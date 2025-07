Zo wil dit verrassende merk volgend jaar de Dakar winnen

Nieuws

Afgelopen januari beleefden de drie zwarte Sandriders van Dacia hun debuut in de loodzware Dakar-rally. Volgend jaar moeten ze serieus meestrijden om de zege. Wij stapten naast fabriekscoureur Cristina Gutiérrez in en wisten niet wat we meemaakten …

De Périphérique van Parijs. Vandaag is het nog meer dringen en wringen dan anders. Liefst willen we de Lichtstad zo snel mogelijk achter ons laten, om koers te zetten naar het zuiden - een enkeltje Parijs-Dakar, dan maar? Inmiddels volgt de beroemde monsterrally allang zijn oorspronkelijke route niet meer. Deze uitputtingsslag voor auto's, motoren, buggy's en vrachtwagens wordt tegenwoordig gehouden in de empty quarters van het Arabisch schiereiland. Een plek op de wereld waar je dagenlang, onverstoorbaar, elke zandkorrel in de wijde omgeving door het loopvlak van je noppenbanden kunt laten rollen.

Enkeltje Dakar met Dacia Duster

Een toepasselijke auto voor een avontuur richting Dakar? Met een Dacia Duster TCe 130 4x4 voelen we ons beslist niet onderbedeeld. Kwestie van de Autoroutes 71 en 75 van tolpoort naar tolpoort zuidwaarts blijven volgen, met zo nu en dan een tussenstop bij een tankstation voor een croque monsieur of een broodje tonijnspread dat ten minste houdbaar blijft tot op onze bestemming. Voor een kop zwarte koffie bedanken we graag. Culinaire verfijning is langs de Franse Autoroute meestal ver te zoeken …

Dacia wil avontuurlijker worden

Na precies 876 kilometer rijden we tegen de grens met Spanje het landgoed van Château de Lastours op. Hier is niet alleen een wijngaard, maar ook een enorme speeltuin waar we onze Dakar-fantasie in een hogere versnelling zetten. Op het landgoed ligt een netwerk van zo'n 80 kilometer zand-, grind- en puinweggetjes verspreid. En Dacia heeft ons uitgenodigd voor een rondje met de meest avontuurlijke machine uit de geschiedenis van het Roemeense merk: de Sandrider.

Als we het voertuig in de verte zien staan, houden we voorzichtig onze pas in. De Duster blijkt een doorgedraaid mutantenbroertje te hebben! Plaatdelen van koolstofvezel liggen opgestapeld op een stalen buizenchassis, dubbele veerpoten houden de dijbeenlange draagarmen in bedwang, enorme offroad-banden zullen vandaag een heleboel stof laten opwaaien. Functionaliteit drukt bij de Sandrider elke vorm van schoonheid hardhandig naar de achtergrond.

Maar Dacia, wat heb je nou gedaan? Je bouwde toch altijd van de vriendelijke en toegankelijke auto's? Maar dat is juist het imago waarvan Dacia zichzelf een beetje los wil weken. Het mag best wat avontuurlijker, allemaal. Dat doen ze door de jacht in te zetten op het hoogst haalbare in de wereld van de rally-raids: de zege in het overall klassement in de zwaarste woestijnrally van allemaal, de Dakar.

Supertalenten

De Sandriders hebben hun vuurdoop inmiddels achter de kiezen. Met vijfvoudig Dakar-kampioen Nasser Al-Attiyah, de levende rally- en racelegende Sébastien Loeb en voormalig klassewinnaar en Extreme-E kampioen Cristina Gutiérrez heeft Dacia drie supertalenten gecontracteerd. De Sandriders zijn ontwikkeld door Prodrive in Engeland, nog zo'n beroemde naam uit de rally- en racewereld. Tal van onderdelen zijn overgenomen van de Prodrive Hunter, maar de motor en het onderstel werden opnieuw ontworpen of zijn een intensieve doorontwikkeling.

Met knikkende knieën en klapperende tanden klauteren we in de kuipstoel naast Cristina Gutiérrez, die na het behalen van de titel in de Challenger-klasse van het FIA wereldkampioenschap rally-raids bij Dacia kon instappen in de T1-categorie - en nu over het materiaal beschikt waarmee ze aanspraak maakt op de eerste plaats in het algemeen klassement.

Vanuit de passagiersstoel slaan onze gedachten alle kanten op: zou ze het parcours wel kennen? Want nuttige pacenotes (routeaanwijzingen) hoeft ze van ons niet te verwachten. Ach, de 24-jarige Spaanse is vast ingehuurd voor een voorzichtig demonstratieritje door de liefelijke wijnvelden van Château de Lastours. Risico nul. Voor een journalist die weinig gewend is dat een heel geruststellende gedachte.

Pure angst

"Are you ready?", vraagt ze terwijl ze haar vingers van haar race-handschoenen om het suède sportstuurtje krult. Ter bevestiging steek ik m'n duim op. Dan barst er een geweld los dat je zelfs in je meest lugubere nachtmerries nooit hoopt mee te maken. Mijn helm wordt met klap tegen de hoofdsteun van de kuipstoel gesmeten, de G-krachten maken mijn zicht wazig. Ondanks de dempende werking van m'n helm, hoor ik hoe de stenen nietsontziend tegen het koolstofvezel slaan.

