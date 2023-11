Review Volkswagen ID.7 (2023) – ‘elektrische Passat’ met bereik tot 700 km en 'Lambo-deur’

Volkswagen heeft de buik vol van alle kritiek op de ID.3 en ID.4. De nieuwe Volkswagen ID.7 zoekt het hogerop. In ruimte, interieurkwaliteit én actieradius. Missie geslaagd?

Wat is opvallend aan de Volkswagen ID.7?

We wisten van de foto’s al hoe de nieuwe Volkswagen ID.7 eruitzag, maar ‘in levenden lijve’ is het echt een lel van een auto. Op een haar na, is de fastback met z’n grote vijfde deur 5 meter lang, de breedte bedraagt 1,86 meter. Met zijn wielbasis (2,97 m) overtreft de ID.7 concurrenten als de Polestar 2 en BMW i4 ruimschoots. Zelfs de Hyundai Ioniq 6 moet 2 centimeter op hem toegeven.



Van opzij lijkt Volkswagens elektrische topmodel wel een uitgerekte en iets platgedrukte ID.5. Toch is het voor een fastback nog altijd een hoge auto. Hij steekt bijna 1,54 meter de lucht in. De Volkswagen Arteon is 9 centimeter lager, de nieuwe Passat komt met 1,50 meter hoogte meer in de buurt.

Gingen de Volkswagen ID.3 en ID.4 vanwege de tegenvallende materialen in het interieur nog hard over de knie bij pers en publiek, bij de Volkswagen ID.7 kunnen we de zweep opbergen. Zowel voor- als achterin domineren fraai ogende en prettig aanvoelende kunststoffen. Blauwe biesjes en de subtiele sfeerverlichting verhogen het gevoel van welbehagen aan boord.



Ook met het dashboardontwerp slaat de ID.7 een andere weg in dan zijn elektrische broeders. Het kleine instrumentarium voor de neus van de bestuurder steekt niet boven de dashboardrand uit, maar is mooi geïntegreerd. Het wordt aangevuld door een head-up display met augmented reality. Dat zorgt ervoor dat de navigatiepijlen als het ware op het wegdek worden geprojecteerd.

Aan de buitenkant valt nog een grappig detail op. Het klepje van de laadpoort opent niet als een traditionele benzineklep, maar scharniert omhoog. Het lijkt wel een minivleugeldeur van een Lamborghini …

Wat is goed aan de Volkswagen ID.7?

De binnenruimte is riant. Zelfs achterpassagiers van bovengemiddelde lengte kunnen hun benen uitstekend kwijt. De hoofdruimte is iets minder royaal, maar wie met zijn kruin de hemelbekleding raakt, moet zich melden bij de lokale basketbalclub.



Met zijn kofferbak met een minimale inhoud van 532 liter troeft de Volkswagen ID.7 veel concurrenten af, bovendien is de grote achterklep erg praktisch. De BMW i4 heeft ook zo’n handige vijfde deur, maar slikt duidelijk minder bagage (470 l), evenals de Polestar 2 (405 l).

In de Hyundai Ioniq 6 kun je nog iets minder spullen kwijt, bovendien heeft die Koreaan een onhandig klein kofferdeksel. De Tesla Model Y is baas boven baas met een laadruim van 854 liter, maar dat is dan ook een SUV.



De Volkswagen ID.7 heeft een nieuwe motor, die met zowel olie als water wordt gekoeld. Zo konden de ingenieurs er 286 pk aan ontlokken, in plaats van de 204 stuks in onder meer de ID.3. En dat niet de ID.7-motor zou ook 30 procent efficiënter zijn. Vandaar dat de WLTP-actieradius van de nieuwkomer (599 tot 615 km) duidelijk groter is dan bij andere Volkswagen-modellen met dezelfde 77 kWh-accu.

Na twee flinke ritten over binnenwegen en een stuk snelweg in de regio Marseille, realiseren wij een verbruik van 17,4 kWh/100 km. Dat is duidelijk meer dan de opgegeven WLTP-waarde van 14,4 kWh/100 km. Toch vinden we een actieradius van ongeveer 443 kilometer niet verkeerd.

Bij 130 km/ constant, staat de verbruiksmeter op ongeveer 22 kWh/100 km, wat goed zou zijn voor een bereik van 350 kilometer. We zijn benieuwd naar onze actieradiustest in Nederland, maar met deze scores zit de ID.7 hoog in de rangorde. De goede stroomlijn (Cw-waarde 0,23) en de nieuwe elektromotor lijken vruchten af te werpen.

Volkswagen vergelijkt de ID.7 liever met het voormalige topmodel Phaeton dan de modale Passat. Wat het comfort betreft, heeft de fabrikant zeker een punt. De combinatie van het fijn afgestelde onderstel, de afwezigheid van rijgeluiden en de heerlijke Ergo Active-stoelen, zorgen voor een relaxte rijbeleving. In het donker werkt de intelligente led-matrixverlichting eveneens stressverlagend. De stadionverlichting van de Johan Cruyff Arena is er niks bij.

Anders dan de meeste ‘godenzonen’ uit Amsterdam van dit moment, hoeft de ID.7 de concurrentie niet te schuwen. Met zijn prestaties is het misschien geen topscorer, maar je voelt je geen moment onderbedeeld, al merk je wel dat het onderstel en de besturing meer aankunnen. Sprinten van 0 naar 100 km/h gaat in 6,5 seconde, tussensprints gaan moeiteloos snel, zonder dat je maag gaat wandelen.

