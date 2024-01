Nieuwe Volkswagen Golf (2024): grootste ergernis en kleinste motor geschrapt

Nieuws

Bij een facelift van de Volkswagen Golf verandert meestal niet zo veel, dat is bij de huidige Golf niet anders. De belangrijkste veranderingen vind je vooral op het dashboard en onder de motorkap.





1. Fysieke knoppen zijn terug (nou ja, een beetje dan)

Toen we eind 2019 met de nieuwe Golf 8 reden, waren we verbijsterd. Was de Volkswagen Golf ooit het toonbeeld van een voorbeeldige bediening, bij de nieuwe generatie was alles even omslachtig. “Van fysieke knoppen is nauwelijks sprake meer. Bijna alles moet je bedienen via aanraakvlakken of het touchscreen - en dat is wennen”, schreven we vol ongeloof.



Zelfs de hoogste baas van Volkswagen heeft toegegeven dat het een beetje dom was en dat de echte knoppen daarom terugkeren, maar bij een facelift is het te duur om de sliders en aanraakvlakken te vervangen. Wel heeft Volkswagen de vermaledijde touch-sliders van het airconditioningsysteem en de volumeregeling nieuw ontwikkeld. Plechtig belooft Volkswagen dat ze nu ergonomischer in gebruik zijn, bovendien zijn ze verlicht. Op het stuur keren de fysieke knoppen terug, de oude waren vergelijkbaar met de ‘onzichtbare’ knoppen van een inductiekookplaat.



Verder heeft Volkswagen de hard- en software van het infotainmentsysteem van de Golf herontwikkeld, alles zou nu sneller moeten werken. Het scherm van het infotainmentsysteem staat nu boven op het dashboard en is afhankelijk van de uitvoering 10,4 (26,4 cm) of 12,9 inch (32,8 cm) groot. Een head-up display is optioneel.



2. Kleine uiterlijke veranderingen

Het ontwerp van de Volkswagen Golf is zeer herkenbaar en staat als een huis, grote veranderingen zijn dan ook niet nodig. Zet je je leesbril op, dan zie je een scherper gelijnde voorbumper en nieuw ontworpen led-koplampen en -achterlichtunits. Kies je voor optionele high-performance led-koplampen, dan wordt het front voorzien van een horizontale ledstrip in de grille, met in het midden een verlicht Volkswagen-logo. Nog spannender wordt het met een tweede, eveneens optioneel lichtpakket. De IQ.LIGHT led-matrix koplampen die dan worden gemonteerd, geven twee keer zoveel licht als huis-tuin-en-keukengrootlicht.

3. Volkswagen Golf plug-in hybride: elektrisch bereik van 100 km

Ook motorisch zijn de veranderingen bij de vernieuwde Golf niet al te sensationeel. Net als bij de oude Golf kun je kiezen uit twee plug-in hybrideversies (eHybrid met 204 pk en GTE met 272 pk), twee mild-hybrideversies met 48V-technologie (1.5 eTSI met 115 of 150 pk) en twee turbo-benzinemotoren (1.5 TSI met 115 of 150 pk). Kies je voor mild hybrid, dan krijg je een DSG-automaat. De versies zonder zo'n kleine elektromotor hebben een handbak met zes versnellingen.

Topmodel is als vanouds de GTI met 265 pk sterke 2.0 TSI-motor, bij deze versie kun je zelf kiezen of je een handbak of een DSG-transmissie wilt. De instapversie met 1.0 TSI is niet meer leverbaar. Waarschijnlijk betekent dit dat de vanafprijs van de Golf zo'n 2000 euro hoger wordt.



De plug-in hybrides zijn het meest interessant, want die komen nu 100 kilometer ver op één acculading. Dat komt doordat de capaciteit van de batterij groeide van 10,6 kWh naar 19,7 kWh. Ook kan de batterij nu bij een wallbox en andere AC-laadpunten worden opgeladen met 11 kW in plaats van 3,6 kW. Bovendien kunnen de Golf eHybrid en Golf GTE nu ook worden opgeladen bij snellaadstations met een maximaal vermogen van 50 kW.

4. Grabbelton-weetjes