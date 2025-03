Volkswagen daagt Toyota uit met nieuwe stekkerloze hybrides

Nieuws

Volkswagen verkoopt wereldwijd al talloze mild hybrids, plug-in hybrides en EV’s. Met een nieuwe traditionele hybride wil de Duitse fabrikant nu ook hybride-koning Toyota te lijf. Dat is trouwens niet de eerste keer ...

Volgens het Britse Autocar maakt het nieuwe hybride systeem zijn debuut in de tweede generatie Volkswagen T-Roc. Daarvan toonden wij onlangs al spionagebeelden, en in september 2025 wordt de nieuwe T-Roc onthuld op de autoshow van München.

Met de introductie van een conventionele hybride — dus zonder stekker — speelt Volkswagen in op de afnemende vraag naar volledig elektrische auto’s op sommige markten. De nieuwe aandrijflijn komt naast de bestaande mild-hybrids en plug-in hybrides, en zal naar verwachting in veel modellen worden toegepast.

Ook hybride Golf en Tiguan

Behalve de T-Roc zou het nieuwe systeem ook naar de Volkswagen Golf, Tiguan, Passat en Tayron komen, maar ook naar zustermodellen zoals de Skoda Octavia, Scala, Kodiaq en Superb, de Audi A3 en de Cupra Leon en Formentor. Kortom, het lijkt erop dat de hele Volkswagen Groep hybride gaat.

Vermogen hybride Volkswagens

Volgens Autocar koppelt Volkswagen een 1,5-liter viercilinder turbomotor aan een elektromotor, goed voor een systeemvermogen tussen de 204 en 272 pk, en een koppel van 350 tot 400 Nm.

Die cijfers komen opmerkelijk genoeg aardig overeen met de specificaties van de Volkswagens met plug-in hybride-aandrijflijn, zoals de onlangs door ons geteste Volkswagen Tayron. De nieuwe hybride is onderdeel van een investeringsprogramma voor de komende drie jaar van 60 miljard euro in auto's met verbrandingsmotoren.



Volkswagen Jetta Hybrid als Prius-concurrent

Het is trouwens niet de eerste keer dat het Duitse merk een conventionele hybride bouwt. De vorige Volkswagen Jetta was ook al leverbaar met zo’n aandrijflijn. Die combineerde een 1,4-liter TSI met een elektromotor. Dat moest de Jetta bekopen met een rare bult in de kofferbak, die de anders zo grote bagageruimte flink beperkte.



Met onze gratis nieuwsbrief mis je niets over de nieuwe hybride Volkswagens.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Als beoogd concurrent voor de toenmalige Toyota Prius viel de Volkswagen Jetta Hybrid positief op door zijn betere prestaties, maar de samenwerking tussen de verschillende aandrijfcomponenten verliep minder soepel dan bij de Toyota.

Volkswagen hybride alternatief voor diesel?

Zeker na de introductie van de eerste TDI's begin jaren negentig, had Volkswagen jarenlang een ijzersterk dieselimago. Na het sjoemeldieselschandaal verschoof de focus echter naar elektrisch rijden. Nu de EV-opmars door allerlei factoren minder snel gaat dan gehoopt, ziet Volkswagen een zuinige, krachtige hybride-aandrijflijn als een logische tussenstap en mogelijk alternatief voor de dieselmotor.

Nu heeft Volkswagen al volop plug-in hybrides in z'n gamma, maar die zijn niet overal even populair. Deels omdat veel mensen het tussentijds stekkeren toch te veel gedoe vinden of omdat de laadinfrastructuur in veel landen nog niet op orde is.



Ook die potentiële kopersgroep wil Volkswagen nu aanboren. Gezien het succes dat Toyota al vele jaren heeft met zijn 'zelf opladende hybrides' lijkt dat een slimme keus. Vraag is echter of de Duitsers dit keer wel het succes van de Japanse concurrent en hybride-pionier kunnen evenaren.