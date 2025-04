Twijfels over elektrische BMW M3? Deze knalt met 18.000 Nm het podium op!

Nieuws

De dag waarop BMW zijn 'Neue Klasse' onthult, komt steeds dichterbij. Nu al kunnen we je meer laten zien van de nieuwe, volledig elektrische BMW 3-serie, inclusief de M3!

De Neue Klasse is een overkoepelend begrip voor de nieuwe BMW-designtaal. Dat trucje paste BMW in de jaren 60 ook toe, toen het zijn modelprogramma volledig op de schop gooide. Met auto’s als de 1500 en 1800 werd de basis gelegd voor de moderne, sportief gelijnde BMW’s. De Hofmeister-knik in de C-stijl heeft alle modegrillen overleefd en is nog steeds op veel BMW’s terug te vinden.

Dat BMW de naam Neue Klasse heeft afgestoft, zegt veel. Ook nu gaat het design volledig op de schop. De man achter deze plannen is hoofddesigner - en onze landgenoot - Adrian van Hooydonk, die al sinds 2009 de baas is over de ontwerpers. Langzaam wordt het menens voor de Neue Klasse. In november 2024 betrapten we de elektrische 3-serie ingepakt op de openbare weg (zie het bericht hieronder).

Elektrische BMW 3-serie is uitgepakt

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is de elektrische BMW 3-serie uitgepakt. De niet langer gecamoufleerde auto was te zien tijdens een speciale preview (BMW Vision Driving Experience) van Auto Shanghai, de Aziatische autobeurs die op 23 april 2024 zijn deuren voor het publiek opent.

De auto gaf een showtje van jewelste weg, met achter het stuur twee BMW-testrijders die 'het buitengewone potentieel van de auto met spectaculaire rijmanoeuvres' demonstreerden. De Neue Klasse was gespoten in een speciale, lichtgevende kleur, maar desondanks krijg je een goed beeld van het uiterlijk van de elektrische BMW 3-serie.

BMW M3 (2026): in elk wiel een elektromotor

Het prototype van de elektrische M3 die in Shanghai het podium op knalde, had een maximumkoppel van 18.000 Nm. Maar dat is alleen om aan te tonen dat de centrale computer van de auto een dergelijk hoog cijfer aankan. Die rekeneenheid noemt BMW trouwens het Heart of Joy van de auto.

Het productiemodel van de elektrische BMW M3 krijgt ongetwijfeld een minder hoog koppel. In ieder geval wordt de M3 uitgerust met een elektromotor in elk wiel.

Wanneer komt BMW's Neue Klasse?

Je moet nog even geduld hebben op de Neue Klasse van BMW, maar de eerste exemplaren rollen nog eind 2025 van de productielijn in Debrecen, Hongarije. Of dit meteen de nieuwe 3-serie is, is nog even afwachten, want er zit ook een SUV in het vat (zie het bericht onderaan).

De volledig elektrische i3 krijgt in elk geval een elektromotor met 300 pk en 800 volt-techniek, wat betekent dat opladen extra snel gaat. BMW belooft 300 kilometer rijbereik in 10 minuten en een actieradius van maar liefst 1000 kilometer.