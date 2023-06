Private lease lijkt goedkoop. Maar zelfs voor een vrij basic model, betaal je over de volledige leaseperiode toch stiekem 17.000 tot 21.000 euro. Kun je dat niet net zo goed aan een van deze 5 jonge tweedehands auto's besteden?

Als je online gaat speuren naar de goedkoopste private-leaseauto’s, dan word je gelokt met instap­bedragen vanaf zo’n 229 euro. Te mooi om waar te zijn? Wel als je een nieuwe auto wilt, want even doorklikken leert dat je voor een lease­tarief van minder dan 300 euro bijna altijd in een tweedehandsje terechtkomt. Zoek je nieuw, dan moet je maandelijks heel wat meer uit je portemonnee trekken.

Private lease kost al snel 350 euro per maand ...

Zelfs voor een Kia Picanto of Toyota Aygo X met een paar simpele extra’s betaal je bij een vierjarig contract en 15.000 kilometer per jaar al meer dan 350 euro in de maand. Lease je langer of rijd je minder, dan kan het iets goedkoper. Aan de andere kant wens je bij een looptijd van vijf of zes (!) jaar wellicht iets meer sjeu, luxe en comfort. Daarmee kom je alsnog aan de 350 tot 400 euro.

Niks aan de hand, als je dat maandelijks kunt missen en het zorgeloze karakter van private lease heel belangrijk vindt. Toch?

Zomaar 20.000 euro kwijt aan private lease

Maar reken eens uit wat je over de totale leaseperiode spendeert. Wedden dat je rekenmachine in de buurt van 20.000 euro uitkomt? Weg, foetsie. Het gaat wat ver om te zeggen dat het ‘verleasede’ geld meteen verloren geld is, maar achteraf is het misschien niet zo voordelig als het leek.

Eigen auto bijna altijd voordeliger dan private lease

Als je alle kosten bij elkaar optelt, is het hebben van een eigen auto bijna altijd voordeliger. Het risico op reparaties kun je deels ondervangen door een occasion met een goede garantie te kopen. Natuurlijk ben je geld kwijt aan wegenbelasting, verzekering en onderhoud, maar na vijf jaar is je tweedehandsje vaak nog zeker de helft van het aankoopbedrag waard. Geld dat je weer in je volgende auto kunt steken. Daarom richten we op Marktplaats.nl het vizier op frisse occasions van 15.000 tot 22.000 euro, die meer te ­bieden hebben dan een private-lease­auto uit het A-segment. Verschil moet er zijn ...

Volvo V40 Cross Country T3 Nordic - 2017 - 73.556 km - € 19.850

“De Volvo XC40 verovert Nederland”, schreven we een paar jaar geleden op de cover van Auto Review. Daarvan was geen woord gelogen, want sindsdien is Volvo’s compacte suv steevast in de bovenste regionen van de verkoopstatistieken te vinden. Heb jij ook een oogje op de Volvo XC40, maar ben je er financieel nog niet aan toe? Snappen we gezien de de hoge occasionprijzen en private leasebedragen helemaal. Een tweedehands Volvo V40 van de jongste generatie is een stuk bereikbaarder. Het is wel geen suv, maar in dit geval is het de stoere, iets opgehoogde Cross Country-uitvoering. Daarmee komt-ie dicht bij een suv in de buurt. Hij oogt fris dankzij de moderne led-koplampen en de aangepaste grille. Voor de uitrusting hoef je hem ook niet te laten staan. Vanbinnen verwelkomt deze gebruikte V40 Cross Country je met verwarmbaar leren meubilair, automatische airco, een verwarmde voorruit en een navigatie­systeem. Anders dan de meeste nieuwe XC40’s heeft deze Volvo V40 geen stekkers, maar wel een fijne én zuinige 2,0-liter turbomotor met 152 pk.

