Dit zijn nu de 5 populairste EV's van Europa (Tesla dik in de min)

Nu de Europese verkopen van elektrische auto's over het eerste kwartaal van 2025 bekend zijn, kunnen we zien wie wint en wie verliest. Altijd leuk. En klopt het dat je de Renault 5 zo vaak op de weg ziet?

Er werden in het eerste kwartaal 3.383.986 auto's verkocht in Europa. Dat is vergelijkbaar met een jaar eerder (3.384.614). Het aandeel EV's steeg echter met 28 procent naar 570.943 stuks.

Maar Tesla weet niet van de stijgende populariteit van EV's te profiteren. Sterker nog, Europa is Tesla zat. Uit cijfers van onderzoeksbureau Jato blijkt dat het merk van Elon Musk in het eerste kwartaal van dit jaar een flinke slipper maakt van 38 procent in vergelijking met een jaar eerder, naar 53.237 verkopen.

Tesla Model Y en 3 het populairst

Tesla wint ook, want de Model Y en de Tesla Model 3 waren nog altijd de populairste EV's van Europa. Van januari tot en met maart voeren de modellen de ranglijst van EV's aan, met 29.770 en 23.044 verkopen.

Dat neemt niet weg dat het aantal registraties van de Tesla Model Y met 49 procent daalde, en dat van de Model 3 met 14 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2024.



Volkswagen in de plus

Volkswagen noteert daarentegen de ene plus na de andere. De elektrische ID.modellen verkochten beter dan hun Amerikaanse concurrenten. In totaal wist Volkswagen 65.679 EV's te registreren, 157 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2024. Daarmee laat Volkswagen Tesla achter zich. De populairste EV van VW is de Volkswagen ID.4, met 21.025 registraties.

Kia EV3 hoogste nieuwe binnenkomer

De Kia EV3 is de hoogte nieuwe binnenkomer. Met 18.484 stuks komt de Koreaanse SUV met stip binnen op de vijfde plaats. De elektrische Renault 5 E-Tech zit 'm op de hielen, want die staat als nieuwkomer op de achtste plek, met 16.948 registraties. Dat je het Vijfje regelmatig op de weg tegenkomt, klopt dus; de auto is een hit.

De top 5 van populairste EV's in het eerste kwartaal van 2025 ziet er als volgt uit: