3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Renault 5

Nieuws

De Renault 5 smoelt goed, rijdt leuk en krijgt van voorbijgangers meer duimpjes en hartjes dan het schattigste kattenfilmpje op Facebook. Maar de elektrische Renault is niet perfect …

De actieradius van de Renault 5 hebben we al getest, al liggen de temperaturen nu een stukje hoger dan tijdens de testperiode. Tijdens die periode hielden we aantekeningen bij van pluspunten én minpunten – klein en groot. Hieronder zetten we ze op een rij.



Blijf op de hoogte van het laatste EV-nieuws met onze wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Betaalbare premie en goed verzekerd Interpolis AutoBewust heeft één van de laagste premies van Nederland. Nu exclusief verkrijgbaar via Rabobank. Bereken je premie

3 voordelen van de Renault 5

Pluspunt 1: Laadsnelheid duidelijk in beeld

Vooral op koude dagen is het fijn om te weten hoe snel het snelladen precies gaan. De Renault 5 schept duidelijkheid door de laadsnelheid te tonen.



Pluspunt 2: Beenruimte voor lange bestuurders

Het mag dan een compact autootje zijn, voorin hebben ook lange bestuurders genoeg beenruimte. De achterbank is alleen geschikt voor kinderen.

Pluspunt 3: Leuke verwijzingen

De R5 ziet er niet alleen aan de buitenkant leuk uit, hij heeft ook een prachtig interieur met allerlei geinige details die verwijzen naar het oermodel en naar Frankrijk.

3 nadelen van de Renault 5

Minpunt 1: Geen P-stand = griezelig

De keuzehendel heeft geen P-stand. Dus de auto staat nog griezelig in ‘D’ wanneer je de handrem activeert en het stroompedaal loslaat.



Minpunt 2: Rangevoorspeller laat je in de steek

De rangevoorspeller is de hele rit positief, maar als het erop aankomt (lees: bij 5 procent) scheidt-ie er volledig mee uit. En bedankt.



Minpunt 3: Nu opladen! Nu opladen!

Het navigatiesysteem plant laadstops opvallend vroeg. Waarom niet wat verder rijden en onderweg de batterij opwarmen voor sneller opladen?



Renault 5 en one pedal drive

Renault zegt te werken aan een one pedal drive-stand voor het Vijfje en tot die tijd moet je remenergie terugwinnen met de D- en B-stand. Je wisselt eenvoudig tussen de twee met de keuzehendel aan het stuur, maar wij laten hem standaard in ‘D’ staan. Dan vertraagt de auto naar onze smaak genoeg zodra je het gaspedaal loslaat, en voetmatig bijremmen is geen straf.

In het instrumentarium kun je een plaatje van de Renault 5 oproepen waarop je ziet of de remlichten oplichten en bij het uitrollen in de krachtiger B-stand gebeurt dit keer op keer. Dat willen we het achteropkomende verkeer niet aandoen.