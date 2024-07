Kapot van de hitte? Zo moet je de airco van je auto gebruiken

Nieuws

Nu het buiten zo warm is, ben jij maar wat blij dat jouw auto airconditioning heeft. Om ervoor te zorgen dat je er tijdens een hittegolf koeltjes bij rijdt, zetten wij zes essentiële tips voor airco gebruiken op een rij.

1. Lucht de cabine

Is de auto zo warm dat je er een pizza in kunt bakken? Laat hem dan voor vertrek even doorluchten. Zet ramen en/of deuren open om de hete lucht te laten ontsnappen. Dan hoeft de airco daar in ieder geval niet meer tegenop te boxen.



2. Pas op voor ‘de klap’

Normaal gesproken zet je de klimaatregeling op ongeveer 22 graden, maar een hittegolf is niet normaal. Om te voorkomen dat je een groot temperatuurverschil krijgt te verduren bij het uitstappen (‘de klap’), wil je maximaal 5 graden verschil hanteren. Dus als het buiten 30 graden is, zet jij de airco op 25 graden.

3. Gebruik de automatische stand

Als het buiten snikheet is, ben je geneigd de climate control op maximaal te zetten. Liever geef je het werk uit handen door de auto-knop in te drukken. Verschillende sensoren zorgen ervoor dat iedereen er koel bij zit. Bovendien is de automatische stand zuiniger.

4. Richt de ventilatieroosters opzij en omhoog

Haal je verhitte hoofd bij het ventilatierooster vandaan. Door de buitenste ventilatieroosters op het raam te richten en de middelste naar het plafond, worden alle passagiers in de auto omgeven door koele lucht.



5. Circuleer koele lucht

Door de recirculatieknop (vaak een autootje met ronde pijl erin) in te drukken, wordt koele lucht uit de cabine hergebruikt – in plaats van de snikhete buitenlucht. Zo koelt de cabine sneller af. Dit heeft als bijkomend voordeel dat lucht uit de cabine opnieuw wordt gefilterd door het interieurfilter. De automatische stand zal de recirculatiestand automatisch inschakelen.

6. Geef je airco een onderhoudsbeurt

Mensen zweten, airco's lekken koelmiddel. Het advies is om je aircosysteem elke 3 jaar te laten nakijken. Dan wordt-ie leeggehaald, op lekken gecontroleerd en weer afgevuld. Als je airco nu lafjes werk levert, merk je na zo'n airco onderhoudsbeurt het verschil meteen.