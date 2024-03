Review: Renault Scenic E-Tech Electric (2024) – Europese gezins-EV met Tesla-actieradius

Tests

Bijna 30 jaar geleden zorgde de Renault Mégane Scénic voor een doorbraak van de compacte MPV. Nu moet de elektrische Renault Scenic E-Tech een soortgelijke revolutie teweegbrengen. Gaat dat lukken?

Wat is opvallend aan de Renault Scenic E-Tech?

Door onlangs de titel Europese Auto van het Jaar binnen te halen, heeft de nieuwe Renault Scenic zijn verre voorvader in elk geval al geëvenaard. Maar er zijn ook grote verschillen, en dan hebben we het niet eens alleen over de aandrijflijn.

Want terwijl Renault de Mégane Scénic in 1996 nadrukkelijk in de markt zette als MPV, krijgt de 21ste eeuwse versie van de Safety Concept Embodied In a New Innovative Car juist géén etiket opgeplakt. Zelfs het bijkans heilig verklaarde SUV-predicaat blijft op stal. Volgens Renault heeft de nieuwe Scenic ‘het DNA van een gezinsauto’ en worden de Scenic de soepelheid en wendbaarheid van een sedan toegedicht.

Ook wij vinden het lastig om de Scenic E-Tech in een hokje te stoppen. Met 4,45 meter is-ie even lang als een flinke hatchback, maar met zijn hoogte van 1,57 gaat-ie weer richting SUV en MPV. De kofferruimte (545-1670 l) zou een stationwagon niet misstaan.

Bij het carrosserieontwerp worden vriendelijke rondingen afgewisseld door scherpe randjes en hoeken, vooral bij de lichtunits. Gelukkig heeft de Scenic niet het blotebillengezicht van veel andere elektrische auto’s. In plaats daarvan gaf ontwerper Gilles Vidal de neus een symmetrisch patroon van ontelbare kleine Renault-wybertjes.

Renault levert de Scenic E-Tech met twee verschillende accupakketten en elektromotoren. Bij de basisversie Evolution monteren de fabrieksmedewerkers in Noord-Frankrijk altijd het 60 kWh-accupakket en de 170 pk sterke elektromotor. Pas als je de Techno-uitrusting hebt aangevinkt en 3000 euro extra betaalt, worden de batterij met 87 kWh en de elektromotor met 220 pk in de auto getakeld. Het accupakket kreeg een 6 procent grotere energiedichtheid dan bij de Megane E-Tech.

Wat is goed aan de Renault Scenic E-Tech?

Voor de magneetvrije elektromotor zijn geen schaarse aardmetalen gebruikt. Daarmee wordt de milieubelasting voorafgaand aan de productie van de Renault Scenic beperkt. Daarnaast is de Scenic E-Tech voor een elektrische auto relatief licht. Met het kleine accupakket (bereik 430 km) weegt-ie 1730 kg, met de grote batterij is dat 1890 kilo. Maar goed, in dat laatste geval krijg je ook een WLTP-actieradius van 625 km. Daarmee troeft de Scenic zelfs de Tesla Model Y Long Range af.

Sommige merken vragen een meerprijs voor een warmtepomp, maar bij de Renault Scenic E-Tech is-ie standaard. Datzelfde geldt voor een 22 kW-boordlader. Mits je de auto aan de juiste openbare laadpaal of wallbox hangt, is de batterij weer sneller op volle sterkte dan met de boordlader van 11 kW die je bij veel andere EV’s krijgt.

Bij veel nieuwe auto’s die we rijden, is de eerste vraag: hoe zetten we al die gekmakende piepjes uit? Bij de Scenic kan dat gemakkelijk een knop links op het dashboard twee keer achtereen in te drukken. De klimaatregeling laat zich ook al zo makkelijk bedienen, met gripgrage aluminiumlook tuimelschakelaars in de middenconsole. De audio-installatie regel je als vanouds met een satelliet rechts aan de stuurkolom.

Bij de Megane E-Tech waren we niet onder de indruk van de ruimte. Bij de Scenic is dat juist het tegenovergestelde, want ook de 1,92 meter lange meneer die we van de straat plukten, paste prima, zowel voor- als achterin. Een ander voordeel ten opzichte van de Megane is de veel grotere achterruit van de Scenic. Desondanks levert Renault hem ook met een camera-binnenspiegel.

Als je onze review van de Peugeot-e-3008 hebt gelezen, dan weet je dat we die on-Frans hard geveerd vonden. Ook de Renault Scenic is redelijk stevig, maar op een subtiele, niet opdringerige manier. Dat maakt hem tot een prettige reisgenoot. Op de snelweg hoor je eigenlijk alleen wat wind- en bandengeruis, en op bochtige trajecten blijkt de Fransman behoorlijk direct te sturen, zeker als je de sportstand selecteert. Daarbij laat-ie zich nauwelijks overhalen tot overhellen. Het regenereren regel je gemakkelijk in vier stappen met flippers aan het stuur.

Wat kan beter aan de Renault Scenic E-Tech?

