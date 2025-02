Nieuws

De verbrandingsmotor leek ten dode opgeschreven, maar is bezig aan een verrassende comeback. Ook Volkswagen en Audi geloven weer in een toekomst met benzine en diesel en willen modellen met verbrandingsmotoren langer op de markt houden.

Een aantal jaar geleden leek de richting waarin de autowereld zich bewoog nog zo duidelijk. Bijna alle merken spraken hun ambitie uit om de verbrandingsmotor uit te faseren en langzamerhand naar een volledig elektrisch aanbod toe te werken. Hoe anders is dat nu: mede door tegenvallende verkopen van elektrische auto’s stellen steeds meer merken hun EV-doelen bij. Onder hen zitten grote merken als Mercedes, Renault, Ford en Toyota (zie artikel hieronder).

Ook Volkswagen en Audi hadden scherpe ambities: in 2033 moest het aanbod in Europa volledig elektrisch zijn, nog voor de Europese doelstelling van 2035. Maar volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt verschuiven de merken hun deadline. De reden laat zich raden: tegenvallende EV-verkopen. Volkswagen zag de verkoop van elektrische auto’s in 2024 met 2,7 procent dalen, Audi deed het nog slechter met een daling van 7,8 procent. Over de hele Volkswagen-groep kromp de verkoop van EV’s met 3,4 procent.

Als reactie op deze ontwikkelingen wil zowel Volkswagen als Audi een andere weg inslaan. De twee Duitse merken willen zich niet enkel focussen op elektrische modellen, maar ook investeren in facelifts van hun huidige modellen met verbrandingsmotoren. Dit zou de levenscyclus van benzine- en dieselauto’s binnen de merken verlengen.

Audi-directeur Gernot Döllner gaf eerder al in gesprek met het Britse Top Gear aan dat het Duitse luxemerk ‘flexibel’ moet blijven ten opzichte van verbrandingsmotoren. Kai Grünitz - baas van Volkswagen - sloot op zijn beurt niet uit dat de net bijgepunte Volkswagen Golf tot 2035 op de markt blijft, veel langer dan de bedoeling was. Dat zou overigens betekenen dat er twee generaties Golf tegelijkertijd worden verkocht, aangezien de volledig elektrische, negende generatie van de Golf nog altijd op de planning staat voor 2029.

Volkswagen en Audi besluiten volgens Handelsblatt in maart of ze daadwerkelijk geld gaan investeren in hun verbrandingsmotoren om ze klaar te stomen voor de volgende verkoopronde. Dit zou naar alle waarschijnlijkheid ook gevolgen hebben voor alle andere merken binnen de Volkswagen-groep. Het zou kunnen betekenen dat ook Skoda langer doorgaat met verbrandingsmotoren, en dat Seat nog wat langer bestaansrecht houdt.