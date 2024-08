Wat de concurrentie kan leren van Xpeng

Nieuws

Xpeng is geen merk voor kuddedieren. Wat kan de concurrentie leren van Xpeng, dat pas 10 jaar bestaat en het Chinese Tesla wil zijn?

1. Xpeng geeft 7 jaar garantie

Normaliter biedt Xpeng op al zijn modellen een garantie van 5 jaar en 120.000 kilometer. Maar Nederlandse klanten wordt een extraatje gegund voor de G6, G9 en P7: er komt 2 jaar en 40.000 kilometer bij. 7 jaar en 160.000 kilometer garantie dus. Daar kunnen vooral de Duitse automerken iets van leren. Audi, Porsche en Mercedes schepen je af met 2 jaar (!) garantie.

2. Supersnel laden

Zelfs de uitvoering van de Xpeng G6 die in aanmerking komt voor EV-subsidie, werkt met 800 volt-technologie. Een boordnet met zo’n hoog voltage vind je vooral bij auto’s uit duurdere segmenten. Bij Renault zijn ze vast jaloers, want de Scenic E-Tech Electric moet het doen met 400 volt.

Voordeel van 800 volt is dat je snel kunt laden. Heel snel. Hang de G6 aan de snellader en in 10 minuten heb je er 300 kilometer bij. En in 20 minuten laadt de batterij op van 10 tot 80 procent. Snelladen gaat met maximaal 280 kW. Daar hobbelt de elektrische Scenic achteraan met maximaal 150 kW en minimaal een half uur wachttijd.

3. Torenhoge ambities

Xpeng bestaat pas 10 jaar en maakt geen geheim van zijn ambities: Xpeng is het Chinese Tesla, maar wel met betere auto’s. Je moet maar durven om Elon Musk op de kast te jagen.

Het bedrijf is vernoemd naar een vroege investeerder, He Xiaopeng. Al snel na de oprichting stak Xpeng de oceaan over, om in Californië een vergunning aan te vragen om zelfrijdende auto's te testen. Dit doet Xpeng sinds 2018. Het merk heeft ook een kantoor in Mountain View, Californië, maar het hoofdkantoor staat in de Chinese stad Guangzhou.

4. Andere merken hebben Xpeng nodig

Hoewel Xpeng pas 10 jaar bestaat, heeft het bij de concurrentie al veel respect opgebouwd. Zoveel dat zelfs Volkswagen niet aarzelde om bij Xpeng aan te kloppen voor hulp. Het mag in China gebruikmaken van het platform waarop ook de Xpeng G9 en P7 staan. Xpeng helpt Volkswagen ook met het ontwikkelen van software en autonoom rijdende auto’s. Volkswagen nam bovendien een aandeel van 5 procent in Xpeng.