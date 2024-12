Dit is Nio van plan met Firefly: nieuw merk voor goedkope elektrische auto's

Nieuws

Begin 2023 kwamen de eerste geluiden naar buiten over Firefly - een submerk van Nio dat zich richt op betaalbare elektrische auto’s. Bijna twee jaar later blijkt het eerste model van het nieuwe Chinese merk wel heel veel gelijkenissen te vertonen met een oude bekende ...

Tijdens de Nio Day 2024 werd Firefly samen met de nieuwe Nio ET9 aan de wereld gepresenteerd. Daarbij werd direct het allereerste model van het merk getoond. Dat draagt volgens Nio de naam van het merk zelf. Wordt het dan de Firefly Firefly (overigens schrijft Nio de merknaam zonder hoofdletter), of doet de auto vermaarde Braziliaanse voetballers als Ronaldo, Rivaldo en Ronaldinho na door slechts één naam te dragen?

Adamskostuum

Hoe dan ook - echt een verrassing was de aankondiging van Nio niet. Want zowel de merknaam als de camouflagefoto’s van het model waren al eerder gelekt. Wel zien we de betaalbare EV voor het eerst volledig in adamskostuum.

Het lijkt dat Nio de filosofie ‘beter goed gejat dan slecht verzonnen’ aanhangt, want en profil doet de Firefly wel heel erg denken aan de Honda e. Dat is overigens geen belediging, want we hebben de Honda e altijd al een ontzettend leuk en origineel vormgegeven autootje gevonden.

De Firefly onderscheidt zich vooral door zijn verlichting van zijn grote inspiratiebron. Zowel aan de voor- als achterkant heeft de EV een zestal ronde lichtunits - drie aan elke kant. Deze doen denken aan insectenogen, geheel in lijn met de merk- en modelnaam. Mocht je ondanks de verlichting nog niet door hebben dat je met een Firefly te maken hebt, dan herinnert het als een vuurvlieg vormgegeven logo je er wel aan. Al vinden we het ook niet gek als je hier eerder een vliegende kolibrie of mees in ziet.

Wollige marketingtekst

Waarom Nio voor de naam Firefly heeft gekozen? De Chinezen geven in de wollige marketingtekst aan dat de auto’s zijn geïnspireerd door vuurvliegjes: ‘klein, wendbaar en bruisend van energie, met een symboliserende vrijheid om te bewegen en anders te zijn.’ Het merk-DNA bestaat dan weer uit drie elementen: 'vivid' om positieve emoties en blijvende indrukken te creëren, 'thoughtful' vanwege de logica en doelgerichtheid, en 'solid' om vertrouwen en zekerheid over te brengen. Juist… We vinden het knap hoe automerken steeds weer zo weinig weten te zeggen met zoveel mogelijk woorden.

Verder lezen we bijvoorbeeld dat de Firefly de eerste compacte auto is die voldoet aan de nieuwste vijfsterren veiligheidsnormen in de EU en China. Maar dan vragen wij ons af: wat is compact? Want de Lexus LBX en Volvo EX30 scoren ook vijf sterren.



Nio Firefly specificaties

De afmetingen van de Firefly kennen we dus nog niet. En de vage teksten van het merk zeggen verder ook niet heel veel. Hoe zit het nou met de prijs en de technische specificaties? Daar geeft Nio nog niets over prijs, dus we zullen het voorlopig moeten doen met wat we al wisten.

In mei gaf een Franse topman van Nio aan dat de Firefly het wisselen van accu's ondersteunt. Dat is een slimme move, aangezien dit precies het duwtje in de rug kan zijn dat veel EV-twijfelaars nodig hebben. Een lege batterij in 5 minuten verruilen voor een volle maakt stoppen voor stroom echt net als tanken. Kortom, een beresterke reden om een ‘Firefly’ te verkiezen boven bijvoorbeeld een Volkswagen ID.2 of een Renault 5.



Firefly met koopaccu of huuraccu?



Naar verdere specificaties over het laden, het vermogen en afmetingen is het voorlopig gissen. Wel vertelde dezelfde Franse topman iets over de prijs van de Firefly: waar eerder werd gerept over een basisprijs van 25.000 euro, spreekt de Nio-topman nu zelf van een vanafprijs van om en nabij de 30.000 euro. De vraag is of je dan een huuraccu krijgt die je kunt swappen, of een koopaccu die je moet opladen. In het laatste geval betaal je bij de verschillende Nio's zomaar 12.000 euro extra.



Dat zou de Firefly een stuk duurder maken dan concurrenten als de Citroën ë-C3 (24.290 euro) en de Renault 5 (ca. 25.000 euro). Ook Volkswagen beloofde de prijs van de ID.2 rond de 25.000 euro te houden. Als de Firefly volgend jaar op de markt wordt geïntroduceerd, weten we meer.