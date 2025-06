Deze vakantieblunder maakt iedereen, maar is gemakkelijk te voorkomen

Nieuws

Je maakt tijdens de vakantie in korte tijd meer kilometers dan normaal. Het is niet verkeerd om je auto goed te laten checken voor je aan je reis naar het zuiden begint, maar dit is wat je in ieder geval moet checken.

Bandenspanning veel te vaak veel te laag

De remmen, het oliepeil, de airco, de ruitenwisservloeistof: in meer of mindere maten zijn ze allemaal van belang voor een comfortabele en veilige rit naar de vakantiebestemming. Wat helaas nogal eens vergeten wordt, is het controleren is de bandenspanning. Onnodig, want meten en aanpassen is eenvoudig. De juiste bandenspanning is niet alleen veilig, maar ook nog eens uitermate duurzaam. Omdat je tijdens je vakantie vaak met meer mensen en meer bagage rijdt is het sowieso goed om je bandenspanning aan te passen.

Dit is de ideale bandenspanning

Goed, je gaat het dus checken, maar wat is de ideale bandenspanning? Dit verschilt van merk en model, tot het totaalgewicht van de auto met inzittenden en bagage, en de maat van de banden. Daarnaast is er een verschil tussen de voor- en achterbanden. Vreemd genoeg vind je de ideale bandenspanning vaak niet in het instructieboekje van je auto terug. Waarom niet? Geen idee, en om in passende terminologie te blijven: 'Schiet ons maar lek!'

Wel is in het boekje soms ruimte vrijgehouden om het zelf te noteren. Bij de meeste auto's vind je de aangeraden bandenspanning terug op een metalen plaatje aan de zijkant van een van de voorportieren of op een sticker aan de binnenkant van de benzineklep. Op internet is het ook vrij gemakkelijk te vinden, maar daar moet je wel even goed opletten wat de bron van de informatie is. De bandenmaat vind je overigens op de zijkant van de band. Deze heeft een soortgelijke cijfer/lettercombinatie: 205/55/R16.

Bandenspanning van 2,5 bar altijd goed

Het best doe je eraan door je te houden aan wat de fabrikant van je auto aangeeft, en je bandenspanning aan te passen aan de belading. Maar wanneer je merkt dat je banden te zacht zijn en je de exacte informatie niet kunt vinden, raden wij aan een bandenspanning van 2,3-2,5 bar aan te houden. In dat geval zit je altijd goed.

Hoe pomp ik de autobanden op?

De meeste tankstations hebben een luchtpomp waarmee je de banden van je auto kunt opblazen. Helaas is dat tegenwoordig zelden nog gratis. Hoewel steeds meer apparatuur geschikt is voor betalen met een bankpas, is dat nog niet standaard. Zeker niet in het buitenland. Zorg dus dat je altijd wat muntgeld in je auto hebt liggen.

Je pompt je banden op door de gewenste bandenspanning in te geven op het apparaat. Door het ventieldopje van het ventiel te schroeven en de luchtuitlaat van de pomp op het ventiel te drukken, zet je het systeem in werking. De pomp blijft nu lucht toevoegen tot de gewenste spanning is bereikt. Een pieptoon geeft aan wanneer dit het geval is. Schrik niet wanneer je de luchtuitlaat van het ventiel haalt: de overdruk in de slang komt in een keer met een harde sis vrij.

Meet je bandenspanning met koude banden

Lucht zet uit als het warm wordt. Dit betekent dat de bandenspanning stijgt namate de banden warmer worden. Er is afgesproken dat zowel bij het meten van de bandenspanning als het geven van de gewenste bandenspanning uitgegaan wordt van koude banden. Alle cijfers die je dus vindt, gaan ervan uit dat de banden koud zijn. Rij dus zonder grote omwegen naar het dichtstbijzijnde tankstation als je gaat meten en bijvullen.

Bandenspanning beladen of onbeladen

Ook wanneer je een van de weinige mensen bent die geregeld de bandenspanning controleert, doe je er goed aan dit nog eens extra te doen voor je op vakantie gaat. De ideale bandenspanning voor een volgeladen auto is anders dan voor een lege(re) auto. Een zware auto vraagt om hardere banden, omdat er meer gewicht op rust. Het verschil tussen bandenspanning voor een beladen of onbeladen auto is vaak niet meer dan 0,3 of 0,4 bar. Het verschil tussen de voor- en achterbanden is vaak nog wat kleiner: 0,1-0,3 bar.

Omrekenen Bar, kPa of PSI

Zo gaat dat nou altijd, net als je denkt dat iets niet moeilijk is ... De meest gangbare eenheid voor bandenspanning is bar, maar je kunt ook PSI of kPa tegenkomen. 1 kPa is 0,01 bar. 1 bar is ongeveer 14 Psi. Online vind je overigens genoeg omrekenmodules.

Wat gebeurt er als mijn banden te hard of zacht zijn?

Er zijn twee gevolgen van een onjuiste bandenspanning. ten eerst zijn te slechte banden slecht voor het verbruik. Zachte banden zorgen voor een grotere weerstand en dat is slecht voor het benzine- of stroomverbruik. Ook slijten je banden sneller als ze te zacht zijn. Misschien nog wel belangrijker is dat te harde of te zachte banden slecht zijn voor de grip, en dat beïnvloed de wegligging en de remeigenschappen, en daarmee de veiligheid.

Zachte banden vervormen, raken sneller overhit en dat kan zelfs tot een klapband leiden. De remweg wordt door vervorming langer met te zachte banden. Te harde banden kunnen een auto nerveus maken. Zeker op slecht wegdek. Een autofabrikant test uitgebreid voor de perfecte bandenspanning voor elk model. Het is daarom goed juist deze informatie aan te houden.

Zachte banden kun je niet zien

Tot slot helpen we nog even een misverstand uit de wereld en dat is dat je vanzelf wel ziet als je banden te zacht zijn. Een kleine afwijking in bandendruk is met het oog niet (goed) te zien. Sterker nog: een normale autoband is zo sterk en dik dat zelfs een lekke band lastig te spotten is. vertrouw dus niet op je ogen en gevoel, maar meet de bandenspanning.