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Sport - 2018 - 92.806 km - € 21.640

Nieuw kostte deze tweedehands Volkswagen T-Roc met 116 pk een kleine 32.000 euro. Tegenwoordig ben je meer kwijt voor een nieuwe Volkswagen Polo 1.0 TSI met 110 pk. Geen wonder dat je aan de private lease van zo’n Polo maandelijks meer dan 400 euro kwijt bent. Kijk, daarmee vergeleken is deze jong gebruikte suv op Golf-basis een mooi alternatief. Hij heeft een ruimer interieur dan zijn kleine broertje, veert comfortabeler en heeft een veel grotere kofferbak. Dat deze Volkswagen T-Roc er eentje van vóór de facelift is, heeft zowel voor- als nadelen. Zo is de neus aan de saaie kant en moet je in de auto oppassen dat je niet onwel wordt van een overdosis hard plastic. Wat we waarderen aan deze pre-faceliftversie is dat hij nog niet van die irritante ­sliders heeft voor de bediening van de klimaatregeling. Nee, hierin zitten nog grote fysieke draaiknoppen. Verder verwent dit mooie blauwe exemplaar je met een ­glazen panoramadak, adaptieve cruisecontrol, navigatie en een achteruitrijcamera.

Kia Ceed 1.4 T-GDi ExecutiveLine - 2018 - 78.316 km - € 21.495

Geen kwaad woord over Kia’s kleinste, maar als we moesten kiezen tussen een nieuwe Kia Picanto en een licht ervaren Kia Ceed, dan gingen we toch echt voor de laatste. Helemaal als-ie is uitgerust als ExecutiveLine. Dat is namelijk Koreaans voor superdeluxe. Want je kunt het zo gek niet bedenken, of deze witte Kia Ceed heeft het aan boord. Van leren, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming én ventilatie tot stuurverwarming. Van een automatische inparkeerhulp tot een navigatiesysteem, en van grootlicht­assistentie tot een panorama­dak. Maar de charmes van deze Ceed beperken zich zeker niet tot de Oud-Koreaanse compleetheid die teruggaat tot de vorige eeuw. Nee, hij heeft ook een vlotte én vrij zuinige viercilinder turbomotor. Daarbij stuurt de Kia Ceed ook hartstikke fijn. Als klap op de vuurpijl zit er ook nog twee jaar fabrieksgarantie op. Pleit er dan niets tegen de Ceed? Tja, sommigen vinden hem te hard geveerd.

Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Allure - 2020 - 22.691 km - € 20.950

Tot voor kort was de Peugeot 108 een geliefd model onder de private leaseklanten. Maar Peugeot nam afscheid van de 108, zodat de 208 nu de instapper is bij het Franse merk. Kijk je naar de nieuwprijs van deze gele tweedehands Peugeot 208, dan vinden we dat de verkoper nogal hoog in de prijsboom is gaan zitten. En dan durft hij ook nog een forse meerprijs te vragen voor Bovag-garantie. Beetje karig. Maar goed, als je nu voor een nieuwe Peugeot 208 in de Allure-uitvoering bij de dealer aanklopt, dan blijkt het ding bijna 26.500 euro te kosten. Dan is dit kersverse exemplaar met iets meer dan een half rondje aarde achter de kiezen, zo gek nog niet. De opvallende kleur moet je smaak zijn, maar hij combineert in elk geval mooi met de forse lichtmetalen wielen. Vanbinnen is de 208 eerder chic dan frivool en de grote stoelen bieden veel steun. Ook aan de knieën van de achterpassagiers, want die zitten er behoorlijk dicht op.

BMW 318i Executive automaat - 2017 - 82.180 km - € 19.949

Jonge tweedehands BMW's 3-serie laten duidelijk zien dat grote auto’s op de Nederlandse automarkt veel harder afschrijven dan compacte modellen. Voor deze zes jaar oude BMW 318i betaal je minder dan de helft van de toenmalige nieuwprijs. Daarmee is deze echte Beemer nog goedkoper dan het Peugeootje hierboven ... Grotere auto’s hebben nu eenmaal de naam duur in gebruik te zijn. Wat de verzekering en wegenbelasting betreft, kunnen we daarin meegaan. Daar tegenover staat voor deze 318i een keurig benzine­verbruik. Hij neemt volgens BMW genoegen met 5,9 liter per 100 km (1 op 16,9). Netjes! Maar is het verder dan nog wel een echte BMW? We horen het je denken. Nou ... dat geldt wel voor de aandrijving; die wordt verzorgd door de achterwielen. Ook de besturing en wegligging zijn nog altijd des BMW’s. Maar aan de kantinetafel zouden we niet beginnen over de motor van je Dreier. Want die doet de modelnaam net iets te veel eer aan. Het is namelijk een driecilinder. Ssst!

Je staat er versteld van hoe gevarieerd het aanbod jonge auto's in de prijsklasse 17.000 tot 22.000 euro is. In Auto Review 6/2023 laten we nog 5 mooie alternatieven zien!