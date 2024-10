'Gratis' Peugeots komen vijf Fransen duur te staan

Nieuws

Vijf nepmedewerkers van twee Peugeot-fabrieken verwarden splinternieuwe auto’s met wc-rollen en printerpapier. Inmiddels zijn ze erachter dat er niet zoiets bestaat als ‘gratis auto’s’.

Hoewel het echt niet mag, is bekend dat veel werknemers weleens 'iets' zonder toestemming van hun werk mee naar huis nemen. Daarbij staan rollen wc-papier en printerpapier in de top 10, net als pennen en post-its. Dat mensen complete nieuwe auto's van het werk meenemen, horen we dan weer iets minder vaak. Maar het gebeurt dus wél.

Tientallen Peugeots van fabrieksterrein gestolen



Het Franse ouest-france.fr meldt dat vijf personen in voorlopige hechtenis zijn genomen voor het stelen van tientallen auto’s. Het gaat om splinternieuwe modellen, die werden gestolen bij de Peugeot-fabrieken in Mulhouse-Sausheim en Sochaux-Montbéliard. De dame op de foto heeft overigens niets met de diefstallen te maken.

Uit deze Oost-Franse fabrieken verdwenen de afgelopen jaren ongemerkt vooral Peugeots 208, 308 en 3008, verklaarde het Openbaar Ministerie van Mulhouse.

Handlangers binnen de fabriek



Het meesterbrein, een 62-jarige man, werd al onderzocht in een eerdere zaak van autodiefstallen in de fabriek uit 2018. De dieven, die handlangers hadden binnen de fabrieken, gebruikten werknemersbadges om het fabrieksterrein op te komen. Vervolgens reden ze telkens één of twee auto’s via een park-and-ride-strook naar buiten.



Volgens justitie werd de diefstal lange tijd niet opgemerkt omdat er vele honderden auto’s op het terrein aanwezig waren. Zo konden er tussen begin 2022 en juli 2024, toen de laatste diefstallen werden vastgesteld, zeker 75 auto’s worden gejat.

Tot 10 jaar gevangenisstraf



Negen mensen werden al op 17 september gearresteerd. Vijf van hen, veelal met een uitgebreid strafblad, worden beschuldigd van georganiseerde diefstal en samenzwering. Ze zitten nu nog in voorlopige hechtenis, maar bij een veroordeling kunnen ze tot tien jaar gevangenisstraf krijgen. Tijdens de huiszoekingen bij de verdachten is belastend materiaal in beslag genomen. Daaronder bevinden zich dure auto's – of dat ook Peugeots waren vertelt het verhaal niet - en een contant geldbedrag van 50.000 euro.

Omdat de auto’s nog niet waren verkocht, waren hun identificatienummers niet bekend. Dat maakte het des te moeilijker om ze op te sporen, legde de openbaar aanklager uit. De meeste voertuigen werden doorverkocht in Noord-Afrika, voornamelijk Algerije.