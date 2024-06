Tests

Met een elegant uiterlijk, gloednieuwe techniek, een riante actieradius en een ambitieuze prijs bestormt de Peugeot e-3008 de overvolle SUV-markt. Hoeveel ruimte is daar nog en wat biedt de 3008 wat de goedkopere Tesla Model Y en Renault Scenic niet hebben?

Als Peugeot een nieuwe 3008 presenteert, moet elke autoliefhebber zich schrap zetten. Die nog bescheiden traditie begon bij het vorige model, dat in 2016 werd gepresenteerd. Peugeot gooide toen het omstreden design overboord, met een gapende grille en ver naar achteren doorlopende koplampen.

Peugeot wilde de grandeur terug die het ooit had, met heerlijke modellen als de 404, 504 en 604. Eindelijk had Peugeot ook een SUV in het aanbod, nadat het jarenlang achter de trend had aangehobbeld. De prijzen volgden de ambities en stegen tot grote hoogten, maar dat bleek voor de kopers geen bezwaar. Meer dan 1,3 miljoen mensen kochten de afgelopen zeven jaar een 3008.



Een elektrische Peugeot, maar anders dan jij denkt



Nu de nieuwe generatie klaarstaat, schudt Peugeot de boel opnieuw op. De 3008 transformeerde van SUV in liftback, met een aflopende daklijn en opvallend hoge kont. Ook onderhuids ging Peugeot niet lichtzinnig te werk.

De e-3008 is het eerste van vele Stellantis-modellen dat op het nieuwe STLA Medium-platform staat. Dat betekent dat hij een keer níet de 156 pk sterke elektromotor heeft van al die miljoenmiljard andere elektrische auto’s van Peugeot, Opel en Jeep.



Peugeot e-3008 Single Motor specs



1 elektromotor, 210 pk, 345 Nm

0-100 km/h in 8,8 s, 210 km/h

73 kWh (actieradius 525 km), 16,7 kWh/100 km

L/B/H 4542/1895/1891 mm, 520 l, 2083 kg

prijs Nederland 48.190 euro

prijs België 49.735 euro

Het STLA Medium-platform is primair ontworpen voor elektrische auto’s, maar is ook geschikt voor verbrandingsmotoren. De 3008 komt dan ook als hybride en plug-in hybride op de markt. Naast STLA Medium is er ook een platform voor kleine auto's (STLA Small) en een voor joekels zoals de nieuwe Alfa Romeo Stelvio (2026) en de Amerikaanse merken (STLA Large).



Snelladen? Mwah. Medium snelladen



Het STLA-platform biedt talloze mogelijkheden om te variëren met lengte, wielbasis, batterijen en motoren. Van de Peugeot 3008 verschijnen drie elektrische versies: de Single Motor (210 pk, 73 kWh, voorwielaandrijving, 525 km), de Dual Motor (320 pk, 73 kWh, 4WD, 525 km) en de Long Range (230 pk, 98 kWh, voorwielaandrijving, 700 km).

Kampioen snelladen is de e-3008 niet, hij vindt 160 kW voldoende. Een 22 kW-boordlader is leverbaar, maar daar moet je wel extra voor betalen. Kwalijker is dat Peugeot ook extra geld rekent voor een energiezuinige warmtepomp.



Peugeot e-3008 EV 73 kWh



Voorlopig is de elektrische Peugeot e-3008 alleen als Single Motor te koop in Nederland. Vanzelfsprekend ontbreekt ook bij deze elektrische auto een fraai motorgeluid. Daarom is een onderscheidend design extra belangrijk om niet op de grote hoop van eenheidsworsten terecht te komen.

Wat ons betreft, is dat Peugeot uitstekend gelukt. De ontwerpers sloegen aan het versimpelen. Chroom ging in de ban, in plaats daarvan zijn de sierdelen onder aan de portieren zwart. Overbodige lijnen en hoeken zijn eveneens uit den boze. Dat de liefde voor details diep zit, zie je aan de afdichtingen van de zijruiten. Die zijn onzichtbaar weggewerkt in de portieren.

Met zijn smalle koplampen voldoet de e-3008 keurig aan het modebeeld van 2024, eronder zie je de drie klauwen van de Peugeot-leeuw. Nog een opmerkelijk detail: de laadklep is enorm. Klap je hem open, dan boots je voor fietsers een soort elandtest na. De bagageruimte is met 520 liter (VDA) exact even groot als die van de oude 3008.