Ik doe een poging ergens houvast te vinden en probeer mijn ogen te richten op het smalle grindpad dat tussen de bomen door kronkelt. Ik lijk in een achtbaan te zitten die versneld wordt afgespoeld. Wanneer ik mijn ogen naar links draai, zie ik hoe Cristina volkomen ontspannen de lakens uitdeelt over de techniek van de Sandrider. Als een geroutineerde reisleidster beantwoordt ze mijn blik met een vriendelijke glimlach. "Kijk eens! We gaan al 160!"

37 inch wielen en een V6 in een Dacia

De 37-inch (!) wielen met offroad-banden van BF Goodrich graven zich diep in het zand en het stof. De Sandrider heeft een grip alsof we met een sportwagen op asfalt rijden. Een krappe bocht en de drieliter V6 deelt weer een klap op onze nieren uit. Ik ben beland in een eindeloze cyclus waarin pure angst wordt afgewisseld met het gevoel van totaal controleverlies. Als dit het definitieve einde is, dan moet dat maar zo zijn …

Een moment van bewustwording over de verbluffend comfortabel zittende kuipstoelen, het onbelemmerde uitzicht over het korte neusje van de auto, de verfrissende lucht die de airco naar binnen blaast. Ik kijk naar alle beeldschermen en schakelaars recht voor me: schijnbaar zijn er mensen die in deze situatie toch nog in staat zijn om bij de les te blijven en Cristina in een zo kort mogelijke tijd naar de finishlijn te dirigeren. Mensen zoals haar vaste navigator Pablo Moreno.

Dampkring

Gelukkig vindt Cristina haar weg over het landgoed van Château de Lastours vandaag ook zonder de instructies van Pablo. Alhoewel … Het lijkt alsof ze een bult, die we in een straatauto niet eens met 30 km/h zouden nemen, totaal over het hoofd ziet. Met 120 km/h stuiven we eropaf, en Cristina houdt haar rechtervoet stijf naar beneden. Een lancering naar een baan buiten de dampkring lijkt ons lot te bezegelen, maar alles wat volgt is een zachte landing. En zo volgen nog een aantal sprongen, hoog door de lucht en soepeltjes weer terug op aarde. Terwijl de Sandrider met al zijn koolstofvezel en staal toch zo'n 2000 kilo weegt. Alsof Dacia in Arabië een vliegend tapijt voor de auto heeft laten knopen.

Het is een magisch gevoel, hoe de auto na zijn sprongen wordt opgevangen door de dubbele veerpoten. Maar wat wil je: ze hebben een veerweg van 35 centimeter en de afstemming van de schroefveren en schokdempers is het resultaat van de jarenlange expertise die Prodrive heeft in de race- en rallysport. Maar ook de enorme banden dragen bij aan de absorptie van het moment van touch down. Voordat ze zich weer diep in de losse ondergrond klauwen.

Dakar winnen

We tuimelen diep onder de indruk en met een flauw gevoel in de maag uit de Sandrider. Blijft nog één vraag onbeantwoord: waarom? Waarom wil Dacia winnen in de Dakar-rally? Voor teambaas Tiphanie Isnard is er geen twijfel mogelijk: "Bij Dacia draait het om de menselijkheid. Het avontuur, de ervaringen rondom Dakar laten precies zien wat we daarmee bedoelen: alles wat de mens in zijn mars heeft."

Voor de Dacia Sandriders was de Dakar-rally in januari van dit jaar op de eerste plaats een oefening. Vooral veel ervaring opdoen en kijken hoe de Sandriders zich twee weken lang gedragen in de soms onbegaanbare zandduinen van Saudi-Arabië. Een uitputtingsslag ter voorbereiding op de volgende uitputtingsslag, het hele FIA Rally-Raid World Championship lang. Nasser Al-Attiyah eindigde dit jaar als vierde in het eindklassement van Dakar. Sébastien Loeb werd na een koprol in de vierde etappe uit de wedstrijd gehaald doordat zijn veiligheidskooi was beschadigd. Cristina Gutiérrez kwam door allerlei pech en oponthoud niet verder dan een 41ste plaats. Dat moet beslist beter kunnen. Op het landgoed van Chateau de Lastours heeft ze laten ons alvast zien wat ze in haar mars heeft.

Nasser Al-Attiyah

Als vijfvoudig Dakar-winnaar is de 54-jarige uit Qatar de meest ervaren coureur van het Dacia-team. Al-Attiyah heeft al kleiduivenschieter trouwens ook zes keer meegedaan aan de Olympische Spelen, en won in 2012 de bronzen medaille voor deze discipline. Inmiddels is Al-Attiyah 21 keer gestart in 'le Dakar' - na 53:16:13 uur kwam hij met Dacia als vierde aan de finish in de Ultimate-klasse.

Sébastien Loeb

De 50 jaar geleden in de Franse Elzas geboren Sébastien Loeb werd negen keer wereldkampioen rally's. Daarnaast won hij races in de FIA GT-klasse, het World Touringcar Championship en in de rallycross. Loeb werd een keer tweede op Le Mans en werd drie keer als tweede afgevlagd in de Dakar-rally. Alleen de overwinning in Dakar ontbreekt nog aan de lijst.

