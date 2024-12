Nieuwe Japanse autogigant in de maak: fusie Nissan, Honda en Mitsubishi lijkt aanstaande

Nieuws

Nissan, Honda en Mitsubishi Motors hebben concrete plannen om te fuseren. Als de drie merken inderdaad samengaan, vormen ze een autoreus die te vergelijken is met Volkswagen en Toyota.

Nissan, Honda en Mitsubishi hebben een intentieverklaring ondertekend om te onderzoeken of Mitsubishi Motors kan deelnemen aan een mogelijke bedrijfsintegratie tussen Nissan en Honda. Dat staat onder meer in een persverklaring van Nissan zelf.

Dit ambitieuze plan zou een gezamenlijke holding omvatten en is vooral gericht op het delen van kennis op het gebied van AI en elektrificatie.

Mitsubishi sluit zich aan bij Nissan en Honda

De gesprekken tussen Nissan en Honda, die al sinds 1 augustus 2023 in een strategische samenwerking zitten, zijn nu uitgebreid met Mitsubishi. De drie Japanse autofabrikanten bekijken of de integratie van Mitsubishi in dit partnerschap voordelen kan opleveren voor alle partijen. De fabrikanten hopen gedrieën beter te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de auto-industrie.

Mitsubishi heeft aangegeven uiterlijk eind januari 2025 te beslissen over deelname aan deze bedrijfsintegratie.



De CEO's van de drie bedrijven zijn optimistisch over de toekomstige samenwerking en de deelname van Mitsubishi. De komende periode gaan ze vooral onderzoeken hoe ze hun sterke punten het slimst kunnen combineren.



"Als deze integratie tot stand komt, kunnen we een nog grotere waarde leveren aan een breder klantenbestand", aldus Makoto Uchida, CEO van Nissan.



Honda's CEO Toshihiro Mibe gaat nog een stap verder: "In een tijd waarin de auto-industrie een transformatie doormaakt, hopen we met Mitsubishi's deelname nieuwe maatschappelijke veranderingen te realiseren en een leidende positie in mobiliteit te bereiken."

Onder druk van transitie en Chinezen



Dat de drie grote Japanse namen juist nu de handen ineen willen slaan, heeft alles te maken met de huidige situatie in de auto-industrie. De autowereld bevindt zich in een ongekende transitie en met name Nissan heeft het daar moeilijk mee. Als er geen drastische maatregelen worden genomen, overleeft het merk de komende jaren waarschijnlijk niet. Elektrificatie, kunstmatige intelligentie en veranderende klantverwachtingen zorgen voor hoge kosten, terwijl de verkoopcijfers juist sterk zijn gedaald.



Nauwe samenwerking met andere autofabrikanten is dan ook onontkoombaar. Dat is de enige manier om de kosten per merk te verlagen en innovaties sneller op de markt te brengen. Zeker tegenover de sterk opkomende Chinese auto-industrie is dat van groot belang.

Geavanceerdere auto's tegen lagere prijzen



Voor autoliefhebbers en consumenten kan de samenwerking tussen Honda, Nissan en Mitsubishi leiden tot een nieuwe generatie auto's met geavanceerde technologie, betere efficiëntie en mogelijk aantrekkelijker prijzen. Dat laatste is natuurlijk sowieso goed nieuws, want nieuwe auto's zijn extreem duur geworden. In veel landen zelfs zo duur, dat particuliere consumenten nauwelijks nog een nieuwe auto kopen. In Nederland gaat het om ongeveer 20 procent van de nieuwverkopen.



Dat nieuwe auto's zo duur zijn, is koren op de molen van Chinese autofabrikanten, die - al dan niet gesubsidieerd door de Chinese overheid - consumenten verleiden met goedkope auto's.

Het blijft spannend om te zien of de ambitieuze plannen van de drie Japanse merken worden verwezenlijkt. Op autoreview.nl houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.