Scoop: zo ziet het interieur van jouw nieuwe Volkswagen Golf eruit

De Volkswagen Golf krijgt binnenkort een facelift. Hoe het dashboard van de nieuwe Volkswagen Golf GTI eruit komt te zien, is echter nu al bekendgemaakt. Fraai, maar wie nog angstig is voor wat kunstmatige intelligentie allemaal kan, verlangt geheid terug naar de tijd dat de Golf GTI een golfballetje op de versnellingspook had.

De Volkswagen Golf GTI op de foto's is nog gecamoufleerd. Officieel heeft Volkswagen het dan ook over een 'near-series vehicle'. Bijna productieklaar dus, maar nog niet helemaal. Het dashboard lijkt in ieder geval wel kant-en-klaar. We zien vooral een groter scherm dat bovendien meer óp het dashboard staat dan voorheen.

ChatGPT op Volkswagen-modellen



Volkswagen heeft de foto's vrijgegeven omdat het aanwezig is op de techbeurs CES 2024 in Las Vegas. Het grote nieuws hier is niet zozeer de vernieuwde Golf GTI, maar ChatGPT waarmee de snelle Golf leverbaar wordt. De veelbesproken chatbot behoort tot de standaarduitrusting van de modellen die op de Amerikaanse beursvloer te zien zijn, waaronder de Volkswagen ID.7.

Ook de andere ID-modellen en de nieuwe Volkswagen Tiguan en de nieuwe Volkswagen Passat krijgen deze vorm van kunstmatige intelligentie. Volkswagen benadrukt dat ChatGPT geen toegang krijgt tot informatie over de auto zelf. Je krijgt dus geen antwoord op de vraag: waar is mijn vrouw gisterenavond laat nog heengereden?

ChatGPT in de auto, wat moet je ermee?

Denk nu niet dat dit verre toekomstmuziek is, Volkswagen zegt dat ChatGPT vanaf het tweede kwartaal van dit jaar standaard is op veel modellen. Hiermee heeft het merk de primeur, aldus Volkswagen. Een voorwaarde is dat de auto in kwestie is uitgerust met de IDA-stemassistent. Allemaal leuk en aardig, maar wat moet je er eigenlijk mee?

ChatGPT is volgens Volkswagen de volgende stap in stembediening. Daarmee kun je de navigatie, het infotainment en de airconditioning bedienen, maar de chatbot gaat nog een stapje verder en kan 'aanvullende informatie geven, gesprekken verrijken en kwesties ophelderen'. We vinden het nog een beetje in het luchtledige kletsen, maar je kunt tijdens de rit bijvoorbeeld vragen naar de oorsprong van verkeerslichten - mocht je je dat afvragen.

Je moet de chatbot zien als de secondant van een kennisquiz. Als de stemassistent van je Volkswagen het antwoord op je vraag niet weet, speelt hij de vraag door naar ChatGPT.

Volkswagen Golf 50 jaar

Je kunt ook informeren hoe lang de Volkswagen Golf bestaat, maar dat kunnen wij je ook vertellen, namelijk 50 jaar. Momenteel staat de achtste generatie in de showroom. Die krijgt binnenkort een facelift, een geheel nieuwe Golf laat nog wel even op zich wachten. Op de vernieuwde Golf hoef je niet lang meer te wachten. Naar verwachting wordt-ie nog dit kwartaal onthuld.