Dit zijn de 14 populairste gele auto’s van het moment

Het Nederlandse straatbeeld wordt gedomineerd door zwarte, grijze en zilverkleurige auto’s. Daarom vinden we het leuk als bestuurders eens kiezen voor iets anders, zoals een gele auto. Maar welke merken bieden dit nog aan?

Top 14 gele auto’s

Geel is geen populaire kleur voor auto’s, en daarom bieden steeds minder merken de kleur nog aan. Volgens cijfers van het CBS waren in 2022 81.916 auto's die in Nederland rond reden geel. Dit stond in schril contrast met grijs (3 miljoen), zwart (2,1 miljoen), blauw (1,2 miljoen) of wit (1,2 miljoen) in hetzelfde jaar.

De uitzonderingen zijn sportwagens. Dat is logisch te verklaren: bij opvallende modellen past de opzichtige kleur geel uitstekend.

Maar wij willen graag een gele auto kopen die betaalbaar is. Daarom duiken we de configurators in. Welke ‘normale’ auto’s kun je nog kopen met een gele lak af fabriek?

1. Renault 5

De Renault 5 is nog niet eens in Nederland, maar veroorzaakt nu al veel reuring. Ook wij zijn enorm onder de indruk van de EV, zo kun je lezen in onze Renault 5 review. Hoewel het Vijfje pas in november in de showroom wordt verwacht, kun je de auto al wel bestellen. Als je dat doet, kun je ook kiezen voor een gele lak, genaamd ‘Jaune Pop’. Die kost 700 euro en staat hem uitstekend, al zijn we ook gecharmeerd van de gifgroene standaardkleur.

2. Volvo EX30

De Volvo EX30 is een van de populairste auto’s van dit jaar: in de eerste negen maanden van 2024 ging de kleine elektrische SUV al 8092 keer over de toonbank. In de standaarduitvoering genaamd ‘Core’ zijn de kleuropties nogal sober: lichtblauw, zwart, grijs en wit. Als je echter voor de Plus-uitvoering gaat, verschijnt er in de configurator ineens een frivole nieuwe kleur: Moss Yellow.

Volgens Volvo is Moss Yellow geïnspireerd op de kleur van korstmossen op Zweedse granietrotsen. Hoe dan ook: naar onze mening maakt deze kleur de EX30 direct een stuk opvallender en fraaier. Hij is de meerprijs van 794,99 dan ook meer dan waard.

3. Suzuki Vitara

De Suzuki Vitara is een oerdegelijke en betrouwbare auto, en dat maakt hem een beetje saai. Dat is gelukkig makkelijk op te lossen: voor 849 euro levert Suzuki de Vitara af in ‘Solar Yellow & Black’. Het zwarte dak is niet optioneel, maar moet samen met de gele carrosserie worden besteld. Ook is de gele lak pas beschikbaar vanaf het Select-uitrustingsniveau. Kies je voor ‘Comfort’, moet je het doen met wit, zilverkleurig, zwart of grijs. Gaap.

4. Suzuki Swift

We blijven bij Suzuki. De nieuwe Suzuki Swift wordt standaard geleverd in knaloranje, maar tegen een meerprijs van 649 euro willen de Japanners de hatchback ook best in ‘Cool Yellow Metallic’ spuiten. Hoewel we hard ons best moeten doen om hier daadwerkelijk geel in te zien, waarderen we de moeite van Suzuki om zijn auto’s niet alleen in saaie kleuren aan te bieden.

5. Toyota Prius

In 2023 verraste de Toyota Prius ons: na jaren van anoniem design was de Prius ineens sexy geworden! Dit komt niet in de laatste plaats door de gele lak waarin Toyota de auto presenteerde. Standaard is de kleur helaas niet, op de prijslijst staat achter ‘Sunset Yellow Metallic’ een bedrag van 995 euro.

6. Nissan Juke

Kleur kan heel veel doen met een auto, zo lees je in onze Nissan Juke review. De crossover was een tijdje van onze radar verdwenen, maar dankzij een pot knalgele verf kwam de Juke moeiteloos weer scherp in ons vizier. Al vanaf het basismodel Acenta is de kleur ‘Iconic Yellow’ voor 700 euro te bestellen.

