Alweer een merk overstag: Peugeot introduceert nieuw model ook als plug-in hybride

Nieuws

De Peugeot 3008 is er sinds vorig jaar als mild hybride en volledig elektrische auto, maar daar is een nieuwe aandrijflijn bij gekomen: vanaf nu is de SUV ook te bestellen als plug-in hybride.

Daarmee volgt Peugeot de huidige trend in de autowereld. Merken stappen mede door de teruglopende vraag naar elektrische auto’s over op het aanbieden van plug-in hybrides. Zo ook Volkswagen, dat drie jaar geleden nog plechtig beloofde binnen afzienbare tijd alleen nog maar EV’s te bouwen, om vervolgens nu weer de liefde te verklaren aan plug-in hybrides. Of wat dacht je van Ford, dat ook op zijn elektrificatievoornemens terugkwam en het lot van de verbrandingsmotor in de handen van de klanten legt.

Ook de volgende plug-in introductie mis je niet als je je inschrijft voor de gratis Auto Review-nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Begon met Peugeot 3008 en e-3008

Terug naar de 3008. Peugeot presenteerde in november twee versies van de SUV: een met de bekende mild hybride-aandrijflijn van Stellantis en de ander als EV. Voor de elektrische 3008 is er keuze uit drie elektrische aandrijflijnen: single motor (210 pk), dual motor (320 pk) en long range (230 pk).

De dual motor beschikt over een extra elektromotor achter en heeft dus 4x4-aandrijving. De eerste twee versies komen op een acculading 525 kilometer ver, de long range haalt zelfs 700 kilometer (WLTP). Voorlopig is alleen de single motor beschikbaar, de andere versies komen later op de markt.

Peugeot 3008 plug-in hybride

Het is onduidelijk of Peugeot altijd al van plan was om een plug-in hybride-uitvoering aan het aanbod toe te voegen, of dat de fabrikant reageert op de huidige marktontwikkelingen.



De Peugeot 3008 plug-in hybrid 195 e-DSC7 heeft 195 pk en een automatische transmissie met zeven verzetten. De Franse SUV wordt aangedreven door een Puretech-benzinemotor met 150 pk en een elektromotor die 125 pk sterk is. Samen komen ze tot een systeemvermogen van maximaal 195 pk. Verder heeft de 3008 PHEV een accupakket van 21 kWh, waarmee hij tot 80 kilometer elektrisch kan afleggen.

Prijzen Peugeot 3008

De Peugeot 3008 is vanaf nu te bestellen met alle drie de aandrijflijnen. De plug-in hybride heeft een vanafprijs van 46.390 euro. Daarmee is deze versie 1800 euro goedkoper dan de EV, maar ook 4750 euro duurder dan de mild hybride-versie.

Deze prijzen gelden voor de Allure-uitvoering van de 3008, die onder andere standaard metallic lak, 19-inch lichtmetalen wielen, keyless entry, een achteruitrijcamera en een 'zwevend' 21-inch HD-scherm standaard in het pakket heeft. De Peugeot 3008 GT is de topversie. De meerprijs voor het GT-pakket is bij elke aandrijflijn hetzelfde: 4500 euro.

Alle prijzen van de Peugeot 3008 op een rijtje: