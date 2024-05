Volkswagen raakt zijn EV’s aan de straatstenen niet kwijt en gooit strategie om

Nieuws

Volkswagen was drie jaar geleden glashelder: op niet al te lange termijn rollen er alleen nog maar elektrische auto’s uit de Volkswagen-fabrieken. Maar daar komen ze nu op terug. De wereld ziet er volledig anders uit voor het merk.



In 2021 lobbyde Volkswagen - dat na het dieselschandaal weer de beste leerling uit de klas wilde worden - nog stevig voor EV’s in de Europese Unie. Dat werd de Duitsers niet in dank afgenomen door onder meer de bazen van Fiat en Toyota. Maar de toenmalige CEO Herbert Diez was niet te vermurwen: hij beloofde 75 nieuwe elektrische modellen in de komende tien jaar.

Alles of niets, was zijn motto. Diez was ervan overtuigd dat automerken die niet of te laat op EV's zouden overstappen, gedoemd waren te verdwijnen.



Nu klinkt er een heel ander geluid uit Wolfsburg. Dat komt door de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s, waardoor zelfs Tesla in de problemen is gekomen. De vraag valt zo erg tegen, dat Volkswagen nu de liefde verklaart aan plug-in hybrides. De nieuwe Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat en Volkswagen Golf kregen allemaal een vernieuwde plug-in hybride aandrijflijn met ruim 100 kilometer puur elektrische actieradius.

Ook voor VW een verrassing

Ook bij Volkswagen zelf zagen ze deze ontwikkeling niet aankomen, zo geeft de huidige baas Thomas Schäfer aan in gesprek met Autocar: “Als je me vorig jaar had gevraagd of ik zou investeren in hybrides, had ik gezegd: 'Vergeet hybrides, het is dure technologie, het is het niet waard.' Maar de afgelopen zes maanden wil iedereen plotseling weer een hybride”, legt de topman uit. “Daarom ben ik erg blij dat we ze hebben, en waarschijnlijk zullen we ze moeten blijven aanbieden.”

Het proces waar Volkswagen doorheen is gegaan lijkt op dat van Ford. CEO Martin Sander liet een soortgelijk geluid horen over Ford en plug-in hybrides. Eerder deze week gaf ook JLR (Jaguar Land Rover) aan dat het blijft inzetten op verbrandingsmotoren.



EV’s nog steeds de toekomst

De strategiewijziging wil echter niet zeggen dat Volkswagen zijn aandacht volledig verschuift van elektrische auto’s naar plug-in hybrides: “Het is een overbruggingstechnologie”, maakt Schäfer duidelijk. “Nu de vraag naar volledig elektrische auto’s even stagneert, hebben we die overgangstechnologie echter wel nodig.” De CEO voegde eraan toe dat hij er ‘absoluut zeker’ van is dat elektrische auto’s de toekomst zijn.

EV-plannen in China

Dat Volkswagen het niet bij woorden houdt, blijkt wel uit de plannen die het in China uitrolt. Zo heeft het merk een platform ontwikkeld op basis van een platform van Xpeng, waardoor het veel goedkoper EV’s kan produceren in het land. Ook heeft Volkswagen met ID.UX en ID.CODE twee elektrische submerken opgericht om jonge Chinese kopers aan te trekken.

Heulen met de vijand

Maar ook in Europa wil Volkswagen graag betaalbare elektrische auto’s aan de man brengen. Daarvoor heulde het merk zelfs met de Fransen: Volkswagen wil met Renault samenwerken om samen een betaalbare EV te ontwikkelen. Door dit op één platform te doen, kunnen ontwikkelingskosten worden gedeeld door de twee oude rivalen.