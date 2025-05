Zó houdt Dacia de prijzen krankzinnig laag

Nieuws

In Duitsland rijzen de loonkosten voor autofabrikanten de pan uit, in China valt het mee. Maar er is een land waar je écht goedkoop auto’s kunt bouwen en alleen Dacia lijkt dat in de smiezen te hebben.

Het gaat om Marokko. Onderzoek toont aan dat auto’s bouwen daar zelfs aanzienlijk goedkoper is dan in China, Mexico of Roemenië. Dat heeft alles te maken met de lage loonkosten.

Dat het duur is om in westerse landen autofabrieken draaiende te houden, is geen verrassing. De lonen zijn relatief hoog en in landen als Nederland en Duitsland hebben werknemers aardig wat rechten, zoals pensioenopbouw en ontslagbescherming. De hoge loonkosten waren een belangrijke reden voor Mini om de fabriek in Born vorig jaar te sluiten.

Chinese werknemer is best duur

Met die werknemersrechten nemen ze het in andere landen niet zo nauw. Stel dat er geen importtarieven waren en automerken alleen zouden kijken naar goedkope werknemers. Waar zouden ze dan hun fabrieken moeten bouwen? China, denk je misschien. Maar daar zijn de loonkosten per gebouwde auto (525 euro) hoger dan in landen als Mexico (274 euro) en Roemenië (245 euro).

Het land waar je echt waar voor je geld krijgt als autobouwer, is Marokko. Daar zijn de loonkosten per gebouwde auto maar 95 euro. Dat is 3,6 procent van wat een werkgever gemiddeld in een Duitse autofabriek betaalt (2900 euro).

Loonkosten per auto per land

Duitsland 2900 euro

Frankrijk 1403 euro

China 525 euro

Mexico 274 euro

Roemenië 245 euro

Marokko 95 euro

Je zou verwachten dat er veel autofabrieken in Marokko staan, maar alleen de Fransen hebben deze goudmijn in de smiezen. Met name Renault en Dacia doen goede zaken. In Casablanca staat een grote Dacia-fabriek. De fabriek bestaat al sinds 1959. De Sandero en Sandero Stepway worden er gebouwd.

Dacia heeft sinds 2012 een tweede fabriek in Marokko. Die staat in Tanger en werd met veel poeha geopend door de Marokkaanse koning. Daar rollen de Jogger, Sandero en Sandero Stepway van de band.

Stellantis heeft ook een fabriek in Marokko, in Kénitra.

Derde Dacia-fabriek in Marokko

Renault zou in gesprek met de Marokkaanse autoriteiten zijn over de bouw van nóg een Marokkaanse fabriek. Die zou in Nador komen te staan en ook hier moeten modellen van Dacia van de band rollen. De lage loonkosten in Marokko helpen het Roemeense merk flink om de prijs laag te houden.



