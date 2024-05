Door deze aanbieding private lease je de populaire Peugeot 208 al vanaf 309 euro

Nieuws

De Peugeot 208 is sinds zijn intrede in 2019 een van de populairste private lease-modellen van Nederland. Momenteel rijden er in ons land ruim 10.000 exemplaren van de hatchback met een private lease-contract rond, alleen van de Kia Picanto zijn er meer. Met deze aanbieding uit onze private lease vergelijker kun je al vanaf 309 euro rijden in een 208.



Een private leasecontract geeft je het gemak van een nieuwe auto tegen een vast maandelijks bedrag. Dit zorgt voor financiële duidelijkheid en neemt bijna alle gebruikelijke zorgen over een auto weg. De maandelijkse kosten dekken alle essentiële uitgaven, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Je hoeft alleen nog maar de brandstof of stroom zelf te regelen.

De aanbieding geldt voor alle 3 de aandrijflijnen van de Peugeot 208. Zo kun je de hatchback met benzinemotor, als mild-hybride of als volledig elektrische auto voor een gereduceerd tarief private leasen. Hieronder benoemen we de technische specificaties van al deze versies en benoemen we enkele voor- en nadelen van de auto. Zo kun jij een goed geïnformeerde keuze maken. De Peugeot 208 private lease je via Auto Review.

Peugeot 208 in een notendop

Specificaties

Uitvoering Puretech 75 Puretech 100 Hybrid 100 Hybrid 136 e-208 136 e-208 156 Vermogen (pk) 75 102 102 136 136 156 Koppel (Nm) 118 205 205 230 260 260 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Mild-hybride (benzine) Mild-hybride (benzine) Elektrisch Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l / 100 km 5,2 l / 100 km 4,7 l / 100 km 4,7 l / 100 km 15,5 kWh / 100 km 14,1 kWh / 100 km 0-100 sprint (seconden) 13,2 10,9 10,7 8,1 9 8,2 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 120 117 106 105 0 0 Accucapaciteit (kWh) - - - - 50 51 WLTP-actieradius (km) - - - - 362 410 Laadvermogen (kW) - - - - 11 11 Snellaadvermogen (kW) - - - - 100 100

Pluspunten

+ Verkrijgbaar met drie verschillende aandrijflijnen: voor ieder wat wils

+ Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving

+ e-208 heeft een respectabele actieradius

+ Comfortabel door vering en stoelen

Minpunten

- Beenruimte achterin

- Kofferbak is aan de kleine kant

- Ergonomie van I-cockpit werkt niet voor iedereen



Peugeot 208 Active

Bij de Peugeot 208 begint het bij de Active-uitrusting. Hiermee ben je al rijk bedeeld, je krijgt onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

16 inch stalen velgen

LED-verlichting rondom

Parkeersensoren voor

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Keyless entry en start

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

10 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Peugeot 208 private lease

De Peugeot 208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 309,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 208 private lease prijzen.

De Peugeot e-208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 419,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot e-208 private lease prijzen.

De Peugeot 208 is met alle aandrijflijnen voor een scherpe maandprijs te private leasen via Auto Review. Wil je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog 241 andere modellen om uit te kiezen.