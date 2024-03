Zo ver komt nieuwe Volkswagen Golf eHybrid (2024) elektrisch

Nieuws

Onder veel autoconsumenten bestaat twijfel over volledig elektrische auto's. Vind jij een EV als de Volkswagen ID.3 nog een beetje eng? Dan kun je binnenkort terecht bij de nieuwe Volkswagen Golf eHybrid met een serieus groot elektrisch bereik.



De Volkswagen Golf eHybrid lonkt met zijn 204 pk sterke plug-in hybride aandrijving naar de milieubewuste bestuurder aan die nog niet klaar is om volledig elektrisch te rijden. Dankzij de sterk toegenomen capaciteit van de aandrijfaccu - van 10,6 naar 19,7 kWh - bedraagt de opgegeven elektrische actieradius ruim 120 kilometer. Daarmee zou je de meeste dagelijkse ritten zonder benzine kunnen afleggen. We kunnen niet wachten om te checken hoe dat in de praktijk uitpakt.

Golf eHybrid (2024): gecombineerd bereik van 1000 km

Het gecombineerde rijbereik van de elektromotor en de zuinige 1,4-liter TSI is ongeveer 1000 kilometer. Op onze Facebook-pagina krijgen we weleens de indruk dat veel dieselrijders hun plas prima zo lang kunnen ophouden. Als jou dat niet lukt, dan kun je tijdens het sanitair ontspannen net zo goed even snelladen.

Snelladen met 50 kW

Ook op dat gebied heeft de nieuwe Golf eHybrid goed nieuws, want het snellaadvermogen is nu 50 kW. Zelfs de volledig elektrische e-Golf kwam nooit verder dan 40 kW. De verwachting is dat je aan de snellader binnen ongeveer een halfuur van 10 naar 80 procent accucapaciteit gaat.

Benieuwd naar de prijs van de nieuwe Golft GTE? Houd onze nieuwsbrief in de gaten.



Upgrades interieur

Volkswagen heeft niet alleen technisch gesleuteld aan de Golf eHybrid. Ook het interieur en exterieur hebben een upgrade gekregen. Zo zijn de vermaledijde touch-sliders van het airconditioningsysteem en de volumeregeling aangepast. Volgens Volkswagen zijn ze nu ergonomischer in gebruik, bovendien zijn ze verlicht. Op het stuur prijken fysieke knoppen.

Wat kost de nieuwe plug-in hybride Volkswagen Golf?

Volgens de planning staat de nieuwe Volkswagen Golf eHybrid vanaf juli bij de dealers. De prijzen houdt Volkswagen nog heel even onder de pet. Zodra die wel bekend zijn, zullen we ze hier met je delen. Overigens komt Volkswagen ook weer met de 272 pk sterke plug-in hybride Golf GTE, maar over de introductiedatum van die versie, tasten we nog in het duister.