste versie, die bij liefhebbers heftige emoties zal losmaken.

De nieuwste editie van de dikste Golf is namelijk de allerlaatste Golf R met een benzinemotor. De volgende generatie van de Golf wordt volledig elektrisch, en ook de R-divisie van Volkswagen heeft uitgesproken dat het vanaf 2030 enkel volledig elektrische auto’s op de markt wil brengen.Voor de benzinefans droevig maar waar.



Laatste Golf R met benzinemotor

Die laatste benzinemotor is de nieuwste versie van de bekende 2-liter TSI-motor die Volkswagen al sinds jaar en dag in zijn modellen gebruikt. In de vorige Golf R leverde de flink gekietelde, geblazen viercilinder een vermogen van 320 pk, met de facelift is dit opgevoerd naar 333 pk. Hierdoor sprint de hatchback nog eens 0,1 seconde sneller (in 4,6 in plaats van 4,7 seconden) van 0 naar 100 dan zijn voorganger. Het koppel blijft met 420 Nm wel gelijk.

Het optionele Performance-pakket geeft de Golf R niet meer vermogen, maar zorgt wel dat de topsnelheid wordt verhoogd. Die gaat van een toch al niet-kinderachtige 250 km/h naar 270 km/h. Schakelen gebeurt zoals we al gewend waren bij de Golf 8 altijd door een 7-traps DSG-versnellingsbak, en uiteraard is de auto ook weer vierwielaangedreven.

Ook als Black Edition

Vanbuiten is de gefacelifte Golf R te herkennen aan nieuwe bumpers, andere wielen, gewijzigde lichtunits en een grotere spoiler. Verder kun je als je van zwart houdt ook kiezen voor de Black Edition, waarbij de velgen, remklauwen, uitlaatpijpen en logo's in het zwart zijn uitgevoerd.

Golf 8.5 R interieur

Binnen in de auto valt het nieuwe 12,9-inch touchscreen op. Aan zowel de boven- als de onderkant spotten we een rij met snelkoppelingen. Achter het stuur huist een digitaal instrumentarium van 10,2 inch. Onder het centrale touchscreen zijn de beruchte touchknoppen voor de temperatuurregeling nu verlicht, waarmee een grote klacht van de voorganger is aangepakt. We vragen ons echter af waarom Volkswagen niet gewoon simpele, maar effectieve draaiknoppen installeert.

Volkswagen Golf R prijs en levering

De Volkswagen Golf R loopt van de band in Wolfsburg en is vanaf september 2024 in de showroom van de Nederlandse Volkswagen-dealers te zien. Over de prijs houdt Volkswagen de kaken stijf op elkaar, en dat vinden we best begrijpelijk: de vorige R moest namelijk het astronomisch bedrag van 84 mille opbrengen. Onze verwachting is dan ook dat de vernieuwde versie voor om en nabij dezelfde prijs op de markt komt. Daarmee hebben we meteen de tweede reden te pakken waarom de nieuwe Golf R een tranentrekker is. Geen wonder dat Volkswagen de prijs vooralsnog niet van de daken schreeuwt …