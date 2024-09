10 automerken schroeven EV-plannen terug en nemen daarmee fors risico

Nieuws

Toyota, Ford, GM en Volvo hebben hun doelen voor volledig elektrische auto's bijgesteld. De reden? Kopers laten elektrische auto's vaker links liggen. Maar de vraag is of westerse fabrikanten de Chinese concurrentie hiermee niet in de kaart speelt.



Wat er momenteel gaande is in de auto-industrie, lijkt verdacht veel op paniekvoetbal. Inderdaad: in augustus 2024 daalden de Europese registraties van volledig elektrische auto’s flink ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Maar die daling werd voor een belangrijk deel verklaard door de enorme terugval van bijna 69 procent in Duitsland, de grootste markt in de regio.

Die daling valt op zijn beurt heel goed te verklaren. In augustus 2023 bereikte de verkoop van EV’s daar nog ongekende hoogten (87.000 stuks, marktaandeel 31 procent), mede dankzij de riante aankoopsubsidies.



Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert. Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

EV's: in Nederland 34 procent marktaandeel



Dat de verkoop in Duitsland zo straf is gedaald, is niet zo vreemd als je weet dat de aanschafondersteuning daalde van 6750 euro naar nul. In Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en België zijn de cijfers lang niet zo dramatisch.



Houd de verkoopcijfers in de gaten met onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Maar of elektrische auto's buiten Duitsland een beetje stand weten te houden, is de vraag. Iedereen lijkt elkaar de EV-put in te praten. Overigens hadden volledig elektrische auto’s in Nederland volgens de cijfers van RAI/Bovag in augustus 2024 een marktaandeel van ruim 34 procent, oftewel ruim een derde.

Maar Nederland is een kleine markt en behoort tot de uitzonderingen. We hebben een bovengemiddeld goede laadinfrastructuur en door de hoge bpm op auto's met verbrandingsmotor, zijn EV's hier relatief goedkoop.



Autofabrikanten stellen EV-strategie bij



Hoe dan ook heeft de auto-industrie de schrik flink te pakken. En blijkbaar is er weinig vertrouwen dat de marktsituatie binnenkort omslaat. Want veel merken hebben hun plannen voor de korte en middellange termijn flink bijgesteld. Een overzicht:

Toyota: productie EV’s een derde omlaag

Op 6 september meldde de Nikkei dat Toyota zijn productieplannen voor elektrische voertuigen in 2026 met een derde heeft verlaagd. Toyota reageerde door te zeggen dat hun doel van 1,5 miljoen EV's per jaar in 2026 en 3,5 miljoen in 2030 nog steeds geldt, maar dat dit slechts richtpunten zijn voor aandeelhouders.

In de komende drie jaar willen Toyota en Lexus 10 nieuwe EV’s toevoegen, waaronder modellen op een nieuw platform en andere op de verbeterde versie van de huidige e-TNGA-architectuur. Verder heeft Toyota plannen om in 2026 te beginnen met solid state-accu’s. Al zal het nog tot 2030 duren voordat deze in massaproductie gaan.

Volvo blijft langer hybrides bouwen

Op 4 september liet Volvo weten dat het zijn doel om in 2030 volledig elektrisch te zijn, heeft losgelaten. Het Zweedse merk verwacht ook na dat jaar nog steeds hybride-modellen aan te bieden. Al is het doel wel dat 90 tot 100 procent van de verkochte auto's in 2030 volledig elektrisch of plug-in hybride is. De resterende maximaal 10 procent van de verkoop zal voor rekening komen van mild hybrids.

Volkswagen worstelt

Volkswagen heeft zijn doelstellingen voor 2030 niet gewijzigd: 70 procent van de verkoop in Europa en 50 procent in de VS en China moet tegen die tijd volledig elektrisch zijn. Maar in absolute aantallen worden dat veel minder dan gehoopt, want Volkswagen zag zijn verkopen dit jaar sterk teruglopen.

