8 jaar garantie voor elke elektrische Peugeot, mits hij hieraan voldoet

Nieuws

Toen klanten van de nieuwe elektrische Peugeot 3008 werden verblijd met 8 jaar garantie, was dat een beetje raar. Waarom krijgen kopers van andere elektrische Peugeots die zekerheid niet?! Dat is nu rechtgezet.

Peugeot noemt de 8 jaar garantie voor elektrische modellen het Allure Care-programma. Dat klinkt alsof je ervoor moet bijbetalen, maar dat is niet zo. Het garantieprogramma is automatisch actief zolang je je auto volgens het voorgestelde onderhoudsschema door Peugeot laat onderhouden.

Krijg je echt 8 jaar garantie?

Eigenlijk krijg je viermaal 2 jaar garantie. Want na elke onderhoudsbeurt is de elektrische Peugeot gedekt voor 2 jaar of 25.000 kilometer. En dat tot een limiet van 8 jaar of 160.000 kilometer.



Hebben álle elektrische Peugeots nu 8 jaar garantie?

Nee, alleen met een E-3008 of E-5008 krijg je sowieso 8 jaar garantie. Voor de E-208, E-2008, E-308, E-308 SW geldt dat de auto besteld moet zijn vanaf 1 maart 2024. Peugeot bestempelt deze lichting auto's als ‘de nieuwste generatie volledig elektrische Peugeot-modellen’.

8 jaar garantie mits besteld vanaf 1 maart 2024

E-208

E-2008

E-308

E-308 SW

Altijd met 8 jaar garantie

E-3008

E-5008

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Wat gebeurt er als in mijn auto verkoop?

De Allure Care-dekking is gekoppeld aan de auto. Zolang de 8 jaar of 160.000 km nog niet bereikt is en het onderhoud door Peugeot is uitgevoerd, profiteert de nieuwe eigenaar er dus volledig van. Ook de geldigheidsduur blijft hetzelfde.

En de garantie van niet-elektrische Peugeots?

Als je een ‘gewone’ Peugeot koopt, zoals een 208 met benzinemotor of een 508, krijg je de gewone fabrieksgarantie van 2 jaar. Met als pluspuntje dat er geen kilometerbeperking geldt. Ook krijg je 2 jaar mobiliteitsgarantie, dat is gratis pechhulp in Europa.

Het Allure Care-programma van 8 jaar omvat géén pechhulp. Dus EV-rijders profiteren van dezelfde 2 jaar mobiliteitsgarantie als het benzineplebs.