Eerste beelden: elektrische opvolger BMW M3 dendert over de Nürburgring

Nieuws

De nieuwe elektrische BMW M3 komt steeds dichter bij zijn onthulling. Op deze spionagefoto’s zien we de elektrische BMW M3 voor het eerst in actie.

De opvolger van de BMW M3 is al bevestigd door BMW en komt in 2027 op de markt. Hoewel de auto op de foto's eruitziet als een productieversie, is de carrosserie nog niet definitief. De wielkasten zijn verbreed, maar hebben nog niet hun definitieve vorm. De remmen vallen op: geperforeerde schijven die bijna de volledige velg vullen – ontworpen om veel hitte snel af te voeren.

De verzonken deurgrepen wijken af van de hoekige exemplaren op recente BMW’s. Bijzonder is de uitsparing in de laadpoortklep rechtsachter. Ook opvallend: de knik in de achterdeur heeft niets te maken met de bekende Hofmeister-knik, die nog altijd verscholen zit in de C-stijl.

BMW M3 opvolger: indrukwekkende techniek

De techniek van de komende BMW M3 belooft indrukwekkend te worden. Vier elektromotoren – één per wiel – zorgen voor vier- of achterwielaandrijving, afhankelijk van de rijsituatie. BMW heeft ook een versie met verbrandingsmotor aangekondigd, maar die wordt lang niet zo snel als deze elektrische variant met 600 tot 650 pk.



De onthulling van de nieuwe BMW M3 staat gepland voor eind 2026, begin 2027 verschijnt de rappe BMW 3-serie in de showroom.