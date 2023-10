TEST elektrische zakenauto's: zo omzeil je de grootste tekortkoming van de BMW i4

Op jacht naar een nieuwe elektrische leaseauto voor pak 'm beet 60.000 euro? In deze vergelijkende test treden de BMW i4, de Hyundai Ioniq 6, de Mercedes EQE, de Nio ET5 en de Tesla Model 3 aan. De BMW heeft de kleinste actieradius maar deze tekortkoming kun je gemakkelijk omzeilen.

De BMW i4 is in Nederland de bestverkochte elektrische leaseauto van deze test. Je verwacht wellicht de Tesla Model 3, maar sinds de komst van de Tesla Model Y zijn de verkopen hiervan drastisch gedaald. In september 2023 van de vierde plaats in de verkooplijst naar de 151ste plaats! Tesla noteerde slechts 29 registraties. Een aantal waarvan BMW in zijn vuistje lacht. De BMW i4 werd in dezelfde maand 214 keer geregistreerd. Dat is dan weer een lachertje ten opzichte van de Tesla Model Y met bijna 1800 registraties, maar dat terzijde.



Tijd is geld

Dat de BMW i4 de bestverkochte auto van deze test is, is best opmerkelijk. Wie voor zijn werk veel op de weg zit, wil zo weinig mogelijk laden, lijkt ons. Tijd is immers geld. En dan is de door ons geteste BMW i4 juist de minst logische keuze. Want de Duitse sedan heeft de kleinste batterij, namelijk met een bruikbare capaciteit van 68 kWh. Daarmee hobbelt hij in deze vergelijkende test achter de meute aan, want de andere auto's hebben een beduidend grotere stroomreserve met als koploper de Mercedes EQE (90,6 kWh).

BMW i4 actieradius

Omdat de BMW i4 het kleinste accupakket heeft, moet je ook eerder een laadpaal opzoeken. Tijdens de testperiode haalden we een gemiddeld energieverbruik van 20,5 kWh/100 km. Oftewel: na 332 kilometer is de stroom op. Gelukkig hoeven de laadstops met de BMW i4 niet heel lang te duren: 180 kW is de hoogste laadsnelheid, en dankzij het doordachte laadmanagement blijft het vermogen heel lang stabiel op 100 kW hangen.



Als basismodel heeft de BMW i4 eDrive30 een elektromotor met 286 pk op de achteras. Ook dat is aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld de Nio ET5 en de Tesla Model 3 (490 respectievelijk 440 pk). Ook al accelereer je in 6,0 seconden naar 100 km/h, in dit gezelschap delft de BMW het onderspit. Met 3,8 seconden is de Nio ET5 het snelst.

De oplossing

Dan nu het goede nieuws voor wie toch de voorkeur geeft aan de BMW i4. Voor 3630 euro omzeil je de kleine actieradius van de BMW i4. Voor die extra investering krijg je de BMW i4 met een 80,7 kWh-batterij. Alleen de batterij van de EQE en de ET5 is nog groter. Daarmee neemt de actieradius toe tot 590 kilometer. Op papier weliswaar maar daar blijft in de praktijk vast zo'n 450 kilometer van over. Bovendien krijg je er gelijk een 340 pk sterke elektromotor bij.

