Ook bij dit grote automerk wankelt het geloof in elektrische auto's

Onlangs maakte Subaru al bekend dat het minder gaat investeren in elektrische auto’s. Ook Honda doet nu de hand op de knip. Het geld gaat naar een ander potje: tot 2031 komen er 13 hybride modellen op de markt.

Toshihiro Mibe, de baas van Honda, is klip en klaar over het nieuwe plan. Tot voor kort verwachtte hij dat 30 procent van de nieuwe auto’s in 2030 elektrisch zou zijn, maar die verwachtingen zijn flink naar beneden bijgesteld.

Tegen het einde van het decennium maken EV’s volgens de topman mogelijk maar 20 procent van Honda's totale verkopen uit. Vooral de stugge Amerikaanse markt is een onzekere factor. Honda had aanvankelijk 69 miljard dollar in zijn EV-potje gestopt, maar daar blijft nog maar 48,4 miljard dollar van over.



Honda 0 Saloon en 0 SUV komen wel

Toch lijken de 0 Saloon en 0 SUV gewoon in de showroom te komen. De productie van beide modellen start volgend jaar in Honda’s EV-fabriek in Ohio. Ze komen in 2026 op de markt; eerst in de VS, later in Europa. Beide modellen trokken begin 2025 veel bekijks op de elektronicabeurs CES, mede dankzij hun futuristische, wigvormige ontwerp.



Honda 0 SUV (2026) wel erg gedurfd

Toch hadden we destijds al onze bedenkingen, met name bij de 0 SUV: “De vraag is of de Amerikanen volgend jaar al klaar zijn voor zo’n extreme EV, met de conservatieve wind die daar nu waait. Wij zien de gemiddelde Midwest-plattelander met cowboyhoed en houthakkershemd zijn Ford F-150 niet snel verruilen voor dit Japanse ruimteschip.”

Geen EV’s, maar hybrides bij Honda

Aanvankelijk zouden na de 0 SUV en o Saloon meer volledig elektrische modellen volgen, waaronder een betaalbare crossover. Maar nu Honda zijn investeringen terugschroeft, is het onzeker of die plannen nog doorgaan. Ook de geplande ombouw van een Canadese fabriek, waarbij onder meer in eigen beheer batterijen zouden worden gemaakt, wordt minstens twee jaar uitgesteld. In plaats daarvan richt Honda zich nadrukkelijk op hybrides. Tot 2031 wil het merk wereldwijd 13 volledig nieuwe hybride modellen introduceren.