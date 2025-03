Facelift Dacia Sandero (2026): populairste auto van Europa gaat op elektrische toer

Nieuws

De huidige Dacia Sandero kwam in 2020 op de markt, en is ondanks zijn nog altijd onmiskenbare populariteit toe aan een make-over. De belangrijkste verandering vind je echt niet aan de oppervlakte maar onderhuids.

Onze spionagefotograaf heeft de kiekjes die je ziet gemaakt op een geheim testparcours van Renault in Duitsland. De nieuwe Sandero is maar beperkt afgeplakt, alleen het front en de hoeken aan de achterkant zijn verhuld door camouflagemateriaal. Reken dus maar op een nieuwe grille, voorbumper en verlichting, maar verder geen ingrijpende wijzigingen.

Sandero met elektrificatie

Althans, als het om het design gaat. De belangrijkste veranderingen vinden namelijk onderhuids plaats. Tot nu toe heeft de verbrandingsmotor in de Sandero nooit elektrische hulp gehad, maar daar gaat verandering in komen. Het gefacelifte model zal worden uitgerust met mild-hybride technologie.

Het is zelfs niet uitgesloten dat alle versies van de Sandero die op benzine rijden vanaf de facelift een mild-hybrid worden. Dit geldt echter niet voor de Sandero die ook LPG lust. Deze uitvoeringen blijven zonder elektrische ondersteuning. Dacia paste deze strategie eerder toe bij de Duster en de aankomende Bigster.

Dacia Sandero prijs en onthulling

Later dit jaar zal Dacia de opgefriste Sandero aan de wereld tonen, zijn marktintroductie wordt richting het einde van dit jaar verwacht. Over de prijs is nog niets bekend, maar we raden het Dacia aan om niet al te veel af te wijken van de huidige basisprijs van 18.200 euro. Daarmee is de huidige Sandero namelijk de goedkoopste auto van Nederland.

Populairste auto van Europa

Ondanks de scherpe prijs is de Sandero om onverklaarbare reden niet heel populair in Nederland. In 2024 stond de Dacia Sandero met 2536 verkopen bijvoorbeeld op plek 44 in de top 50, en ook dit jaar is de hatchback absoluut nog geen hardloper met 154 verkopen.

Hoe anders is dat in Europa, waar de Sandero al sinds 2021 in de top drie van populairste auto’s staat, en vorig daadwerkelijk de bestverkochte nieuwe auto van het continent werd.