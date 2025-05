TEST - Waarom een mild hybrid soms zelfs beter is dan een echte hybride-auto

Tests

We hebben aangetoond dat een volwaardige hybride-auto als de Mitsubishi Colt zuiniger is dan de mild hybride Peugeot 208. Maar er komt meer kijken bij het uitkiezen van een auto.

Deze test van de Mitsubishi Colt en de Peugeot 208 is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 5. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

In het vorige artikel (zie onderstaande link) was de conclusie duidelijk: een mild hybrid is minder zuinig dan de volwaardige hybride. Maar toen kwam ook bovendrijven dat de moderne tegenhanger van de hybride-auto schittert op andere gebieden.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Mild hybrid rijdt leuker

Zo lijkt Mitsubishi Colt 1.6 HEV elke vorm van sportiviteit overboord te gooien in zijn streven om zo zuinig mogelijk te rijden. Kickdowns en agressief accelereren liggen hem minder goed. De automatische transmissie met dubbele koppeling van de Peugeot gaat daar beter mee om. Zuinig rijden is belangrijk, maar laten we prettig rijden niet uit het oog verliezen.

De elektromotoren die helpen het brandstofverbruik te drukken, assisteren ook bij het optrekken. Deze strijd wint de Peugeot: hij sprint in 8,4 seconden naar de honderd (Mitsubishi: 9,0 s). En de 208 heeft een topsnelheid van 200 km/h, terwijl de Colt uit efficiëntie-overwegingen bij 180 km/h wordt begrensd.

Deze mild hybrid is praktischer

Dan het praktische gemak. De kofferbak van de Mitsubishi is met een inhoud van 301 tot 979 liter een fractie kleiner dan die van de Peugeot (309 tot 1004 liter). De 208 is bovendien makkelijker te beladen, dankzij zijn lagere tildrempel. En de 208 Hybrid 136 heeft een superieur trekgewicht van 1200 kg. De Colt 1.6 HEV mag een geremde aanhanger van 900 kg trekken.

Mild hybrids maken geen jankend geluid

In de Mitsubishi Colt klinkt meer geruis van de buitenwereld door dan in de Peugeot 08. Al zijn vooral de motoren bepalend voor de geluidservaring. De rauwe driecilinderroffel van de 208 is niet te missen en bij de Mitsubishi kan het klankbeeld alle kanten opgaan. In de elektrische rijstand is hij fluisterstil en bij lage belasting zoemt hij zacht. Maar bij vol gas slaat de hybride-aandrijving om in een luid jankend geluid - jij bent de dirigent en het gaspedaal is je dirigeerstok.

Kosten: Peugeot 208 duurder en goedkoper

Wij testen de Peugeot 208 Hybrid 136 e-DSC6 met een 136 pk sterke turbomotor met drie cilinders en een startmotorgenerator van 21 pk. In vergelijking met de hybride Colt mag de techniek dan simpel zijn, het is evengoed de sterkste en duurste variant van alle Peugeots 208 die benzine lusten. Hij kost minimaal 31.580 euro. De Colt 1.6 HEV mag voor 28.490 euro de showroom verlaten.

De Peugeot 208 heeft wel twee financiële meevallers: de verzekeringspremie én de wegenbelasting vallen lager uit. De techniek is iets eenvoudiger, waardoor de gemiddelde mild hybrid iets lichter zal zijn dan de geavanceerde full hybrid.

Elke vrijdag een nieuwe autotest in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Conclusie

Hoewel de Mitsubishi Colt 1.6 HEV de zuinigste auto is, heeft de Peugeot 208 Hybrid 136 e-DSC6 toch de betere aandrijflijn. Bovendien is het de meest praktische auto van de twee, al zijn de verschillen klein.

Maar Peugeot doet niet alles goed: zo is de 208 ondanks zijn relatief simpele aandrijflijn duurder dan de Colt en geven de Fransen maar 2 jaar garantie en dat is niet meer van deze tijd. De Japanners blaken van het zelfvertrouwen en geven 8 jaar garantie. Zo blijkt de zuinige Colt alsnog de slimmere koop.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 5. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.