Onderzoek: Friese automobilisten zijn de grootste snelheidsduivels

Friezen spekken de staatskas flink. Als je het aantal flitsboetes afzet tegen het aantal inwoners, staan ze met afstand op 1. Ook Zeeuwen trappen regelmatig het gaspedaal te diep in.

Rijd je op de Stadionweg in Heerenveen, dan is het verstandig om je heel goed aan de snelheid te houden. De flitspaal die hier staat is de trots van het CJIB, dat namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid de verkeersboetes int. Hij gaat het meeste af, gemeten naar het aantal auto’s dat erlangs rijdt. Maar liefst 13.839 keer flitste hij in de eerste vier maanden van 2025. Hiermee is deze ene flitspaal goed voor 74 procent van alle flitsboetes in Friesland. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Als je het aantal snelheidsovertredingen afzet tegen het aantal personenauto’s in Friesland, dan werd 1 op de 26 Friezen bij deze flitspaal in Heerenveen op de bon geslingerd. Aannemelijker is dat sommige automobilisten meerdere keren een brief op de deurmat hebben gekregen van het Centraal Justitieel Incassobureau.

Bron: Independer

Ook Zeeuwen rijden hard

Sowieso zijn Friezen scheurneuzen. Als je het aantal snelheidsovertredingen afzet tegen het aantal flitspalen, staat de provincie Friesland op één. Na Friesland staat Zeeland op 2 met de meeste overtredingen per flitspaal. Gelderland bezet plek 3. Overigens staan in Friesland maar 8 actieve flitspalen, in Zuid-Holland zijn het er 209.

De flitspalen in de Randstad leiden een rustiger bestaan dan de palen in dunbevolkte provincies. Niet gek, zegt Independer: “Flitspalen langs drukke wegen in de Randstad hebben vaak een preventieve werking. De hoge verkeersdrukte maakt het minder gemakkelijk om hard te rijden. Maar op rustige landwegen in bijvoorbeeld Friesland en Zeeland voelen automobilisten zich minder gecontroleerd. Dat is precies waar flitspalen het verschil moeten maken.”

Kijken we naar het gemiddelde, dan flitsten de 8 palen in Friesland 2.287 keer voor een snelheidsovertreding (ruim 285 overtredingen per paal). De 17 flitspalen in Zeeland registreerden er gemiddeld 1.623 (95 boetes per paal).

Zuid-Holland staat wel bovenaan als het gaat om het totale aantal overtredingen. In deze provincie werden ruim 230.000 overtredingen geregistreerd. Per flitspaal zijn dat 1.040 overtredingen.

Productiefste flitspaal van Nederland

De mobiele flitspaal aan de A16 bij Rotterdam-Kralingen is de meest productieve van alle palen. Tot en met april 2025 registreerde de paal 21.105 snelheidsovertredingen. Op twee staat de Rotterdamsebaan in Den Haag, op drie de Europaweg in Groningen en op vier de Stadionweg in Heerenveen.

Staatskas flink gespekt

Het CJIB lacht zich een kriek om al die scheurneuzen. Stel dat iedereen in Zuid-Holland maar 4 km/h te hard reed, de laagste snelheidsovertreding. Dan zou he CJIB al 36 euro per boete innen. Alleen al in Zuid-Holland wordt daarmee minstens 8.280.000 euro binnengeharkt. Het werkelijke bedrag ligt natuurlijk (veel) hoger.