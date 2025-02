Zoveel kost de nieuwe Dacia Bigster met private lease

Nieuws

De nieuwe Dacia Bigster is niet alleen de grootste en meest luxe Dacia ooit, het is tevens de duurste. Al kun je op dit ‘probleem’ inspelen door te kiezen voor private lease. Vanaf nu is de Bigster verkrijgbaar via onze private lease vergelijker voor een scherpe prijs!

Met private lease rijd je voor een vast maandbedrag in een gloednieuwe auto. Dit bedrag omvat alle kosten, zoals afschrijving, belastingen, verzekering en onderhoud. Zo kom je niet voor onverwachte uitgaven te staan, omdat je van tevoren precies weet waar je aan toe bent.

Met de nieuwe Bigster betreedt Dacia dus nieuw terrein. In dit segment komt het auto’s als de Peugeot 3008, Mazda CX-5 en Volvo XC40 tegen. Daarbij wordt direct een voordeel van de Dacia duidelijk: hij is een stuk voordeliger dan zijn concurrenten. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken, en wat zijn de nadelen van de Bigster? Wij zetten dit samen met zijn technische specificaties voor je op een rijtje.

Wil jij de Dacia Bigster private leasen?



Bekijk hier de beste Dacia Bigster aanbiedingen

Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Dacia Bigster in het kort

Specificaties

Uitvoering Mild hybrid 140 Mild hybrid 130 4x4 Hybrid 155 Vermogen 140 pk 130 pk 156 pk Koppel 230 Nm 230 Nm 172 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine (mild-hybride) Benzine (mild-hybride) Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l/100 km (1 op 18,5) 6,0 l/100 km (1 op 16,7) 4,6 l/100 km (1 op 21,7) 0-100 sprint 10,0 s 11,2 s 9,7 s Bagageruimte 464 - 1977 l 464 - 1856 l 464 - 1912 l CO2-uitstoot (WLTP) 122 g/km 135 g/km 104 g/km

Pluspunten

+ Scherpe prijs/kwaliteitverhouding

+ Lichter dan concurrenten

+ Ook als off-roader zeer capabel

+ Ruimtelijk interieur

Minpunten

- Vermogen is net aan

- Goedkoop materiaal interieur

- LPG-versie niet beschikbaar

Dacia Bigster Expression

De Dacia Bigster is beschikbaar in 4 uitrustingsniveaus: Expression, Extreme, Journey en de Launch Edition. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de SUV, met onder andere standaard:

Cruise control

Climate control met 2 zones

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

17 inch lichtmetalen velgen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

LED-koplampen

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

Lane keeping assist

Verkeersbordherkenning

10,1 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

7 inch digitaal instrumentarium

Dacia Bigster private lease

De Dacia Bigster is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 529,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Bigster private lease prijzen.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

De nieuwe Dacia Bigster is beschikbaar via de private lease pagina van Auto Review. Als je toch liever een andere auto wilt, kun je verder kijken op onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment van auto's.