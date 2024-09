Waarom de Peugeot e-3008 plotseling 5725 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De Peugeot e-3008 is goedkoper geworden. De Fransen halen 2775 euro van de prijs af, maar het voordeel loopt nog verder op. Daarbij komt er een nieuwe versie van de e-3008 met 700 km bereik.



Toen de Peugeot e-3008 dit jaar op de markt kwam, was het even slikken. Dat kwam niet door het ontwerp of door zijn technische specificaties, maar door de prijs. Vanaf 48.190 was de EV te bestellen - niet bepaald het koopje van de week. Zeker niet als je beseft dat concurrenten als de Tesla Model Y (vanaf 45.990 euro) en de Renault Scenic (vanaf 42.470 euro) goedkoper zijn. Daarbij komt dat je met deze SUV’s ook nog eens kon profiteren van SEPP-subsidie.

Peugeot e-3008 nu met subsidie

Inmiddels heeft Peugeot dit rechtgezet. De e-3008 is vanaf nu verkrijgbaar voor 45.415 euro, een prijsverlaging van 2775 euro dus. Daar gaat nog eens 2950 euro vanaf als je de EV nog dit jaar besteld. Omdat de fiscale waarde van de e-3008 onder de grens van 45 mille duikt, maak je aanspraak op subsidie. Daar is wel haast bij geboden, want vanaf volgend jaar verdwijnt de SEPP definitief. Als je nog wel van de aankoopsubsidie weet te profiteren, loopt het voordeel dus op tot 5725 euro.

Voordelig Avantage-pakket e-3008



Peugeot is echter nog niet klaar. Het merk brengt een speciale uitvoering van de e-3008 uit, Avantage genaamd. Deze heeft dezelfde prijs als de Allure, maar is rijker uitgerust met extra’s als het Panoramic Navigation Pack en het 360 graden Vision en Drive Assist Pack. In deze pakketten vind je features als een draadloze telefoonoplader, adaptieve cruisecontrol, lane change assist, een verwarmbaar stuur en een 360-graden camera.

Maar misschien nog wel belangrijker: ook de cruciale warmtepomp behoort tot de standaarduitrusting. Peugeot taxeert de extra’s op 3000 euro, waarmee het voordeel in totaal dus oploopt tot 8725 euro.

Peugeot e-3008 Long Range

Er is nog meer nieuws te melden. Tot voor kort was de e-3008 maar met één aandrijflijn verkrijgbaar: een elektromotor met een vermogen van 210 pk en een accupakket van 73 kWh. Daarmee is de actieradius van de e-3008 maximaal 527 kilometer.

Maar nu komt Peugeot met een Long Range-versie van de e-3008 op de proppen. Die komt pas in december op de markt, maar is nu al te bestellen. Door zijn grotere accupakket van 96 kWh komt deze uitvoering van de e-3008 tot wel 700 kilometer op één lading. Ook heeft deze versie 20 pk extra, waarmee het vermogen op 230 pk komt. Prijzen starten vanaf 49.915 euro.

Prijzen van de Peugeot e-3008