Nieuws

Liefhebbers hadden zich er tandenknarsend bij neergelegd dat de nieuwe BMW M3 (2027) elektrisch is. Maar nu lijkt het erop dat ook de zescilinder gewoon gehandhaafd blijft.



Atmosferische motoren kunnen echt niet meer, daarom is BMW enkele jaren geleden al overgestapt op turbo's voor de M3 en M4. Een logische volgende stap zou zijn om ook de turbomotoren te schrappen en over te stappen op een volledig elektrische aandrijflijn.



BMW kondigde al aan dat de volgende elektrische M3 elektrisch is. Maar volgens BMW Blog kunnen we in 2027 of 2028 óók gewoon een M3 met benzinemotor verwachten, met de bekende 3,0-liter twin-turbo zescilinder. Wel moeten er aanpassingen komen, zodat de motor voldoet aan de Euro 7-norm. Het kan zijn dat BMW daarbij kiest voor een mild hybrid-aandrijflijn.

Geen opvolger BMW M4



Voor de opvolger van de huidige 3-serie slaat BMW twee wegen in. De elektrische modellen komen op het gloednieuwe Neue Klasse- platform te staan, terwijl het CLAR-platform wordt gebruikt voor de versies op benzine, diesel en voor plug-in hybrides. De M3 op benzine zou dus van dat CLAR-platform gebruikmaken, terwijl de elektrische M3 het nieuwe platform krijgt.

Een BMW M4 op benzine komt er na 2027 niet, volgens BMW Blog. Eerder dit jaar onthulde BMW nog wel een gefacelifte versie van de huidige M4 en later die jaar verschijnt ook een vernieuwde M3. Beide modellen blijven in productie tot voorjaar van 2027.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Elektrische BMW M3 veel krachtiger dan M3 op benzine



Als BMW daadwerkelijk besluit om nog niet volledig over te stappen op elektrisch, wordt het spannend wat kopers doen. Gaan ze voor traditie of omarmen ze de elektrische M3, die veel krachtiger zal worden? Het platform is berekend op een vermogen van 1000 kW (1341 pk). Daarbij verbleken de 510 paardenkrachten van de huidige M3. De sprint naar 100 km/h zal de elektrische M3 sneller afraffelen dan de 3,5 seconden die de M3 met zescilinder nodig heeft.



Op de hoogte blijven van BMW's toekomstplannen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ook in bochten laat de elektrische M3 de benzineversie in zijn hemd staan. Hij krijgt liefst vier elektromotoren, één voor elk wiel. Daaraan gekoppeld is een slim systeem, dat de kracht in milliseconden over ieder individueel wiel kan verdelen. Zo kan BMW M continu en heel precies de aandrijflijn aanpassen aan de omstandigheden.

Bijwerking turbomotor



Turbo's jagen de zescilinders van BMW op tot hoge prestaties, maar hebben ook een akelige bijwerking. Ze dempen het geluid van een motor, dus hebben de BMW M-ingenieurs bij de huidige M3 en M4 allerlei kunstgrepen moeten uithalen om een epische soundtrack te creëren. Ze hebben een gecomponeerd motorgeluid, met allerlei vervelende plofjes en snerpjes. In het interieur hoor je weinig, dus pompt BMW gewoon nepgeluid via de speakers de cabine in.

Dat nepgeluid kunnen we missen als kiespijn, maar de rooskleurige toekomst van de dubbel geblazen zescilinder geeft ons een prodent-glimlach van oor tot oor.