Review Peugeot e-3008 Dual Motor - niet alleen het vermogen is stevig

Tests

De elektrische Peugeot 3008 en 5008 zijn voortaan ook te koop als Dual Motor. Dat betekent een extra elektromotor op de achteras, 325 pk en vierwielaandrijving. Zinvolle toevoegingen?

Wat is opvallend aan de Peugeot e-3008 Dual Motor?

Toen Peugeot in het najaar van 2023 de nieuwste generatie e-3008 onthulde, werd hij al aangekondigd: de Dual Motor. Dit is de krachtigste versie van de elektrische Peugeot 3008 met twee elektromotoren, een op de vooras (213 pk) en een op de achteras (112 pk). De andere versies hebben alleen een motor op de vooras met maximaal 231 pk.

De Dual Motor levert een systeemvermogen van 325 pk (koppel: 509 Nm). Voor een SUV in het C-segment is dat stevig. Overigens noemt Peugeot zijn 3008 vanwege de aflopende daklijn liever een fastback SUV. De grotere Peugeot 5008, die voortaan ook als Dual Motor te koop is, is de échte SUV van het duo, inclusief plek voor 7 inzittenden.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Tijdelijk heel veel korting op een abonnement op Auto Review!

De tweemotorige Peugeot heeft een accupakket van 73 kWh aan boord. De Long Range-versie van de e-3008 met de enorme actieradius van 700 km (in theorie) zeult een batterij van maar liefst 98 kWh mee. Met de Dual Motor kom je minder ver: 490 km (e-5008: 467 km).

Behalve het vermogen, is ook het leeggewicht van de Dual Motor stevig: 2262 kg, het hoogste van alle uitvoeringen. Die 325 pk zijn dus meer dan welkom. Toen we eerder met de e-3008 reden, vonden we de elektrische SUV al geen stoplichtkanon - zie het bericht hieronder.

Wat is goed aan de elektrische Peugeot 3008 Dual Motor?

Door het extra vermogen maakt de e-3008 Dual Motor in elk geval een levendiger indruk dan toen we eerder met de auto reden. In 6 seconden (e-5008: 6,5 s) zit je vanuit stilstand op 100 km/h.

De elektromotor op de achteras zorgt daarbij voor een merkbaar duwtje in de rug - dat rijdt prettiger dan wanneer je alleen aandrijving op de voorwielen hebt. We rijden in het Zwarte Woud en heuveltje op gaat net zo gemakkelijk als heuveltje af.

Peugeot zegt het onderstel iets te hebben aangepast voor extra rijdynamiek en een directer stuurgevoel. En inderdaad: de Dual Motor laat zich keurig door alle bochtjes van het Schwarzwald sturen en voelt tamelijk lichtvoetig aan. Dat geldt ook voor de grotere e-5008 waarmee we kort reden.

Elke week een test in je mailbox? Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Hiervoor moet je wel de 4WD-stand op de middenconsole selecteren. Dat lijkt gek als je over glad asfalt rijdt, maar alleen dan zijn beide motoren aan het werk en krijg je maximale power van 325 pk. Dat gebeurt ook in de sportstand, maar dan wordt de besturing scherper en het onderstel straffer. Leuk als je een bochtje wil pakken, minder leuk (want: vermoeiend) als je urenlang onderweg bent.

In de normale rijstand knijpt de Peugeot 3008 zijn vermogen af tot 313 pk (koppel: 450 Nm). De laatste en vierde rijstand is Eco. Dan houd je nog 213 pk en 343 Nm over. Je rijdt dan als het ware met de instapper van de elektrische 3008. Die stand hebben we met geen vinger aangeraakt, dat begrijp je.

Wij reden vooral in de 4WD-stand. Hierbij is de 3008 snel en tegelijkertijd comfortabel. Een heerlijke reisauto, ook omdat-ie vanbinnen opmerkelijk stil is. De akoestische voorste zijruiten leveren hier vast een bijdrage aan.

Wat kan beter aan de Peugeot 3008 Dual Motor?

We beginnen dit hoofdstukje positief: het dashboard ziet er eigenzinnig en fraai uit, vooral vanwege de stoffen bekleding. We vinden het gebogen scherm ook mooi, bijna alsof je in een BMW zit. Het kleine stuur pakt prettig beet en je kunt het zodanig verstellen (hoogte en diepte) dat alle rijgegevens goed te zien zijn. Maar bij de bediening gaat het een beetje mis.

Neem de touchknoppen op het stuur. Het duurde even eer we doorhadden hoe je het audiovolume lager moet zetten. De indeling van de toetsjes is wat onlogisch. Met de Franse slag zullen we maar zeggen. Soms hadden we de spraakassistent te pakken, dan weer de radiozender. Verder reageren ze soms net zo snel als een eigenwijze teckel.

Dat we met geen mogelijkheid de achterruitwisser aan het werk kregen, bleek te kloppen; die heeft de 3008 niet. Dat betekent doorrijden met druppels op de achterruit óf de acceleratietijd van 6 seconden van 0 naar 100 km/h uitproberen in de hoop dat ze eraf vliegen.

Dat er een extra elektromotor bij is gekomen, betekent niet dat de hoofdruimte op de achterbank opeens geweldig is. Die houdt nog steeds niet over voor personen van 1,90 m of langer.

Wat is de prijs van de Peugeot e-3008 Dual Motor?

De prijzen van de Peugeot e-3008 Dual Motor beginnen bij 56.515 euro. Dat is stevig. Maar dat is de uitrusting ook. Je krijgt de dikste GT-versie plus onder meer AGR-voorstoelen met alcantara-bekleding. Die zitten als gegoten, zijn verwarmbaar en hebben een massagefunctie. De 20-inch lichtmetalen wielen die je op de foto ziet, zijn ook standaard. Het design is niet onze smaak, maar wellicht vind jij het wel prachtig.

Ook een groot glazen dak is standaard, evenals een premium audiosysteem met 10 speakers. Hierdoor heet het uitrustingsniveau geen GT meer, maar Launch Edition. Later volgen nog andere uitvoeringen. Met de huidige prijs zit de Peugeot in het vaarwater van bijvoorbeeld de Audi Q4 Sportback e-tron (286 pk, 76,6 kWh en quattro). Bedenk wel dat Audi 4 jaar garantie geeft, en Peugeot hier nog eens 4 jaar bij doet.

De prijzen van de e-5008 Dual Motor beginnen zelfs bij 59.515 euro, bijna 60 mille dus. Maar ook hier geldt: de uitrusting is dik.

Wat vind ikzelf van de Peugeot e-3008 Dual Motor?

Mocht ik in een vlaag van verstandsverbijstering een SUV willen, dan zou ik zomaar op stoep van de Peugeot-dealer kunnen staan. De 3008 ziet er minder als een SUV uit en dat spreekt mij aan. En ook het interieurdesign vind ik gaaf. Maar de 4x4-aandrijving heb ik eigenlijk niet nodig. En dat geldt voor vrijwel alle andere Nederlanders.

Een caravan heb ik niet. Anders was het hogere trekgewicht van 1350 kg een excuus - 100 kg méér dan de basisversie. Daarentegen vind ik de 325 pk en het extra duwtje in de rug van de extra elektromotor heel prettig. En de meerprijs van 2500 euro ten opzichte van de 54.015 euro kostende Long Range met 231 pk is niet onoverkomelijk, vooral als je de extra uitrusting meerekent. Weet je, ik slaap er nog een nachtje over.