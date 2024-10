Review: elektrische Renault 5 (2024) is een sensatie

Tests

Misschien is de elektrische Renault 5 wel de auto waarnaar in 2024 het meeste is uitgekeken. Eindelijk kunnen we de Vijf testen.

Wat valt op aan de elektrische Renault 5 (2024)?

Ga er als designer maar aan staan: een modern ontwerp maken op basis van een beroemd model uit het verleden. Het kan goed gaan (Mini, Fiat 500), maar je kunt je ook flink verslikken (Volkswagen New Beetle). Het team van Renault verdient een glas Chablis met een Madeleine-koekje, want de nieuwe elektrische Renault 5 is grandioos.

Bij de ontwikkeling draaide Renault de rollen om. Het ontwerp stond al praktisch vast, dus Renault heeft het elektrische platform aan het ontwerp van de auto aangepast. Er verstreken maar drie jaar van de eerste schets tot de eerste productieauto – Renault heeft bijna in Chinees tempo aan de nieuwe Vijf gewerkt.



Uiterlijk oogt de R5 hypermodern. Toch zie je meteen de overeenkomsten met het model uit 1972 aan de vorm van de carrosserie, de langwerpige achterlichten en de spatborden. Maar verschillen zijn er ook; de nieuwe 5 is 40 centimeter langer en is flink aangekomen. De eerste 5 woog 720 kilo, de huidige bijna 1500 kilo. Ook het formaat van de wielen groeide; alle versies van de elektrische 5 krijgen 18 inch.

Er komen twee batterijpakketten: de batterij met 40 kWh is goed voor een actieradius van 312 kilometer. De grotere batterij meet 52 kWh en je kunt 410 kilometer rijden tot de batterij leeg is. Verder zijn er drie motorvarianten met 95, 120 of 150 pk. Een warmtepomp is standaard.



Wat is goed aan de elektrische Renault 5?

Bij een vermakelijke auto horen geinige gadgets. Zo ‘knipoogt’ de linker koplamp van de R5 als je hem ontgrendelt en kun je aan de middentunnel een op maakt gemaakte rieten mand klikken, waarin precies een stokbrood past. In de motorkap zit een laadindicator, waaraan je kunt aflezen hoever de batterij is opgeladen.

Onopvallend sturen is er niet bij tijdens onze testritten. De Renault 5 windt iedereen om zijn vingers; een Franse man rijdt pardoes de bosjes in als hij onze auto nastaart, een andere stopt speciaal om de auto beter te bekijken. Er worden duimen opgestoken en foto’s gemaakt.

Maar het belangrijkste is hoe-ie rijdt. En in dat opzicht stelt de elektrische 5 niet teleur, zowel in de stad als op de snelweg. Hij is snel, wendbaar en stuurt nauwkeurig en met gevoel.

Ook het comfort is prima voor elkaar, je krijgt zelfs het idee in een auto uit een hogere klasse te rijden. We rijden met de snelste elektrische 5 (150 pk), die in 8 seconden 100 km/h rijdt en een top heeft van 150 km/h. Je kunt kiezen uit een Eco-, een Comfort- en een Sportstand, waarbij afhankelijk van je keuze de ‘gas’respons verandert en de besturing lichter of zwaarder wordt.



Wat kan beter aan de Renault 5 (2024)?

Het zijn kleine dingen waaraan we moeten wennen. Zo heeft de automaat aan de stuurkolom geen P-stand en moet je dus altijd de handrem gebruiken. Ook one pedal driving kan niet met onze Renault 5, maar dat gaan de Fransen in de loop van 2025 al goedmaken. Achterin zit je ook niet perfect, maar vergeleken met een elektrische Mini Cooper of Fiat 500 is het alsnog alsof je in het Paleis van Versailles zit.



Wat is de prijs van de Renault 5 en krijg je SEPP-subsidie?

In november 2024 worden de eerste exemplaren van de Renault 5 geleverd. De prijsvechterversie die je moet hebben, is de Evolution (120 pk). Die kost 27.990 euro en komt in aanmerking voor SEPP-subsidie. Uiteindelijk betaal je dus 25.000 euro.

Prijs Renault 5 (2024, zonder subsidie)

Iconic Cinq (150 pk) 34.490 euro

Techno (150 pk) 32.990 euro

Iconic Cinq (120 pk) 31.490 euro

Techno (120 pk) 29.990 euro

Evolution (120 pk) 27.990 euro

In 2025 komt een 95 pk sterke Renault 5 op de markt. De exacte prijs wil Renault nog niet vertellen, maar hij zal in elk geval onder de 25.000 euro duiken.



Wat vind ikzelf van de nieuwe Renault 5?

De eerste Renault die indruk op me maakte, was de Renault 25 met sprekend waarschuwingssysteem (‘Fuel level low’) van mijn oom, waar ik als 7-jarig jongetje ademloos in rondkeek.

In de 40 jaar daarna reed ik veel Renaults. Er zaten geweldige modellen tussen, zoals de Megane RS uit 2009 of de Vel Satis V6. Maar de ervaring met de elektrische Renault 5 overstijgt alles. Wat een leuk rijdende auto, wat een geslaagd uiterlijk. Vermoedelijk gaan veel mensen die nooit een EV kochten nu toch overstag, dankzij de gunstige prijs en het verleidelijke uiterlijk.

