Firefly (2025) komt recht op de Renault 5 af (maar is niet altijd leuker)

Nieuws

Je kijkt naar de Firefly. Deze nieuwe compacte elektrische auto komt uit China, en is speciaal ontwikkeld voor Europa. Wij hebben de Firefly al in het echt gezien én erin gezeten. Zes dingen vielen ons op. Veel is positief, maar er zijn ook minpunten.

1 - Design Firefly

Toen we de Firefly (over de naam later meer) voor het eerst zagen, dachten we meteen: gelukkig, er was geld voor een fatsoenlijk ontwerpteam. Sterker: de Firefly komt met stip binnen in onze top 10 van compacte EV's met een gaaf design. Op nummer 1 staat de Renault 5 E-Tech.

De naam van de Renault 5 kwam regelmatig voorbij tijdens de preview van de Firefly, net als die van de Hyundai Inster en de elektrische Mini. Parkeer hem dus gerust in de lifestyle-hoek.

Nu weet je meteen op welke auto's de Firefly zijn pijlen richt. Maar ook de elektrische Peugeot 208 en de Opel Corsa zitten in het vaarwater van de Firefly, net als de binnenkort te introduceren BYD Dolphin Surf. Samengevat: de Firefly is een elektrische hatcback in het B-segment.

De designers van de Firefly zijn begonnen met de ronde achterlichten en hebben daaromheen de auto ontworpen. Ze vormen hét herkenningspunt van de Firefly, samen met de eveneens ronde koplampen. Alles met standaard ledverlichting.

Nadat we drie keer om de auto heen waren we gelopen, wisten we het zeker: dit is de leukste EV uit China. Hij doet Europees aan en dat kan kloppen, want hij is bedacht in München. Om precies te zijn: op de R&D-afdeling van Nio.

Ja, Firefly hoort bij Nio. De modellen van Nio zijn high-end en dus prijzig. Dat vindt Nio helemaal prima, maar stiekem zouden ze best meer auto's willen verkopen in Europa. En daar moet Firefly voor zorgen.

Firefly wordt overigens ook high-end genoemd en dat blijkt wel uit het interieur, alles ziet er keurig uit en de materialen voelen goed en stevig aan. De monden van Chinese webwinkels vallen van verbazing open, zo degelijk komt de Firefly over.

Met een lengte van 4 meter en een hoogte van 1,56 meter, is de Firefly langer en hoger dan de Renault 5 (3,92 en 1,50 meter). Ook de Hyundai Inster is korter (3,82 m), maar tegelijkertijd iets hoger (1,57 m). De elektrische Mini is zowel korter als lager.

Wat de Firefly heeft overgenomen van verschillende Nio-modellen, is de riante breedte. De Firefly is met 1,89 meter breedgeschouderd, zeker voor zo'n compacte auto. De smalle schoudertjes van de Inster komen tot 1,61 meter.

2 - Dan de naam

Het model dat je op de foto's ziet, heet Firefly. Geen Firefly 01 of Firefly Model 1, maar enkel en alleen Firefly. Een beetje zoals Mini ook doet, vertelde een woordvoerder ons. Mocht er een model bijkomen, dan moet er een list worden bedacht, maar vooralsnog blijft het bij deze ene Firefly.

Over de naam zegt Nio het volgende: Firefly is geïnspireerd door vuurvliegjes: klein, wendbaar en bruisend van energie, met een symboliserende vrijheid om te bewegen en anders te zijn. Het logo van het nieuwe merk is een vliegende, gloeiende vuurvlieg die de geest van Firefly illustreert: ‘freedom to glow’.

Overigens schrijft het merk firefly zelf met een kleine beginletter, net als Smart dat doet. Maar daar doen wij niet aan mee.

3 - Dit doet de Firefly goed

We konden plaatsnemen in de Firefly en wat meteen opvalt, is de riante ruimte, zowel voor- als achterin. Anders dan in de Hyundai Inster, zit je niet schouder aan schouder. Ook de Renault 5 duikt van schaamte ineen, want de beenruimte op de achterbank van de Firefly is veel beter voor elkaar. Bovendien stap je gemakkelijker in, bij het Vijfje is het meer wurmen dan instappen.