Prezen we Renault hierboven nog voor de standaard aanwezige waterpomp en de riante boordlader, helaas maar we moeten ook een standje uitdelen.

Bij een EV in deze klasse horen naar ons idee ook stoel- en stuurverwarming. Helaas voor alle koudbilligen en klamhandigen; daarvoor vraagt de dealer 800 (Evolution) tot 900 euro (Techno) extra. Al krijg je er in het laatste geval ook een ingebouwde masseur bij. Vanaf de Esprit Alpine zijn de koukleumvoorzieningen standaard.

De laadkabel bergen wij het liefst op in een frunk, maar die zoek je onder de voorklep van de Megane E-Tech tevergeefs. Laadkabels moet je dus altijd onder of tussen je gewone bagage zien kwijt te raken. Gelukkig is er onder de kofferbakbodem wel een grote plastic opbergbak aanwezig.

Van de spiritueel opvolger van de Mégane Scénic verwachtten we wat meer gezellige MPV-trekjes voor het gezin. Waarom geen verschuifbare, individuele zitplaatsen achterin? Waar zijn de tekentafeltjes?

Waarschijnlijk weet Renault dat de jeugd van tegenwoordig nooit meer met kleurpotloden bezig zijn, maar des te meer met hun smartphone of tablet. Want standaard zitten er twee USB-aansluitingen achterin en smartphones kun je in speciale zakjes kwijt. Vanaf de Techno krijg je de Ingenius-armsteun met twee extra USB C-poorten, 3,6 liter bergruimte, twee bekerhouders en twee uitklapbare schermstandaards.

Wanneer komt Renault Scenic E-Tech en wat is de prijs?

Onder druk van de prijsconcurrentie, wijken Europese merken als Volvo, Dacia en Smart uit naar Chinese productielocaties. Renault bouwt de Scenic daarentegen in eigen land. Ook betrekt de fabriek een groot deel van de onderdelen bij Franse toeleveranciers. Het accupakket is afkomstig van de Poolse fabriek van het Zuid-Koreaanse LG Chem.

Toch zijn de prijzen in toom gehouden. De Evolution met 170 pk en een bereik van 430 km heb je vanaf 42.470 euro, en daar gaat nog 2950 SEPP vanaf. Voor 39.520 euro krijg je onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, automatische klimaatregeling en een achteruitrijcamera.

De iets luxere Techno, met ingebouwde Google-navigatie een elektrisch bediende achterklep en adaptieve koplampen kost 44.970 euro en komt eveneens in aanmerking voor subsidie. Begin mei staat de Renault Scenic E-Tech bij de dealer. Wie er nu al eentje bestelt, krijgt zijn auto in augustus afgeleverd. De standaardkleur is Rouge Flamme, oftewel metallic rood. Voor wit en blauw betaal je 950 euro extra, voor matgrijs vraagt de dealer 1600 euro.

Een Renault Scenic E-Tech met 220 pk en het grote accupakket is er vanaf 47.790 euro, en dan beschik je sowieso over de Techno-uitrusting. De sportiever aangeklede Esprit Alpine – met erg fijne sportstoelen – kost 49.770 euro. Voor de luxueuze Iconic vraagt de dealer 51.670 euro.

Wat vind ikzelf van de Renault Scenic E-Tech?

Renault Nederland verwacht dat de Scenic E-Tech een elektrische bestseller wordt. Ik zou zeggen: maak hem 15 centimeter lager en 40 centimeter langer, en ik wil er ook wel eentje. Oftewel: kom op met een elektrische stationwagon in deze prijsklasse!

Vergeleken met de concurrenten onder de Geely-vlag (Volvo, Smart en Zeekr) is het vermogen niet indrukwekkend, maar de prestaties zijn voldoende. De 170 pk-versie gaat in 8,6 seconden naar de honderd, de 220 pk sterke Scenic heeft daar 7,9 tellen voor nodig. Tussensprints gaan vlot en moeiteloos. In Zuid-Spanje varieerde het praktijkverbruik van 17,3 kWh/100 km onder gunstige omstandigheden, tot ruim 23 kWh/100 km bij 120 km/h en na een paar keer snel invoegen op de snelweg. Voor Nederland belooft dat prima cijfers.

De materialen in het interieur zijn mooi, al is er ook nog wel wat hard plastic te vinden. De vormgeving is fraai en de ergonomie goed, al zijn de drie hendels rechts van het stuur zijn wat veel van het goede. De 20-inch wielen hoeven voor mij niet zo. Het standaard 19-inch van de goedkopere uitvoeringen staan hem beter.

Het snellaadvermogen gaat niet verder dan 150 kW. Dat is allesbehalve grensverleggend, aan de andere kant laad je er aan de snellader binnen een halfuur 200 snelwegkilometers bij.



Brengt de Scenic E-Tech net zo’n revolutie teweeg als zijn verre voorvader? Dat lijkt mij sterk, daarvoor is zijn onderscheidend vermogen niet groot genoeg. Daar staat tegenover dat-ie genoeg in huis heeft om veel EV-sceptici over de streep te trekken.