Model Y krijgt nieuwe dreun - ditmaal van een brutale rivaal

Nieuws

De Tesla Model Y zit in het verdomhoekje. De verkopen staan onder druk, onder meer door de bokkensprongen van CEO Elon Musk. En nu gooit Xpeng ook nog extra olie op het vuur ...

Xpeng windt er geen doekjes om: met de Xpeng G6 wil het de Model Y van repliek dienen. Je hebt vast wel de reclameborden langs de snelweg gezien met hierop de G6 afgebeeld en de kreet 'Y not?'. Je moet maar durven.

Xpeng gaat nu een stapje verder door de vernieuwde G6 te presenteren. Die laadt zo razendsnel op, dat de Model Y alleen maar beteuterd kan toekijken. Dankzij een volledig nieuwe LFP-batterij kan de G6 snelladen met maximaal 451 kW. De Model Y geeft de pijp aan Maarten bij 250 kW.

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws met onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Xpeng G6: 'ongekende laadsnelheid'

In combinatie met 800 volt-technologie levert dit volgens Xpeng een 'ongekende laadsnelheid' op. Van 10 naar 80 procent (SOC) kost slechts 12 minuten. Als je koffietje onderweg te heet is, moet je 'm bij het laadstation achterlaten.

Xpeng G9: snelladen tot 525 kW

De grotere Xpeng G9 krijgt dezelfde nieuwe batterij en kan zelfs snelladen tot 525 kW, meer dan het dubbele van de Tesla Model Y. Ai, dat moet toch een beetje pijn doen.

Met de nieuwe batterij hebben we meteen het grootste nieuws van de G6 gehad. De lichtstrip met geïntegreerde richtingaanwijzers aan de voorkant is nieuw, evenals de diffuser achter. Verder is er een nieuwe kleur: Stellar Purple. Afhankelijk van het licht, varieert die kleur van diep- naar lichtpaars.

Het interieur is voor 60 procent op de schop gegaan, zegt Xpeng. We denken dat die '0' er per ongeluk is bijgezet, want zien eigenlijk alleen een ander stuur. En nieuwe ventilatieroosters - denken we. Hoe dan ook: vanaf medio juli 2025 kun je de vernieuwde G6 en G9 bestellen.