In de bagageruimte van de Firefly past 404 liter aan bagage. Ook dat is meer dan de Renault 5 heeft (326 liter). Handig zijn de extra opbergvakken. Je vindt ze onder de zitting van de passagiersstoel en de achterbank. Ook een leuke gadget: het uitschuifbare prullenbakje onder de middenarmsteun voor.

De zitting van de achterbank kan rechtop tegen de leuning van de passagiersstoel worden gezet, zodat je langere voorwerpen rechtop kunt meenemen, een trucje dat is afgekeken van de Magic Seats van Honda. En dan is er ook nog een frunk van 92 liter.

4 - Hier wint de Renault 5 het van de Firefly

De Firefly is dus ruimer dan de Renault 5. Maar die wint het onderdeel 'interieur' op een heel ander vlak, namelijk creativiteit. Het Vijfje ziet er vanbinnen veel leuker uit. De Firefly oogt sobertjes. Keurig, dat zeker, maar ook dertien-in-een-dozijn. Een kaal dashboard met twee schermen, het ene wat kleiner dan het andere. Gaap.

We snappen dat het stokbroodmandje van de 5 niets te zoeken heeft in een EV uit China, maar iets meer originaliteit was welkom geweest. De geinige patroontjes hier en daar doen hun uiterste best om de boel op te vrolijken, maar slagen hier nauwelijks in.

Het digitale instrumentarium is 6 inch groot, het centrale scherm komt tot 13,2 inch. De software waarop de boel draait, is van Firefly (Nio) zelf en heet Aster.



5 - EV-specificaties Firefly

Het 'vuurvliegje' staat op een nieuw EV-platform. De batterij is 41,2 kWh groot. Of klein, het is maar hoe je het bekijkt. Dat is vergelijkbaar met de instapper van de Renault 5 (40 kWh). De elektrische Mini Cooper E biedt minder (36,6 kWh). Nio geeft een actieradius op van maximaal 330 kilometer.

Die actieradius is 'indrukwekkend' volgens het persbericht, maar wij zeggen 'toereikend'. Behalve als Koning Winter op bezoek is, want dan houd je waarschijnlijk 250 kilometer over, of zelfs minder. Maar oké, de Firefly is een 'urban auto' zoals Nio zegt, en zal dus meer in de stad komen dan op de snelweg.

De elektromotor levert 143 pk en een maximumkoppel van 200 Nm. Van 0 naar 100 km/h hoeft maar 8,1 seconden te duren. Verder zijn er drie rijstanden: Eco, Comfort en Sport.

6 - Firefly prijs, actieradius en uitrusting



Nederland is logischerwijze een belangrijke markt voor de Firefly. Om hem extra aantrekkelijk te maken, heeft Nio Nederland ervoor gezorgd dat wij standaard een 3-fase 11 kW boordlager krijgen. Snelladen kan met 100 kW (van 10-80 procent in 29 minuten). Dat kan de R5 ook, zolang het niet de instapper is. Die blijft steken op 80 kW.

Zoals elke Chinese EV barst de Firefly bijna uit zijn voegen van alles wat erop en -aan zit. We noemen navigatie, een achteruitrijcamera, 18-inch wielen, ledverlichting voor en achter, verwarmbare stoelen, een verwarmbaar stuurwiel, een Dolby Atmos geluidsinstallatie met 14 luidsprekers, sfeerverlichting en extra opbergruimte onder de voorstoel. Dit is de First Edition, op termijn komen hier de nog luxere Comfort en instapper Select bij.

Vergeet de standaardkleur van de First Edition, want dat is 'lavender' (zie beide foto's hierboven). In die kleur ziet de Firefly er schattiger uit, maar daarmee jaag je de Renault 5 niet de stuipen op het lijf. Geef 700 euro extra uit en je krijgt de veel stoerdere kleur op de andere foto's. Die moet je boven op de vanafprijs van 29.900 euro gooien.

Die prijs vinden we een kleine tegenvaller. Inclusief een leuk kleurtje zit je dus boven 30.000 euro. Niet heel verkeerd gezien de ruimte, uitrusting en afwerking, maar hiermee is de Firefly niet echt betaalbaar zoals zijn bedenker Nio beweert. En dat is voor een gloednieuw merk best een beetje spannend. Vanaf deze zomer is de Firefly leverbaar.