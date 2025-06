Tweedehands Dacia Sandero (2021-): problemen, betrouwbaarheid en prijzen

Aankooptips

Dacia is met een inhaalslag bezig op het gebied van comfort, luxe en techniek. Elders in Europa wordt dat beloond met goede verkoopcijfers. In Nederland oogsten Dacia-rijders nog vaak een meewarige glimlach. Wie een tweedehands Dacia Sandero durft te kopen, lacht vriendelijk terug …

Imago - het kan een zegen zijn, of een vloek. Neem nou Mercedes. Ondanks de enorme elektronica- en roest­problemen die een aantal modellen rond de millennium­wissel vertoonde, kwam de reputatie van het merk nooit in gevaar.

Bij Dacia is iets anders aan de hand, althans, onder Nederlanders. Hoewel wij de naam hebben graag voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, blijft het succes van het Roemeense budgetmerk hier ver achter bij de rest van Europa.

De eerst Logan sedan was inderdaad nog een typische Oostblokauto. Latere modellen sloten echter steeds beter aan bij de West-Europese smaak. Zo ook de Dacia Sandero van generatie 3. Nieuw is-ie al prima betaalbaar, als occasion zelfs ronduit goedkoop. Of de aanschaf daarom ook een goed idee is, doen we hier uit de doeken.

Sandero-motor: benzine of lpg

Bij de motorenkeuze is de Sandero-koper snel klaar. Wie gas alleen goed vindt ‘om op te koken’, bestelt de TCe 90 op benzine. Wie echt slim en prijsbewust is, kiest voor de TCe 100 Bi-Fuel (later omgedoopt tot Eco-G). Beide hebben dezelfde 1,0-liter driecilinder motor met turbo onder de kap, zij het dat de lpg-versie 10 pk extra levert. Een manuele vijfbak is standaard, tegen meerprijs kun je de Sandero op benzine met cvt-automaat bestellen.

Vanwege de lagere CO2-uitstoot is de Dacia Sandero met gasinstallatie iets goedkoper in aanschaf. Dat is te danken aan de geringere CO2-uitstoot. Vanaf pakweg 6000 kilometer per jaar zijn de maandlasten van de Bi-Fuel eveneens lager. Je betaalt iets meer wegenbelasting en het verbruik is eveneens hoger, maar met een literprijs van hoogstens 80 cent is lpg kostentechnisch onverslaanbaar.

Sandero op benzine ook met automaat

De benzineversie van de Dacia Sandero is leverbaar met een handgeschakelde vijfbak of een cvt, de Bi-Fuel-rijder moet altijd zelf de pook ter hand nemen. In 2022 introduceert Dacia alleen voor de opgehoogde en stoer aangeklede Stepway-uitvoering een 110 pk sterke benzineversie met handgeschakelde zesbak. Op de snelweg scheelt dat ten opzichte van de TCe 90 geluid en een slok benzine ( 1 op 18,2 vs. 1 op 16,1).

“Deze Dacia Sandero krijgt een even hoog betrouwbaarheidscijfer als de Audi A3 en BMW 3-serie.”

Problemen en betrouwbaarheid Dacia Sandero

Klachten van Sandero-rijders hebben zelden te maken met grote, structurele problemen aan vitale onderdelen. Deze generatie krijgt dan ook een 8,3 voor betrouwbaarheid van de Consumentenbond. Dat is een even hoge beoordeling als de voorlaatste generatie van de Audi A3 en BMW 3-serie van de bond kregen.

Ratelgeluid Sandero

Relatief veel Sandero-­rijders signaleren dat de stoelbekleding slijtagegevoelig is en dat de kussens wel erg zacht zijn. Ook zijn rammels in het interieur de Sandero op den duur niet helemaal vreemd.

Van een andere aard is de ratel vanonder de motorkap, waarover sommige eigenaren met een ­Sandero 100 TCe zich beklagen. Die wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door de bedieningsstang van de wastegate van de turbo. De dealer kan dit geluid met een aantal kunstgrepen verminderen.

Roestende remklauwen

Daarnaast lezen we klachten over roestende remklauwen en ook olietranspiratie van motor en versnellingsbak komen voor. Hoewel Dacia’s goedkoop zijn in onderhoud, hebben eigenaren van oudere Dacia’s alsnog de neiging om weleens een beurtje over te slaan. Let daarom extra goed op of alle vereiste onderhoudsstempels in het serviceboekje staan.

Problemen met tanken Sandero op lpg

Sommige Sandero’s met de Bi-Fuel-motor kampen met een defecte lpg-niveausensor, wat problemen kan geven bij het tanken. De auto denkt dan namelijk dat de tank al vol is. Koop je een auto van een particulier, dus zonder garantie?

Probeer aan het begin van de proefrit of de lpg-tank zich probleemloos laat vullen - voor de kosten van het gas hoef je het niet te laten … Maar je kunt natuurlijk ook gewoon op benzine rijden, al is de benzinetank van de Bi-Fuel wel vrij klein (32 l).

Uitrusting Dacia Sandero

Wat de uitrusting van de Dacia Sandero betreft hebben we één duidelijk advies: blijf weg bij de Essential. Die heeft géén airco en ook een multimediascherm schittert door afwezigheid. Wel present zijn cruisecontrol, elektrisch bediende zijruiten vóór en centrale vergrendeling.

Bij de Expression hoef je de airconditioning niet te missen, daarnaast heeft-ie een handig, zij het vrij eenvoudig multimediascherm. Samen met het stofje op het dashboard doet dat scherm ook heel veel voor de uitstraling van het interieur.

Hoogste restwaarde voor meest luxe Sandero

Toch is ons advies om voor de meest luxe uitvoering te gaan die je kunt vinden. Bij de gewone Sandero is dat de Journey, bij de Stepway de Extreme. Die zijn het fijnst in gebruik en bij inruil zul je zien dat je er meer voor terugkrijgt.

Wat kost en tweedehands Dacia Sandero 3?

De duurste Dacia's Sandero op Marktplaats, zijn Stepways met slechts een paar duizend kilometer op de teller. Ze kosten tussen de 21.000 en 24.000 euro - zijn bijna even duur als een nieuwe. Voor pakweg de helft van dat geld koop je een gewone Sandero met 50.000 tot 150.000 kilometer ervaring.

Heb je liever een auto waarvan de teller een stuk lager staat? Dan heb je voor 12.000 tot 14.000 euro al aardig wat keus. Voor een vergelijkbare Stepway moet je doorgaans twee- tot drieduizend euro meer neertellen. Geef je de voorkeur aan de faceliftversie met de nieuwe stoere grille? Dan begint het feest bij ongeveer 15 mille.

Ga voor een Sandero op autogas

Gek genoeg vinden we op Marktplaats meer Sandero’s die op benzine rijden dan Bi-Fuels en Eco-G’s. Gezien de lage brandstofkosten, zouden wij altijd voor een ­Dacia Sandero op gas gaan. Jammer genoeg kan dat niet als je de voorkeur geeft aan een Sandero met automatische versnellingsbak.

Die zijn sowieso ernstig in de minderheid op de ­occasionmarkt. Mede daardoor zijn ze relatief duur; de goedkoopste die wij konden vinden, kwam uit 2023 en kostte net geen 17.000 euro. Prijzen van meer dan 20.000 euro komen veel vaker voor.