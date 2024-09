Autoverkopen Duitsland augustus 2024 zijn om te huilen

Nieuws

Fabriekssluitingen bij Volkswagen, ontslagen bij Mercedes: vanuit Duitsland bereiken ons alleen maar slechte berichten. Ook de autoverkopen van augustus 2024 zijn om te huilen. Vijf opvallende zaken.



1. Algemene trend Duitsland: enorme verkoopdaling

De Nederlandse autoverkopen lieten een lichte dip zien in augustus 2024 (0,4 procent), maar in Duitsland is sprake van een vrije val: een min van 27,8 procent ten opzichte van augustus 2023.

Dat heeft alles te maken met het stopzetten van de riante EV-subsidie, die vorig jaar nog veel Duitsers in een elektrische auto lokte. Nu er geen lokkertjes meer zijn, keert de Duitser de elektrische auto massaal de rug toe. Er werden maar iets meer dan 27.000 EV’s verkocht en dat is 68,8 procent minder dan in augustus vorig jaar.

In totaal werden 197.322 auto’s geregistreerd in augustus 2024. Om deze cijfers in perspectief te zetten: in Nederland werden over heel 2024 tot nu toe 247.464 auto’s geregistreerd. Duitsland blijft ondanks alles de belangrijkste automarkt voor de meeste merken.



Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert. Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

2. Volkswagen op 1, maar zwaar onder druk

Duitse merken hebben het moeilijk op dit moment. Zelfs in eigen land. Hoewel Volkswagen heer en meester is en met vijf modellen in de top 10 staat, daalde het aantal registraties ten opzichte van augustus 2023 met 23,3 procent. Audi daalt zelfs nog veel harder: -36,6 procent. Mercedes doet het met -15,5 procent relatief goed bij onze oosterburen.



Zoek je houvast in de snel veranderende autowereld? Die vind je in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

3. Eerste elektrische Volkswagen op plek 48

Niet de Golf, maar de T-Roc was in augustus de bestverkochte auto van Duitsland (5707 registraties). Daarachter volgt de Tiguan. De eerste elektrische Volkswagen is de ID.7 en die valt nog nét binnen de top 50. De Volkswagen ID.3, ID.4 en ID.5 zijn uit de top 50 gekukeld. Bestverkochte EV is de Tesla Model Y (26e plaats).

4. Opel Astra populairder dan VW Golf

Opel maakt in Nederland een dramatisch jaar door en stevent af op een laagterecord in registraties. Maar in Duitsland is er reden voor een glimlach, want de Opel Astra (plek 3) staat zowaar boven de Golf (plek 4) in augustus. Over het hele jaar 2024 is de Golf wel veel populairder; Golf-Astra staat 70.070-33.395.

Top 5 Duitsland augustus 2024

Volkswagen T-Roc 5707 Volkswagen Tiguan 4518 Opel Astra 4315 Volkswagen Golf 4258 Skoda Octavia 3834

5. Winnaars en verliezers van augustus 2024

Er zijn maar twee merken die meer auto’s hebben geregistreerd dan vorig jaar augustus en dat zijn Peugeot (+16,9 procent) en Volvo (+ 18,8 procent). Skoda onttrekt zich ook keurig aan de malaise en wist vier auto’s meer op kenteken te zetten dan augustus vorig jaar.

Fiat verliest juist heel rap aan populariteit, het aantal registraties daalde met liefst 52,2 procent. Ook de Koreaanse merken hebben betere tijden gekend (Kia: -38,5 procent; Hyundai: - 31,5 procent).

Top 5 merken augustus 2024