TEST zaken-EV's: Mercedes EQE doet niks verkeerd, maar vraagt één groot offer van jou

In een vergelijkende test tussen langeafstands-EV's neemt de Mercedes EQE het op tegen vier concurrenten: de BMW i4, de Hyundai Ioniq 6, de Nio ET5 en de Tesla Model 3, de populairste elektrische zakenauto van het vijftal. Wellicht een verrassing maar de Mercedes wordt slechts vierde. En dat ligt niet aan de auto zelf.

Wie een representatieve, luxe zakenauto zoekt, kan niet om Mercedes heen. Al decennialang is de Mercedes E-klasse een absolute topper in zijn klasse. Maar helemaal elektrisch is hij niet, daarvoor moet je bij de Mercedes EQE zijn. Overtuigt hij net zo?



Laat je niet misleiden door het futuristische design van de Mercedes EQE, want onder het plaatwerk schuilt nog steeds een échte Mercedes. Met zijn lengte van 5,05 meter en breedte van 1,96 m is het veruit de grootste auto in deze test. En dat vertaalt zich naar een riant interieur. Ondanks de gestroomlijnde carrosserie en vloeiend aflopende daklijn, heb je zowel voorin als achterin genoeg hoofdruimte. Let vooral even op de knieruimte op de middelste foto: gigantisch!

Voortreffelijk veercomfort

Als je eenmaal zit, begint het grote genieten pas echt. Het onderstel van de Mercedes EQE, met een mooie multilink-ophanging aan zowel de voor- als de achterzijde, staat garant voor een uitmuntende wielgeleiding en een voortreffelijk veercomfort. Korte oneffenheden in het wegdek, maar ook diepere kuilen, worden door het onderstel perfect opgevangen en verwerkt. En zelfs op hoge snelheden dringen nauwelijks afrolgeluiden of windgeruis op de voorgrond.

Draaicirkel van een VW Polo

Achterwielbesturing is standaard op de EQE 350+ Long Range uit deze test, met een maximum stuurhoek van 4,5 graden. Dat levert een draaicirkel op van slechts 10,6 meter. Dat is net zo klein als de draaicirkel van een Volkswagen Polo. Bij het manoeuvreren in krappe straatjes of in volle parkeergarages is dat een uitkomst. Als je meer ruimte om je heen hebt, laat de Mercedes EQE zich nauwkeurig en met voldoende feedback van richting veranderen.

Indruk maken op je vrienden

De Mercedes EQE uit deze test kan niet worden besteld met het MBUX Hyperscreen, maar met het standaard dashboard maak je ook al indruk op je vrienden. Het centrale touchscreen lijkt een eenheid te vormen met het middentunnel, via de spraakbediening van het MBUX kun je de meeste functies activeren zonder een vingerafdruk op het grote scherm achter te laten. Rustgevend voor wie een poetsmanie heeft.



Mercedes EQE actieradius

Dankzij de gigantische 90,6 kWh-accu doet de EQE 350+ Long Range zijn naam eer aan met de grootste theoretische actieradius van alle testauto's: je komt 671 kilometer ver op een volle batterij (WLTP). Wij kwamen tot een actieradius van 444 kilometer, nog altijd het op een na beste resultaat van de test. De synchroonmotor met permanente magneet bouwt een vermogen op van 292 pk, waarmee de achterwielaangedreven EQE in 5,8 seconden op 100 km/h zit.

En dan nu het slechte nieuws ...

Na zoveel goednieuwsberichten is een slechte boodschap haast onvermijdelijk. En dat bericht gaat over de prijs. Hoewel de Mercedes EQE 350+ Long Range de grootste accu heeft en standaard onder meer over vierwielbesturing beschikt, is hij met een aanschafprijs van 82.028 euro peperduur.

Het prijsverschil met de Tesla Model 3 is zelfs ruim 31.000 euro! Daar staan wel een mooier interieur en een hoger comfort tegenover, maar op de vraag waarom de Mercedes deze test niet wint, heb je nu het antwoord.

Weten welke EV de test wel wint? Je leest de volledige test in Auto Review 10/2023.