BMW weet wat autokopers willen en toont Neue Klasse als SUV

Bekijk de BMW Vision Neue Klasse X van alle kanten: een elektrische SUV op basis van de Neue Klasse die in 2025 op de markt komt.

Dat de Neue Klasse de vorm van een SUV kan aannemen, is geen verrassing. Enerzijds zijn SUV's zo populair dat BMW ze niet kan negeren en anderzijds is BMW’s platform voor toekomstige EV’s berekend op een diversiteit aan modellen. Vorig jaar zagen we de BMW Neue Klasse voor het eerst, toen in de vorm van een sedan.



Op dit moment is BMW met de Neue Klasse nog in het leuke stadium van plaatjes kijken. Daarom plakken we onder dit bericht tientallen foto's, zodat je BMW’s nieuwe creatie zelf van alle kanten kunt aanschouwen. Enkele details die er voor ons uitspringen zijn de bescheiden nieren op de neus, de korte overhangen voor en achter, en de grote raampartijen.



BMW Vision Neue Klasse X: veel glas en kleur



Dankzij het vele glas oogt het oranjerode interieur extra aanlokkelijk. Onder de voorruit loopt een wagenbreed display met informatiesnippers. Van links naar rechts lezen we de batterijstatus, de ingelegde versnelling, de actuele snelheid, de voorspelde actieradius en de buitentemperatuur af.

Hoe verder je je hoofd naar rechts draait, des te algemener de informatie wordt. Zo toont de beeldbalk ook de tijd, de luchtkwaliteit en de volgende file op je route. In het midden van het dashboard prijkt een groot aanraakscherm dat niet zomaar een rechthoek is, maar een parallellogram. Of een romboïde. We zijn benieuwd wat dat doet voor de kijkervaring.



Aangedreven door zesde generatie van BMW eDrive

Voor de Neue Klasse gebruikt BMW zijn nieuwste elektrische aandrijflijn. Het merk spreekt zelf van de zesde generatie van de BMW eDrive technologie. Dat gebruikt nieuwe, cilindervormige accucellen met een 20 procent hogere energiedichtheid. Het boordsysteem werkt met 800 volt, wat betekent dat snelladen extra snel gaat. BMW belooft 300 kilometer rijbereik in 10 minuten.



Ook kom je 30 procent verder op een volle batterij, maar dat kan zo simpel zijn als een groter accupakket plaatsen dan voorheen. Natuurlijk maakt BMW zich er niet zo gemakkelijk vanaf. Het stroomverbruik wordt tot een minimum beperkt, dankzij een lage luchtweerstand, EV-banden en een speciaal remsysteem.

BMW kennende, gaan we tussen nu en 2025 nog veel zien en horen van de Neue Klasse. Wordt vervolgd.