7. Kia Stonic

Kia gaat weer als een speer in Nederland, en de Stonic draagt daar zijn steentje aan bij met 2053 verkopen in de eerste negen maanden van dit jaar. We hopen dat veel van die 2053 klanten eens gek hebben gedaan en voor 695 euro de kleur 'Honeybee' hebben aangevinkt. Al is het maar voor de schattige naam.

8. Mitsubishi Space Star

Eigenlijk is de Mitsubishi Space Star officieel niet meer leverbaar, maar uit voorraad kun je de Japanse stadsauto nog wel kopen. Als je dat doet, raden we je aan om te kiezen voor een voorraadmodel in ‘Sand Yellow Metallic’. Toen de Space Star nog wel leverbaar was, kostte die 590 euro.

9. Mini Cooper

De Mini Cooper wond ons moeiteloos om zijn vinger tijdens onze Mini Cooper review. De leuke gele lak die onze testauto had hielp daar zeker in mee. En hoewel Mini bekendstaat om zijn prijzige opties, is ‘Sunny Side Yellow’ daar niet een van. De lak is namelijk gratis. Wel moet je daarvoor de Essential-uitvoering overslaan en kiezen voor Classic. Overigens is de lak ook leverbaar op de nieuwe Mini Cabrio.

10. Lexus LBX

De betaalbaarste Lexus in Nederland is de relatief nieuwe Lexus LBX. Door velen wordt de crossover gezien als een Yaris Cross-kopie, maar de Lexus heeft in ieder geval één ding wat de Toyota niet heeft: gele lak. De meest compacte Lexus wordt zelfs standaard geleverd in ‘Passionate Yellow’.

11. Jeep Avenger

Wat de LBX is voor Lexus, is de Avenger voor Jeep. En Nederland waardeert de kleine Jeep; dankzij de Avenger zijn de verkoopcijfers veel beter dan normaal. En dan is de Jeep Avenger ook nog eens leverbaar als EV - een primeur voor Jeep. De gele lak is geen primeur, maar evengoed wel leuk. Voor 750 euro tik je ‘Sun Yellow’ aan in de Avenger-configurator.

12. Fiat Panda

‘Er verlaat geen grijze auto meer onze fabrieken!’, zo schreeuwde Fiat vorig jaar van de daken. De Fiat Panda is dan ook niet te bestellen in het grijs, maar wel in het geel. Deze kleur is naast wit de enige gratis optie. Zo maakt Fiat het je wel heel makkelijk om voor geel te kiezen.

13. Fiat 500e

De Fiat 500 wordt niet meer geleverd, maar de elektrische variant wel. De Fiat 500e bestel je standaard in ‘Acid Yellow’. Zoals de naam al verklapt, gaat het om een combinatie van geel en gifgroen. We zijn er nog niet helemaal over uit of we het mooi vinden, maar het is wel de enige gratis kleur.

14. Lancia Ypsilon

Oké, misschien is het eerder goudkleurig dan geel. Toch willen we de Lancia Ypsilon in de schijnwerpers zetten. De hatchback is in zijn eerste maanden nog niet het verkoopsucces waarop Stellantis hoopte, maar hij is wel het leukste om te zien van de Corsa/208/Ypsilon-drieling. Zeker als je ‘m bestelt in ‘Oro’, wat goud betekent. Wij maken er goudgeel van. Dat deze kleur gratis is, maakt het al helemaal een no-brainer.

Gele sportwagens

Zoals we al zeiden, heb je bij sportwagens veel vaker de mogelijkheid om voor een gele lak te kiezen. Kijk bijvoorbeeld eens bij BMW, waar veel van de M-modellen zijn te bestellen in ‘M São Paulo Gelb metallic’. Dan hebben we het over de BMW XM, M2, M3 en X4 M. Ook bij Porsche kun je gewoon vragen om een gele auto. De 911 is namelijk leverbaar in ‘Cartagenageel’, bij de Cayman en Boxster noemen de Duitsers het ‘Racinggeel’.

Lamborghini is beroemd geworden met zijn gele sportwagens, dus logischerwijs is het mogelijk om een nieuwe Revuelto, Urus of Temerario te bestellen in deze kleur. Ook bij grote concurrent Ferrari hebben ze geel in het assortiment.