Op naar Schoonenberg

Misschien is de e-3008 wel het mooist vanbinnen. Peugeot schermt met Franse luxe, en om dat extra kracht bij te zetten zit boven het kleine stuur een groot zwevend scherm, dat licht gebogen is. Voor sommige sierdelen werd aluminium toegepast en voor wat huiselijkheid heeft Peugeot kwistig gestrooid met grijze stoffen. Een stijlvol geheel. Al moet je niet schrikken als je voor het eerst de knipperlichthendel gebruikt. Het geluid dat de richtingaanwijzer produceren is oerend hard. Vind je dat meevallen, dan adviseren we een afspraak bij Schoonenberg Hoorcomfort.

Peugeot 3008 ergernis



Tot slot een ergernis die we bij veel middelgrote suv’s tegenkomen, de ruimte achterin. Peugeot meldt vol trots dat de daklijn pas achter het hoofd van de achterpassagiers afloopt, maar met onze lengte van 1,90 meter komen we toch net wat hoofdruimte tekort. Beenruimte heb je alleen voldoende als de passagier voorin bereid is de stoel naar voren te schuiven.

Zuinig met stroom

Over naar positievere ervaringen, die er tijdens onze Peugeot 3008 review natuurlijk ook meer dan genoeg waren.Tijdens het rijden valt op hoe zuinig de Peugeot e-3008 is, gedurende onze testrit duiken we zelfs onder het WLTP-verbruik van 16,7 kWh/100 km. Kanttekening: daar zitten weinig snelwegkilometers bij en van de weersomstandigheden zou elke elektrische auto spontaan gaan spinnen: zon, 15 graden, en een rit vol stadskilometers. Ook in de stad moet je wel het rempedaal gebruiken; one pedal driving kan zelfs niet als je de remregeneratie maximaliseert.

Heel merkwaardig: de e-3008 heeft het karakter van een benzinemotor. Normaliter is een elektrische auto een stoplichtkanon, maar deze Peugeot neemt een uitgebreide aanloop voordat hij het op een sprinten zet. Zelfs in de Sport-stand gaat het niet erg snel. Al is alles relatief, want de e-3008 klaart de honderdsprint in een acceptabele 8,8 seconden.



Heimwee naar Frans comfort



Met die stoïcijnse houding zouden we prima kunnen leven, als de e-3008 een typisch Frans karakter had gehad. Maar het onderstel is zelfs in de Normal-stand behoorlijk stevig afgestemd en geeft oneffenheden voelbaar door. Vooral verkeersdrempels worden niet zachtzinnig verwerkt. Het doet ons terugverlangen naar le temps perdu, toen Franse merken nog heerlijk gerieflijk waren afgestemd.

Wat ons betreft, mag Peugeot de oude schuur nog eens uitmesten op zoek naar vergevingsgezinde schokdempers. De fijne stoelen met AGR-stempel (een Duitse vereniging van in rugklachten gespecialiseerde artsen en therapeuten) compenseren dit verdriet een beetje.

Waar we ook van gecharmeerd zijn, is het kleine stuur, dat perfect onder handbereik ligt en je niet meer het zicht ontneemt op de meters, wat bij oudere Peugeots vaak een euvel is.

Niet snoepen uit SEPP-subsidiepot

Voorlopig kun je alleen nog de minst krachtige elektrische variant kopen, de Peugeot en rijd je liever op benzine, dan staat de hybride 3008 met 1,2-liter driecilinder tot je beschikking. De plug-in hybride en de andere elektrische uitvoeringen komen later.

Peugeot is niet bang voor goedkopere concurrenten als de Tesla Model Y en Renault Scenic en geeft de e-3008 een ambitieuze prijs van 48.190 euro (Allure). De rijker uitgeruste e-3008 GT kost 52.690 euro. Dat betekent dat je SEPP-subsidie op je buik kunt schijven.

De Peugeot 3008 Hybrid met 136 pk sterke driecilinder benzinemotor is met 41.640 euro (Allure) of 46.140 euro (GT) evenmin een koopje. Niet onbelangrijke positieve uitsmijter: Peugeot is gul met zijn garantievoorwaarden. Je krijgt 8 jaar of 160.000 kilometer fabrieksgarantie. Niet alleen op de batterij, maar op alle elektrische en mechanische componenten. Mooi is dat.



Peugeot 3008 prijs

Elektrisch

3008 Allure 48.190 euro

3008 GT 52.690 euro

Plug-in hybrid

3008 Allure 46.140 euro

3008 GT 50.640 euro

Hybrid

3008 Allure 41.640 euro

3008 GT 46.140 euro

Conclusie

Op twee onderdelen valt de Peugeot e-3008 positief op: design en verbruik. Het uiterlijk is fraai, het interieur zelfs nog fraaier. En het stroomverbruik is netjes. Maar in een over (over-over)volle markt wordt het spannend of de prijzige Peugeot, die te duur is voor aankoopsubsidie, voldoende van zich af kan bijten. Zeker omdat hij duurder is dan prima alternatieven, zoals de Renault Scenic en Tesla Model Y.