Wat kan beter aan de Volkswagen ID.7?

De veel bekritiseerde sliders voor de temperatuurregeling zijn er nog steeds, maar in de ID.7 zijn ze verlicht. Ook hoef je er niet per se mee te ‘sliden’ - erop tikken kan ook. Kortom het is beter, maar simpele knoppen blijven onze voorkeur houden. Gelukkig werkt de temperatuurregeling ook goed met stemcommando’s. Roep: ”Hello IDA, I am cold!”, en de temperatuur aan de kant van de klager wordt opgeschroefd.

En zo zijn er wel meer bedieningsergernissen. Zo duw je al snel onbedoeld de touchknop op het stuur voor de stuurverwarming in, en grijp je mis als je de ruitenwisserhendel wilt bedienen. Die zit namelijk niet rechts, maar links.

De augmented reality van het head-up display is een anticlimax de pijlen zijn vaak maar matig afleesbaar. Hier hadden we veel meer van verwacht.

Hoewel de auto ook achterin volop ruimt biedt, zitten lange mensen hier niet echt lekker. De zitting is nogal laag en helt sterk naar acteren, zodat langbenigen met hun knieën in een slangenmensachtige hoek zitten.

Achter de achterwielaangedreven ID.7 mag een geremde aanhanger van maximaal 1000 kg. Dat is in deze klasse aan de magere kant. Veel concurrenten verdragen 1500 kg aan de haak.



Onder de voorklep van de ID.7 vind je geen frunk. De laadkabel kun je weliswaar prima kwijt in de dubbele bodem van de kofferbak, maar met een kofferbak vol vakantiebagage is dat allesbehalve handig. Net zoals je tijdens de vakantie wellicht een hogere snellaadcapaciteit dan 175 kW zou willen hebben. Dat doen sommige concurrenten beter, al is een laadtijd van 28 minuten van 5 tot 80 procent niet verkeerd.

Wanneer komt de Volkswagen ID.7 naar Nederland en wat is de prijs?

Nog eind 2023 worden de eerste exemplaren van de Volkswagen ID.7 in Nederland verwacht. Dan hebben we het over een speciale introductieversie, de Pro Business van 63.995 euro. Hij heeft 20-inch wielen standaard, waarmee de actieradius 599 kilometer bedraagt.

De uitrusting is enerzijds riant, met de geweldige led-matrixverlichting, elektrisch verstelbare Ergo Active-stoelen, een navigatiesysteem, klimaatregeling met drie klimaatzones, een 360-graden camera en Travel Assist met adaptieve cruisecontrol, dat semi-autonoom rijden mogelijk maakt.

Anderzijds vraagt Volkswagen 1100 euro extra voor een basisvoorziening als een warmtepomp. Die hadden we liever gehad dan het peperdure, klimaatregelingssysteem waarvan je zelfs de roosters niet hoeft af te stellen. Sterker nog, daarvoor bestaat niet eens een fysieke mogelijkheid. Als je het beter denkt de te weten dan de klimaatelektronica, kun je via het grote scherm alsnog de blaasrichting aanpassen.

In de loop van volgend jaar worden meer versies van de Volkswagen ID.7 leverbaar. Het minder luxe basismodel staat op kleinere wielen, die de actieradius opschroeven tot 615 kilometer. De prijs duikt waarschijnlijk net onder de 60.000 euro.

Wie 615 kilometer nog te weinig vindt, moet wachten op de ID.7 Pro S met een verwacht bereik van 700 kilometer. Daarnaast komen er een stationwagonversie, Tourer genaamd, en een 388 pk sterke GTX met twee elektromotoren en vierwielaandrijving.

Wat vind ikzelf van de Volkswagen ID.7?

De Volkswagen ID.7 is een erg fijne auto. Op een paar bedieningsissues na, is het weer een ‘ouderwetse’ allemansvriend zoals Volkswagen die decennialang maakte. Met een uitstekende balans in comfort en sportiviteit, meer dan adequate prestaties en een hoogwaardig interieur. Mijn ogen verdragen het uiterlijk van de ID.7 een stuk beter dan dat van de ID.4 en ID.5, al vind ik de belijning van de Tourer nog beter in balans.

Zijn riante ruimte en de goede actieradius zijn sterke punten, maar de prijs is wel een gevoelig punt. Zo heb je de 229 pk sterke Hyundai Ioniq 6 met de grote accu (74 kWh netto) al voor minder dan 51.000 euro. De Polestar 2 Long Range (79 kWh netto, 299 pk) kost 55.200 euro.

De Kia EV6 ten slotte, is er met een batterij van 74 kWh en een vermogen van 229 pk voor 51.995 euro. En dan hebben we de Nio ET5 en Tesla Model 3 nog niet eens genoemd.

Een belangrijk pluspunt van de ID.7 is wat mij betreft dat-ie in Europa wordt gebouwd, en niet in China, zoals veel elektrische concurrenten. Om precies te zijn loopt de ID.7 van de band in de Volkswagen-fabriek in Emden - bij Delfzijl rechtsaf - decennialang de geboorteplek van de Passat.