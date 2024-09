Waarom de Volkswagen Polo na bijna 50 jaar uit Europa verdwijnt

Nieuws

Maak je niet druk: de Volkswagen Polo blijft in Europa gewoon leverbaar. Maar Volkswagen gaat wel na bijna 50 jaar stoppen met de productie in Europa. Waarom eigenlijk?



In de eerste negen jaar van zijn leven werd de Polo gebouwd in Duitsland, in 1984 werd de productie verplaatst naar de Spaanse Volkswagen-fabriek in Pamplona. Daar komt nu volgens Automotive News Europe echter een einde aan. De Polo blijft zoals gezegd gewoon te bestellen in Europa, maar jouw nieuw bestelde Polo komt voortaan uit Zuid-Afrika.

Polo moet plaatsmaken voor EV’s

Dit doet Volkswagen om de fabriek in Pamplona voor te bereiden op de productie van twee compacte elektrische SUV’s. Zowel de nieuwe Volkswagen ID.2all SUV als de recent aangekondigde Skoda Epiq zullen in Spanje van de band rollen.

Beide EV’s staan op dezelfde aangepaste versie van het MEB-platform van Volkswagen. Dit is verkort en omgebouwd zodat het geschikt is voor auto’s met voorwielaandrijving. Hiervoor is gekozen om de prijzen laag te houden. De Skoda Epiq heeft een streefprijs van 25.000 euro, en ook de ID.2all SUV zal niet ver van dit bedrag af zitten.



Behalve de Polo worden ook de Volkswagen T-Cross en Volkswagen Taigo in Pamplona geproduceerd. De productielijnen van deze twee compacte SUV’s zullen echter wel behouden blijven.

Polo-verkopen dalen

De Volkswagen Polo is populair in Europa, maar werd de afgelopen jaren wel flink minder verkocht dan voorheen. In de eerste acht maanden van dit jaar verkocht Volkswagen 90.107 Polo’s in Europa, terwijl tien jaar geleden bijna twee keer zoveel exemplaren over de toonbank gingen.

Bestverkochte auto Europa

De terugval van de Polo komt deels door de toenemende populariteit van (compacte) SUV’s. Zo is bijvoorbeeld de Volkswagen T-Roc de op twee na populairste auto van Europa in de eerste acht maanden van dit jaar. De SUV werd 143.939 keer verkocht. De bestverkochte auto is echter de Dacia Sandero.

In Nederland zijn we verrassend genoeg niet gek op de Dacia (1600 registraties sinds januari 2024), maar in Europa krijgen ze geen genoeg van het model. De Sandero ging dit jaar al 183.183 over de Europese toonbanken.