Aan de andere kant liet techbaas Thomas Schmall zich in augustus ontvallen dat de plannen voor nieuwe batterijfabrieken niet vaststaan en afhankelijk zijn van de vraag naar EV's. Ook heeft Volkswagen aangekondigd dat er flink bezuinigd moet worden en overweegt het twee Duitse fabrieken te sluiten.

Ford verlaagt investeringen in EV's

In augustus verminderde Ford het aandeel van zijn jaarlijkse investeringen in EV's, van 40 naar 30 procent. De focus op hybrides neemt juist toe. Ook schrapte Ford een geplande elektrische SUV en werd een nieuwe elektrische versie van hun bestverkopende pick-up uitgesteld. In mei gaf Ford aan zijn plannen om in Europa vanaf 2030 alleen elektrische auto's te verkopen, te heroverwegen.

Porsche neemt EV-gas terug

In juli temperde Porsche zijn EV-ambities. Het merk zei dat het eerder gestelde doel van 80 procent elektrische auto's in de verkoopmix per 2030 alleen haalbaar is als de vraag dat toelaat.

Renault blijft niet alleen op EV-paard wedden

Begin 2022 stelde Luca De Meo, topman van de Renault Group, dat Renault vanaf 2030 in Europa alleen nog volledig elektrische auto's zou verkopen. Twee jaar later werd dit doel bijgesteld, toen CEO Fabrice Cambolive van het merk Renault aankondigde dat er de komende tien jaar, dus ook na 2030, een tweesporenbeleid zal worden gevoerd. Oftewel: naast EV’s blijft Renault auto's met verbrandingsmotor produceren.

General Motors (GM) haalt doelen niet

In juni verlaagde GM zijn productieprognose voor EV's in 2024. Een maand later wilde het concern zijn oorspronkelijke doel, om eind 2025 één miljoen EV's in Noord-Amerika te produceren, niet bekrachtigen.

Mercedes schuift doelstelling 5 jaar op

In februari gaf Mercedes aan dat geëlektrificeerde modellen, dus EV's én hybrides, tegen 2030 goed zouden zijn voor maximaal 50 procent van de verkoop. Dit is vijf jaar later dan hun eerdere voorspelling uit 2021. Ook werd het tempo van de geplande batterijproductie verlaagd, omdat de vraag naar EV's niet toenam.

Bentley focust meer op plug-in hybrides

Bentley wilde tegen 2030 een volledig elektrische line-up hebben, maar in maart liet toenmalig CEO Adrian Hallmark weten dat dit plan is uitgesteld om meer te focussen op plug-in hybrides.

Aston Martin stelt eerste nieuwe EV uit

Aston Martin verwacht nu zijn eerste nieuwe generatie EV in 2026 te lanceren, terwijl dit aanvankelijk al volgend jaar zou zijn. "De vraag naar EV’s, zeker in het prijsklasse van Aston Martin, is niet wat we twee jaar geleden hadden verwacht," zei voorzitter Lawrence Stroll destijds.

Risico’s westerse vertragingsstrategie

De vraag is hoe slim deze ‘vertragingsstrategie’ van de westerse auto-industrie is. Want verwacht niet dat de Chinese merken hierin meegaan. Zij gaan keihard door met ontwikkelen en investeren, met als risico dat de Europese en Amerikaanse merken alleen maar verder achterop raken. Daarmee schieten ze zichzelf uiteindelijk in de voet.

Chinezen komen naar Europa

Daar komt nog bij dat Chinese fabrikanten Europese importheffingen gaan omzeilen door steeds meer auto’s in Europese landen te produceren. Zo bouwt BYD een autofabriek in Hongarije (bovenstaande AI-afbeelding ter illustratie) en gaat Chery eind dit jaar EV’s assembleren in Spanje. Daarnaast is Chery in gesprek met de Italiaanse overheid voor de aanbouw van een tweede Europese autofabriek. Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Opel en Peugeot, werkt op zijn beurt samen met het Chinese Leapmotor dat in Polen elektrische auto’s wil bouwen.