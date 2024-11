Waarom de meeste Chinese automerken binnen 10 jaar verdwijnen

Nieuws

De westerse auto-industrie heeft het moeilijk. Dat heeft diverse oorzaken, maar veel verwijtende vingers wijzen naar de goedkope Chinese auto’s. Alleen is het maar vraag is hoelang de Chinezen hun offensief volhouden.



Veel Europese autofabrikanten zitten in zwaar weer. De verkoopcijfers van met name elektrische auto’s blijven achter bij de verwachting en de winstcijfers vallen tegen. Met mogelijk fabriekssluitingen en massa-ontslagen tot gevolg.



Chinezen kopen auto's van eigen bodem



Volkswagen en BMW hebben de extra pech dat ze voorheen goede zaken deden in China. Hoe anders is dat nu; de meeste Chinese consumenten kopen tegenwoordig liever een auto van eigen bodem. Geen wonder dat de Chinese merken Nio, Zeekr, Xiaomi en Xpeng het ene na het andere verkooprecord breken.



Verkooprecords Chinese merken



Zo lezen we bij Business Insider dat Xpeng in oktober 24.000 auto’s aan Chinese klanten wist te slijten. Een ander succesnummer is de SU7, de eerste auto van smartphonefabrikant Xiaomi. Daarvan kregen in 2024 al ruim 100.000 exemplaren een Chinese klant. Ook Nio schaarde zich onder de recordbrekers. In het derde kwartaal van 2024 wist de EV-fabrikant bijna 62.000 auto’s te verkopen.

Moordende concurrentie onder Chinese merken



Achter die mooie cijfers gaat een moordende prijsconcurrentie schuil. Terwijl Europese fabrikanten en politici zich beklagen over 'veel te goedkope' Chinese auto's, liggen de prijzen in het thuisland meestal nog tienduizenden euro's lager.



Het is maar de vraag hoelang al die jonge Chinese autobouwers het volhouden om auto’s tegen in feite te lage prijzen te verkopen. Want hoge verkoopcijfers zijn natuurlijk prachtig, maar onder de streep moet er ook wel geld worden verdiend. En daar zit nu net de kneep, zo blijkt als we naar de cijfers achter die mooie verkoopaantallen kijken.

Recordverlies Nio



Zo meldde Nio, dat ook in Nederland fors investeert in een netwerk van accuwisselstations, over het afgelopen kwartaal een heel ander record: een verlies van 670 miljoen euro. Oftewel 11 procent meer dan in dezelfde periode in 2023.

Ook Zeekr en Xpeng schrijven rode cijfers



En Nio is zeker niet de enige Chinese autobouwer die verlies maakt. Ook Zeekr, net als Volvo, Polestar, Lynk & Co, onderdeel van het Geely-concern, schreef rode cijfers: 150 miljoen euro. Xpeng deed het evenmin best met een verlies van 241 miljoen euro. Het enige positieve is dat dit tweetal zijn verlies ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 wist te beperken.

'Veel Chinese automerken gaan het loodje leggen'



De vraag is hoelang deze jonge bedrijven het volhouden om – in elk geval in eigen land – auto’s onder de kostprijs te verkopen. Dat vraagt ook CEO He Xiaopeng van Xpeng zich af. Sterker nog, in een interview met de Singaporese krant The Straits Times is hij allesbehalve optimistisch.



Hij denkt dat de meeste Chinese autofabrikanten het komende decennium het loodje gaan leggen. Ter illustratie noemt hij dat er van 300 beginnende autofabrikanten nog maar 50 over zijn. En daarvan zijn er maar weer 40 die ook werkelijk auto’s verkopen. "Ik denk persoonlijk dat er over tien jaar nog maar zeven grote autobedrijven zullen bestaan."



BYD gunstige uitzondering



De enige fabrikant waaraan de misère in de Chinese auto-industrie voorbijgaat, is BYD. Met een omzet van 1,5 miljard euro stak het Tesla in het derde kwartaal voorbij – een stijging van 11,5 procent ten opzichte van 2023.



Een belangrijk verschil met een groot deel van de Chinese concurrentie is dat BYD ook hybrides bouwt. Daarnaast ontwikkelt en produceert BYD de meeste onderdelen en componenten in eigen beheer. Zo spreekt het - ook internationaal – een breder publiek aan en worden de kosten laag gehouden. Het lijkt dan ook wel zeker dat BYD over 10 jaar bij de survivors zal horen. Van veel andere Chinese merken is dat nog maar de vraag.