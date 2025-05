Nieuws

Vorig jaar ging Tesla nog als een speer, maar dit jaar zakt het merk als een plumpudding in elkaar. Dat zagen we al aan de Nederlandse verkoopcijfers, maar we blijken niet het enige Europese land te zijn dat klaar is met de EV’s van Elon Musk.

Als je niet onder een steen leeft, weet je het al een tijdje: het gaat niet goed met Tesla. In 2024 beleefde het merk onder leiding van de, eh, markante CEO Elon Musk mede door de grenzeloos populaire Tesla Model Y nog een bijzonder goed jaar, maar dit jaar is alles anders. Terwijl in Europa 28 procent meer EV's werden geregistreerd in het eerste kwartaal van 2025, daalde bij Tesla het aantal registraties fors met 37 procent.



Tesla-verkopen in Nederland

Kijk maar naar de dalende verkoopcijfers in Nederland: het lijkt wel een zwarte piste. De Model Y werd in april 2025 op de kop af 179 keer geregistreerd, een maand eerder was dat nog 734. De Tesla Model 3 heeft ook de daling ingezet, van 792 stuks in maart naar 199 in april 2025. In totaal verkocht Tesla vorige maand 382 auto’s, terwijl het een maand eerder nog 1536 auto’s verkocht. Dat is een daling van ruim 75 procent. Over heel 2025 is de daling 64 procent, ook niet misselijk.



Andere Europese landen

We zijn niet het enige land in Europa dat genoeg heeft van Tesla. In Zweden bijvoorbeeld daalde de verkopen van het merk in april namelijk met maar liefst 81 procent. Denen kochten 67 procent minder Tesla’s, en ook in Frankrijk is een flinke daling van 59 procent te zien. De afname in Spanje (36 procent) en Portugal (33 procent) is minder heftig, maar nog altijd stevig.

Niet alleen kommer en kwel

Toch is het niet alleen kommer en kwel voor Tesla. Er zijn nog Europese landen waar het merk pluste. De verkoop van Tesla in Noorwegen steeg met 12 procent tot 976 auto's. Ook in Italië steeg de verkoop met 29 procent, maar met slechts 446 registraties.

Om het tij te keren, maakt Tesla vaart met het beloofde betaalbare model, met de interne benaming Model Q. Tijdens de recente bekendmaking van Tesla's kwartaalcijfers, zwoer Tesla’s financieel directeur Vaibhav Taneja dat de start van de productie 'nog gewoon gepland staat voor juni'.