1986 was een rampjaar, maar niet voor autoliefhebbers

1986 was een rampjaar: de kerncentrale in Tsjernobyl ontploft en ook de spaceshuttle Challenger. Toch waren er ook lichtpuntjes, vooral voor autoliefhebbers. Zo kwam de in Nederland ontworpen Volvo 480 op de markt en onthulde Porsche een concurrent van de befaamde Ferrari F40.

1 - Volvo 480

Eind jaren 70 besloot het management van Volvo dat het merk een kleiner en zuiniger model nodig had, vooral voor de Amerikaanse markt. Werk aan de winkel voor de meerdere ontwerpbureaus die Volvo inschakelde. Het eerste model van de nieuwe modelserie moest een sportief model worden. Een blikvanger zoals de Volvo 1800 ES dat in zijn tijd ook was.

Het gerenommeerde Bertone deed een poging en ook Volvo's eigen designcenter in Zweden. Maar het was de ontwerpafdeling in Helmond die de klus binnen wist te hengelen. De Nederlander Rob Koch had hier de leiding, maar zijn collega John de Vries wordt gezien als de designer van de nieuwe Volvo. Het ontwerpteam liet zich inderdaad inspireren door de 1800 ES.

Het resultaat was te zien in maart 1986 op de autosalon van Genève als Volvo 480 ES. Opvallende designkenmerken zijn de glazen achterruit en de grille ónder de voorbumper in plaats van erboven. Maar ook de klapkoplampen trokken de aandacht. Op die manier voldeden ze aan de Amerikaanse eisen voor de hoogte van de verlichting. Mazda paste hetzelfde trucje toe op de eerste Mazda MX-5.

De 480 was de eerste Volvo ooit met voorwielaandrijving. Later volgde de meer alledaagse versies van de nieuwe Volvo-reeks, de 440 (een hatchback) en de 460 (een sedan). Alle drie de modellen liepen in het Limburgse Born van de band.

2 - BMW M3

Was je in 1986 maar naar de BMW-dealer gegaan om een M3 te kopen. Voor de eerste generatie van de M3 wordt inmiddels grof geld betaald. Bedragen die richting de ton gaan, zijn geen uitzondering.

De eerste M3 die in 1986 in productie gaat, is ontwikkeld op basis van de BMW 3-serie die onder kenners bekendstaat als de E30. Hij is er alleen als tweedeurs coupé of cabriolet. De M3 was oorspronkelijk als homologatiemodel voor het Duitse toerwagenkampioenschap bedoeld met een verplichte oplage van 5000 stuks. Het verliep echter anders. De vraag was veel hoger en uiteindelijk bouwde BMW bijna 18.000 exemplaren.

Veranderingen ten opzichte van het huis-tuin-en-keukenmodel waren de uitgebouwde wielkasten en de prominente spoilerlip aan de voorkant. Voor een gunstigere stroomlijn lag de achterruit vlakker en de kunststof achterklep hoger. Het grootste verschil vind je echter onder de motorkap. Hier ligt een 2,3-liter viercilinder met 192 pk. De topsnelheid bedroeg 235 km/h. Later volgden nóg sterkere versies zoals de 235 pk sterke Sport Evolution.

3 - Cadillac Allanté

Het succes van de Mercedes SL onder de rijken der aarde zat Cadillac in de jaren 80 niet lekker. Er moest een roadster komen die de SL een kopje kleiner moest maken. Dat werd de Allanté, ontworpen door de Italiaanse meesterontwerper Pininfarina.

De auto debuteerde in 1986 en ging een jaar later in productie. Hiermee zijn we bij het grote pijnpunt van de Allanté aangekomen, namelijk het nodeloos ingewikkelde productieproces. Het chassis werd bij Cadillac in Detroit gebouwd, om vervolgens over de Atlantische Oceaan getransporteerd te worden naar Pininfarina in Turijn. Die monteerde hier onder meer het koetswerk en het stoffen dak.

Voor het transport liet Cadillac speciaal een Boeing 747 ombouwen. Na zijn Italiaanse logeerpartij was de Allanté nog niet klaar. De auto's gingen per vliegtuig terug naar Detroit, waar Cadillac de V8-motor erin lepelde.

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te weten wat dit met de kostprijs doet. Die was torenhoog, naar verluidt zelfs twee keer hoger dan de verkoopprijs. En die was al exorbitant hoog. De Allanté werd dan ook geen succes. Dat JR Ewing uit de populaire Amerikaanse soap Dallas er een had, hielp niks. Zijn schoonzus Pamela bleef trouw aan haar rode SL. Maar beiden konden elkaars bloed toch al drinken.

4 - Lamborghini LM002

Een afschrikwekkende terreinwagen met de 375 pk sterke V12 uit een van de meest legendarische sportwagens ooit, de Lamborghini Countach. Dat is in een notendorp de Lamborghini LM002. Dat het Italiaanse merk opeens met een terreinwagen op de proppen kwam, had te maken met een order van het Amerikaanse leger die Lamborghini met de terreinreus hoopte binnen te halen. Dat lukte niet.

In plaats daarvan zijn de ruim 300 geproduceerde exemplaren vooral afgeleverd in het Midden-Oosten. De sultan van Brunei had (of heeft) een unieke stationwagen van de LM002. En ook de oudste zoon van dictator Saddam Hussein bezat een LM002, maar die werd in 2004 opgeblazen, nota bene door het Amerikaanse leger.

De 'Rambo-Lambo' weegt 2700 kilo. Belachelijk veel, totdat je beseft dat dat nieuwe Volvo EX90 nog zwaarder is. Zo bekeken is een tweedehandse LM002 zo gek nog niet. Maar bedenk dat de V12 zo dorstig is dat de enorme benzinetank van 169 liter geen overbodige luxe is. Tegen de huidige literprijs van euro 98 levert je dit een benzinebonnetje op van bijna 400 euro. En dat waarschijnlijk elke 50 kilometer. Slik.

5 - Porsche 959

Ferrari had zijn F40, Porsche de 959. De als homologatiemodel ontwikkelde 959 behaalde een topsnelheid van 314 km/h. Hiermee was het de snelste straat-legale productieauto wereldwijd. Hoewel de 959 op de 911 gebaseerd is en er ook op lijkt, zijn alleen het dak en de ramen hetzelfde. En net als bij de Elfer ligt de motor achterin.

Het vermogen van deze 2,8-liter zescilinder boxer met twee turbo's bedraagt 450 pk. Ondanks zijn prijs van 420.000 Duitse marken (215.000 euro) was de vierwielaangedreven 959 in een mum van tijd uitverkocht. De meeste van de 292 exemplaren zijn in de handen van verzamelaars gevallen.

Fun fact: begin jaren 90 bouwde Porsche nog acht stuks van bij elkaar geraapte reserveonderdelen, vier grijze en vier rode. Deze hadden een nieuw veersysteem en gingen voor 747.500 marken (382.190 euro) van de hand. Ze behoren nu tot de meest gewilde 959's.