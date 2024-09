Zo gaat de Xpeng G6 de harten van EV-rijders veroveren

PARTNERBIJDRAGE

De Xpeng G6 wil hét alternatief zijn voor de Tesla Model Y. Met de volgende 5 eigenschappen gaat de Xpeng G6 elke EV-rijder blij maken.

1 – Compleet uitgerust

Wees gewaarschuwd: je blijft scrollen als je de uitrusting van de Xpeng G6 online bekijkt, zo lang is de lijst met systemen. Zo zijn een energiezuinige warmtepomp, een audiosysteem met 18 speakers, een veelvoud aan rijassistentiesystemen en verwarmbare én geventileerde voorstoelen standaard.

Wat blijft er dan nog over voor de optielijst? Weinig. Hierop staat alleen een elektrisch uitklapbare trekhaak. De Xpeng G6 heeft een trekgewicht van 1500 kg.

2 – Weer eens wat anders

We gunnen de Xpeng G6 torenhoge verkoopcijfers, maar stiekem zijn we maar wat blij dat je de SUV nog niet op elke straathoek tegenkomt. Het is een originele, maar ook een fraaie keuze. De grote 20-inch lichtmetalen wielen zijn standaard. De voorkant oogt strak en futuristisch, met een doorlopende lichtstreep. En hij is leverbaar in het oranje, waarmee je helemaal laat zien dat je geen kuddedier bent.

3 – Razendsnel opladen

EV-rijders vinden twee dingen superbelangrijk: ver rijden en snel opladen. Als je kiest voor de grote batterij van 87,5 kWh, komt de G6 tot wel 570 kilometer op een acculading stroom (WLTP). De standaardbatterij van 66 kWh is ook al behoorlijk fors en brengt je 435 kilometer ver.

Snel opladen doen alle versies van de Xpeng G6. Zijn 800 volt-technologie maakt een laadvermogen van maximaal 280 kW mogelijk en dat is alsof je het aquarium van je goudvis vult met een brandslang. Hij zit zo vol. De G6 gaat in minder dan 20 minuten van 10 tot 80 procent.

4 – Ruimer dan je denkt

Oei, die aflopende daklijn staat de Xpeng G6 goed, maar snoept gelukkig geen kostbare hoofdruimte weg. En ook de beenruimte op de achterbank is dik in orde, met dank aan de royale wielbasis van 2,89 meter. Zelfs de gemiddelde Nederlander zit hier comfortabel. De kofferbak is al net zo ruim bemeten en biedt 571 liter opslag.

5 – Je kunt EV-subsidie aanvragen

De prijzen van de Xpeng G6 beginnen bij 42.990 euro (RWD Standard Range). EV-rijders slaan meteen aan het rekenen, want hiermee komt die uitvoering van de G6 in aanmerking voor 2950 euro EV-subsidie. Bijna 3 mille ‘korting’ is in deze dure tijden mooi meegenomen.

Dat is een heel scherpe prijs voor een elektrische SUV van dit kaliber.