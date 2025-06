Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2025)

Nieuws

Weer een week voorbij, tijd voor een terugblik. Een week waarin Mercedes-AMG laat zien wat je van ze kan verwachten in de toekomst, en een roemrucht merk hard onderuit gaat in Europa. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top - Dit is de toekomst van Mercedes-AMG

Petrolheads moeten er even door slikken, maar ook Mercedes-AMG gaat in de toekomst elektrische auto's produceren. Minder spannend maakt dat hun auto's beslist niet: kijk maar eens naar de nieuwe Mercedes-AMG Concept GT XX!

Top - Deze EV's kunnen goed tegen hitte

Of je nou op vakantie gaat, of in Nederland blijft (ook hier gaan we tropische temperaturen bereiken) - het is fijn om te weten dat je EV goed tegen hitte kan. Staat jouw elektrische auto in de lijst?

Top - De krachtigste Golf GTI ooit

De 300 pk sterke Volkswagen Golf GTI Clubsport is niet te koop in Nederland. Dat maakt Volkswagen nu goed met de krachtigste GTI ooit. Wat een goedmakertje! Nu nog afwachten wat de prijs wordt ...

Flop - Roemruchte merk gaat hard onderuit

Cijfers over autoverkopen leveren altijd winnaars en verliezers op. In de eerste 5 maanden in Europa boerden Cupra, Mini en Honda bijvoorbeeld goed, maar helaas ging er ook een roemrucht merk hard onderuit ...

Flop - Potentieel gevaarlijke airbag - ook in jouw auto?

Citroën is volop in het nieuws omdat het in Nederland ruim 33.000 auto’s terugroept. Reden: het risico bestaat dat de airbags spontaan ontploffen. Maar ook 28 andere merken kampen hiermee. Daarom legt Frankrijk 1,7 miljoen auto’s een rijverbod op. Zit jouw auto ertussen?

Flop - Vakantieblunder die je kan voorkomen

Je maakt tijdens de vakantie in korte tijd meer kilometers dan normaal. Het is niet verkeerd om je auto goed te laten checken voor je aan je reis naar het zuiden begint, maar dit is wat je in ieder geval moet checken.